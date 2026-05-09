Şekil alması yıllar sürüyor, değeri 1 milyon TL'ye kadar ulaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şekil alması yıllar sürüyor, değeri 1 milyon TL'ye kadar ulaşıyor

Haberin Videosunu İzleyin
Şekil alması yıllar sürüyor, değeri 1 milyon TL\'ye kadar ulaşıyor
09.05.2026 20:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Şekil alması yıllar sürüyor, değeri 1 milyon TL\'ye kadar ulaşıyor
Haber Videosu

Ömürlerini bonsai sanatına adayan sanatçılar, ağaç ve odunsu bitkileri yıllar süren sabır, emek ve ustalıkla şekillendirerek doğa ile estetiği bir araya getirdi. Doğanın estetik yönünü minyatür ölçekte yeniden yorumlayan sanatçılar, Kocaeli'de ortaya koydukları özel çalışmalarla büyük beğeni toplarken, bazı eserlerin değerinin 1 milyon TL'ye kadar ulaştığı belirtildi.

Kocaeli'de bonsai sanatçıları, doğa ile estetiği buluşturan etkinlikte bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı ve uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi.

YALNIZCA BİR SÜSLEME DEĞİL...

Kökeni yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan Çin'deki Penjing geleneğinden ortaya çıkan bonsai, zamanla Japonya'da gelişerek estetik ve sabır gerektiren sanat dalı haline geldi. Bu köklü geçmişin yansıması olarak Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen sanatçılar da Kocaeli'de bir araya gelerek yıllarını vererek yetiştirdikleri eserlerini ortaya koydu. Sanatçılar, bonsainin yalnızca bir süsleme değil, aynı zamanda sabır, disiplin ve doğa ile uyum felsefesini içinde barındıran yaşam sanatı olduğunu vurguladı.

Şekil alması yıllar sürüyor, değeri 1 milyon TL'ye kadar ulaşıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği ile düzenlenen VI. Ulusal Bonsai Sergisi ve Sempozyumu'da sanatçılar, yıllarını vererek yetiştirdikleri eserlerini sergiledi. İki gün sürecek olan etkinlikte ziyaretçiler, bonsai sanatının inceliklerini keşfetme fırsatı bulacak.

Şekil alması yıllar sürüyor, değeri 1 milyon TL'ye kadar ulaşıyor

"500 BİN TL'DEN BAŞLAYIP 1 MİLYON TL'YE KADAR ÇIKABİLİYOR"

İzmir'den gelen Arsen Uzun, "Türkiye ve çevresindeki bonsai sever arkadaşlarımızla birlikte kendi ağaçlarımızı tanıtıyor ve Türkiye'de bonsai sanatını geliştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Yaklaşık 30-35 senedir bu işin içindeyim. 1990'lı yıllarda Karate Kid filminden etkilenerek başlayan bonsai sevgisi, beni bu noktaya kadar getirdi. Bonsai sanatı farklı bir sanat. Gönül vermekle yetiştirmek arasında çok büyük fark var. Biz bu işe gönül verdik. Bu ağaçları en küçük dalından alıp bonsai sanatını icra edilecek seviyeye getirmek onlarca yıl alıyor. Fiyat olarak da insanların alım gücüne de hitap edebiliyoruz. Aynı zamanda ultra lüks ağaçlarımız da mevcut. Ağaçlarımız 500 bin TL'den başlayıp 1 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor" diye konuştu.

Şekil alması yıllar sürüyor, değeri 1 milyon TL'ye kadar ulaşıyor

"ŞEKİL ALMASI YILLAR ALIYOR"

Bir diğer bonsai sanatçısı Recep Çelimli ise, "Bonsai sanatıyla 2007 yılında tanıştım. O günden bu yana bonsai ile ilgileniyorum. Yaklaşık 19 yıldır bu sanatla uğraşıyorum. Ağacın form yapısına göre genellikle 3-5 yıl içinde sonuç alınabiliyor. Zeytin ağaçları ise daha hızlı form aldığı için, yamadori (doğadan alınan ağaç) olduklarında daha kısa sürede bonsaiye dönüşebiliyor. Ancak tohumdan yetiştirilen ağaçlarda bu süreç oldukça uzun sürüyor" şeklinde konuştu.

Şekil alması yıllar sürüyor, değeri 1 milyon TL'ye kadar ulaşıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, kültürel ve sanatsal etkinliklere büyük önem verdiklerini belirterek, bu tür sanatların Kocaeli'de temsil edilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Büyük işlerin küçük dokunuşlar ve tasarımlarla şekillendiğine dikkat çeken Abiş, şehirlerin ve toplumların da bu anlayışla geliştiğini vurguladı. 

Şekil alması yıllar sürüyor, değeri 1 milyon TL'ye kadar ulaşıyor
Kaynak: İHA

Kocaeli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kocaeli Şekil alması yıllar sürüyor, değeri 1 milyon TL'ye kadar ulaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı
Halk Otobüsünde Unutulan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı Halk Otobüsünde Unutulan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
Rekor bütçeli “Delikanlı“ dizisi ekranlara veda ediyor Rekor bütçeli "Delikanlı" dizisi ekranlara veda ediyor
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna’dan ateşkes kararı Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı
Cezaevinden çıktı, eski eşini rahatsız eden kişiyi öldürdü Cezaevinden çıktı, eski eşini rahatsız eden kişiyi öldürdü
Polisi görünce aracını çalışır vaziyette bırakıp kaçtı, sonu umduğu gibi olmadı Polisi görünce aracını çalışır vaziyette bırakıp kaçtı, sonu umduğu gibi olmadı
Dünya Kupası öncesi New Jersey’de Hantavirüs alarmı Dünya Kupası öncesi New Jersey’de Hantavirüs alarmı
Zalgiris’i uzatmada deviren Fenerbahçe Beko 8. kez Final Four’da Zalgiris'i uzatmada deviren Fenerbahçe Beko 8. kez Final Four’da
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel’e 1.2 milyon TL verdim Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel'e 1.2 milyon TL verdim
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı

20:15
Beşiktaşlı taraftarlardan derbide olay protesto
Beşiktaşlı taraftarlardan derbide olay protesto
19:59
Canlı anlatım: Şampiyonluk maçında Galatasaray’a büyük şok
Canlı anlatım: Şampiyonluk maçında Galatasaray'a büyük şok
19:49
Cep telefonu ve tabletlere dev zam yolda
Cep telefonu ve tabletlere dev zam yolda
19:40
Aziz Yıldırım’dan büyük ters köşe İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
19:33
Manifest konseri Gaziantep’te büyük gerginliğe neden oldu
Manifest konseri Gaziantep'te büyük gerginliğe neden oldu
19:18
Fenerbahçe’de kadro dışı kararı açıklandı
Fenerbahçe'de kadro dışı kararı açıklandı
19:08
Herkes onu konuşuyor Yine saçlarını kesemedi
Herkes onu konuşuyor! Yine saçlarını kesemedi
18:40
“Garibanlığın gözü kör olsun“ dedirten olay
"Garibanlığın gözü kör olsun" dedirten olay
18:37
Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı
Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı
17:46
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson bekleneni yaptı
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson bekleneni yaptı
16:59
Bir ilimiz ayakta 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
16:07
Özgür Özel geri adım atmıyor Meydandan Akın Gürlek’e çağrı yaptı
Özgür Özel geri adım atmıyor! Meydandan Akın Gürlek'e çağrı yaptı
15:35
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 20:57:51. #7.12#
SON DAKİKA: Şekil alması yıllar sürüyor, değeri 1 milyon TL'ye kadar ulaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.