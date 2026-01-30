Sele teslim olan Mersin\'den korkutan görüntüler

Mersin'de etkili olan sağanak yağış, felaketi beraberinde getirdi. Derelerin taşması sonucu bazı yollar trafiği kapanırken; yoldaki araçlar sel sularına kapıldı.

Mersin merkez ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Merkez Mezitli ilçesinde bulunan Mezitli Deresi ile Deniz Mahallesi'ndeki Tece Deresi'nin taşmasıyla birlikte çevrede su taşkınları meydana geldi.

DERELER TAŞTI

Dere yatağının taşması sonucu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı sular altında kalırken, yol bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı.

Su taşkını nedeniyle dere çevresinde bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Park halindeki bazı araçlar da taşkın nedeniyle zarar gördü. Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, su tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı. Ekiplerin, taşkından etkilenen bölgelerde olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

ARAÇLAR SEL SULARINA KAPILDI

Dere yataklarının taşması sonucu yolları su basarken, yoldaki araçlar sel sularına kapıldı. Kentten gelen görüntüler ise sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi.

YAŞLI ADAMIN İMDANINA POLİS EKİPLERİ YETİŞRİ

Mersin'in Tarsus ilçesinde Eski Ömerli Mahallesi 1324 Sokak 28 numarada bulunan müstakil bir evde tek başına yaşayan 79 yaşındaki yaşlı adam, etkili yağışlar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yağmur sularının evinin basması üzerine durum emniyet ekiplerine bildirildi. Yaklaşık 27 yıldır aynı adresteki yaşlı şahsın yardımına polis ekipleri koştu. Olay yerine gelen ekipler, su basan alanla ilgili müdahalede bulunarak yaşlı amcanın güvenliğini sağladı. Önce evindeki suyu kürekle boşaltan polisler, daha sonra bahçesindeki suyu da tahliye etti. Yağan yağmurda ıslanan polis ekipleri, yaşlı adamın evini su basmaktan kurtardı.

YETKİLİLERDEN UYARI

Yetkililer, yağışların zaman zaman etkisini sürdürebileceğini belirterek, vatandaşları dere yatakları ve su baskını riski bulunan bölgelerde dikkatli olmaları konusunda uyardı.