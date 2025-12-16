Savcıyı öldüren sanık ilk kez hakim karşısında: "Allahu ekber" deyip boğazından kesti - Son Dakika
Savcıyı öldüren sanık ilk kez hakim karşısında: "Allahu ekber" deyip boğazından kesti
16.12.2025 14:05
16.12.2025 14:05
Çekmeköy'de Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki Mustafa Can Gül, ilk kez hakim karşısına çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Gül savunmasında, "Psikolojik tedavi görmekteyim, hap kullanmaktayım" dedi. Öte yandan sanıklar vahşeti, "Sanık 'Allahu ekber' diyerek boğazından kesti. Her yerde kan vardı. Ercan'ın boğazından yoğun kan akıyordu" ifadeleriyle anlattı.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesine bağlı Ömerli'de bulunan bir restoranda, İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58), 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Mustafa Can Gül, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Karakolda ve savcılıktaki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul eden şüpheli Gül, savcılıktaki ifadesinin ardından 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 'Tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Mustafa Can Gül, ilk kez hakim karşısına çıktı. Anadolu 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Can Gül, hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısının yakınları ve taraf avukatları katıldı.

"PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORUM"

Tutuklu sanık Mustafa Can Gül savunmasında, "Ben psikolojik tedavi görmekteyim. Psikolojik tedavi için haplarımı kullanmaktayım. Benim şimdiki savunmalarım doğrudur. Olayla ilk olarak böyle anlatmamamın sebebi Bilal'in 3-4 ayda çıkmamı söylemesidir" şeklinde konuştu.

"SANIK KALDIRAMADIĞI İÇİN TAKINTILI HALE GELDİ"

Hayatını kaybeden Ercan Kayhan'ın kızı Büşra Kayhan, "Ben o gün orada değildim olayı görmedim, sanıktan şikayetçiyim en yüksek cezayı almasını istiyorum. Olaydan sonra sanık hiçbir şekilde iletişime geçmedi pişmanlığını dile getirmedi" dedi.

Oğlu ise, "Babam insanlara yardım eden birisi olduğu için sanığa da başka konularda hep yardımcı oldu. Ama sanıktan iş göremeyince elini ayağını çekti. Sanık da bunu kaldıramadığı için takıntılı hale geldi. Olaydan sonra bize ulaşmadı" dedi.

"DÖNDÜĞÜMDE VEFAT ETMİŞTİ"

Ercan Kayhan ile iş ortağı olan olay gününe tanık olan Bilal Bilgin, "Ercan ile işletmede fiili ortaklığımız vardı, ben olay günü mutfakta sipariş hazırlıyordum. Bu sırada sanık Mustafa mutfağa geldi. Kapı zaten bir taneydi, işletmenin ise toplam 2 kapısı vardı. Sanık o gün kapalı olan kapıdan işletmeye giriş yaptı. Sanık mutfağa geldiği zaman doğrudan tezgahtan bıçağa uzandı. Bıçakla üzerime yürüdü. O sıra Ercan sanığı görüp yanımıza geldi. 'Sen yine buraya mı geldin' şeklinde konuştu. Sanık, Ercan'ı görünce beni bırakıp Ercan beye yürüdü, bıçakla saldırdı. Ben o sırada bıçak ile kaç hamle yaptığını görmedim ama Ercan yere düşmüştü. Ben sanığı onun üzerinden çekmeye çalıştım ancak çekemedim. Sonrasında dışarı atladım ve yan tarafta bulunan karakola girip haber verdim, döndüğümde vefat etmişti. Ercan'ın sanığa hakaret ya da herhangi bir sözü olmadı, sadece 'Neden geldin ben sana gelme demedim mi?' şeklinde bir sözü oldu. Olay günü 14.30-15.30 sıralarında sanığı işletmenin yakın çevresinde görmedim, sadece olay sırasında gördüm" ifadelerini kullandı.

"SANIĞIN SAVUNMALARI KÜLLİYEN YALANDIR"

Sanığın, "Beni bu işe Bilal sürükledi, ben öldürmeyecektim." şeklindeki ifadesi sorulan Bilal Bilgin, "Sanığın savunmaları külliyen yalandır. Ercan ile bir problemimiz yoktur. Daha öncesinde sanığın cam kırma eylemi doğrudur. İlk olarak şikayetçi olmuştuk ancak sonrasında Ercan beyin rızası üzerine şikayetten vazgeçtik. Sanık bana bıçak ile geldiğinde ben tezgahın arkasına geçerek kurtuldum. O sıra zaten Ercan geldi. Ben sanık ile 3 yıldır çalışmıyorum. Bir alacağı yoktur" dedi.

SANIK BİR SÜRE SALONDAN DIŞARI ÇIKARILDI

Mahkeme, Bilal Bilgin'in beyanı esnasında araya girerek konuşan sanık Mustafa Can Gül'ün duruşma salonu dışına çıkarıldı. Sanık Gül, bir süre sonra tekrardan duruşma salonuna getirildi.

"ERCAN'IN BOĞAZINDAN YOĞUN KAN AKIYORDU"

Olay günü müşteri olan Tanık Celal Can, "Olay günü nişanlım Ayşegül Temel ile işletmeye gitmiştik. Ercan bizim aile dostumuz olurdu. Bir süre sohbet ettik, kalktığında Ercan olayın olduğu bölüme gitti. Biz sanığın geldiğini gördük ancak kendisini tanımadığımız için önemsemedik. Sanık mutfağa gitti, Bilal'i kovalıyordu. Ben şakalaşıyorlar sandım. Ercan müdahaleye gitti, Ayşegül sanığın elinde bıçak gördüğünü söyledi bunun üzerine ben yanlarına koştum. Sanık Ercan'ı boynundan tutmuş ve eğilmiş vaziyettelerdi. Her yerde kan vardı. Ercan'ın boğazından yoğun kan akıyordu. Aklıma hemen bitişikteki jandarma karakolu geldi, oraya araçla gittim. Durumu nöbetçilere anlattım. Birlikte hemen işletmeye döndük; sanığı işletmenin dış çıkış kapısında gördük. Jandarmalar sanığı muhafaza altına aldılar. Sanığın Ercan'ın boğazını dairesel hareketle kestiğini gördüm. Bu olayı bilerek ve isteyerek yaptı. Bilal'in yalnızca kovalandığını gördüm. Bilal'in kovalandığı sırada sanığın elinde bıçak olduğunu görmedim" şeklinde konuştu.

"ERCAN ABİNİN ACI İÇİNDE BAĞIRDIĞINI DUYDUM"

Tanık Ayşegül Temel beyanında ise, "Olay günü nişanlım Celal Can ile işletmeye yemek için gittik bir süre oturduk. Ardından siparişlerimizi verdik. Ercan abi mangalın başına geçti. Bu sırada sanık geldi. Ben yaklaşık bir buçuk yıldır mekana gitmekteyim. Sanığı burada hiç görmedim. Ben sanığı müşterilerden biri sanmıştım. Ardından Ercan'ın elinde maşa ile mutfak kısmına gittiğini gördüm. Bir süre sonra Ercan abinin acı içinde bağırdığını duydum ardından oraya baktığımda sanık ile maktulü mutfağın giriş kapısında gördüm. Sanık makulün hemen arkasındaydı. Yaklaştığım zaman sanık sol kolu ile Ercan abinin başını kavradı; bıçak ile maktulün boğazını kesti. Ercan abi sonra yere düştü. Ardından sanık maktulün üzerine doğru yeniden bir şey yapar gibi oldu. Ancak ben o an duruma dikkat edemedim. Ambulansı arayanlardan biri bendim" dedi.

"ALLAHUEKBER DİYEREK BOĞAZINDAN KESTİ"

Bir başka tanık beyanında, "Olay günü ilgili işletmeye yemek yemeğe gitmiştim. Her şey normaldi. Bir müddet sonra bağrışma sesleri geldiğini duyduk. Bu sesler mutfağın olduğu kısımdan geliyordu. Aramızdaki mesafe 20-30 metre kadardı. Bağrışmadan sonra sese yöneldik. Bu sırada maktulün yere düştüğünü gördüm. Ardından sanık 'Allahu ekber' diyerek mağdurun boğazından kesti. Çok kısa süre sonra jandarma ekipleri geldiler, olay bu şekilde son bulmuş oldu" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan otopsi rapor sonucunun beklenmesi ve eksik tanıkların dinlenilmesi için sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma 28 Ocak Çarşamba gününe ertelendi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mstyldr!1971 Mstyldr!1971:
    Kendini oldurseydin ya 7 0 Yanıtla
  • Ahmend Ahmend:
  • Hakan Duztas Hakan Duztas:
    idam geri gelsin bunlar bitmez yoksa.. 6 0 Yanıtla
  • mehmet baş mehmet baş:
    İslamiyet'i,dini bu şekilde kendi çıkarları için kötü şekilde kullanarak insanların beynini yıkarsan, kandırılmış olan bu kişilerde Allah'ın ismini kullanarak katliam yaparlar.Rahmetli Mustafa Kemal Atatürk gerekli olduğu ve geleceği gördüğü için Laikliği getirdi. 2 1 Yanıtla
  • Taylan Özgür Taylan Özgür:
    koca avust. tarandı ordakide müslüman çıktı alayınız mı katilsiniz la 0 1 Yanıtla
