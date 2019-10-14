Artvin'de yaşayan doğa tutkunu Hamza Mutlu ve Özge Kübra Mace'nin yavruyken sokakta bulup büyüttükleri "Azman" isimli kedi, zaman zaman bisiklet ya da otostop ile Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini dolaşan yol arkadaşları ile Türkiye'yi geziyor.

Artvin Arhavi Devlet Hastanesi Acil Sağlık hizmetlerinde görev yapan 24 yaşındaki pratisyen hekim Hamza Mutlu ve aynı hastanenin kadın hastalıkları ve doğum servisinde ebe olarak çalışan 25 yaşındaki arkadaşı Özge Kübra Mace, yaklaşık bir yıl önce otostopla Türkiye'yi gezmeye başladı.

Hastaneden arta kalan zamanlarını şehir şehir gezerek geçiren doğa tutkunları Mutlu ve Mace, yaklaşık dört ay önce Artvin'de bir sokakta annesi tarafından terk edilmiş halde kedi yavrusu buldu.

Kediyi bulunduğu yerden alarak bakımını üstlenen Mutlu ve Mace, "Azman" adını verdikleri kediyi bir süre sonra zaman zaman bisiklet veya otostopla yaptıkları kısa mesafeli yolculuklara çıkardı.

Seyahatleri sırasında Azman'ı taşıma kabı yerine sırt çantasında taşıyan Mutlu ve Mace, kendilerine hem can dost hem de yol arkadaşı olan kediyle bugüne kadar yaklaşık 14 şehri gezdi.

Mutlu ve Mace sayesinde Van başta olmak üzere, Rize, Erzurum, Kars, Bingöl, Samsun, Diyarbakır, Giresun, Trabzon ve Mardin gibi birçok şehri gezen Azman, Türkiye'yi gezmeyi sürdüren arkadaşları ile son olarak otostop ile Artvin'den yola çıkarak Tunceli'nin Ovacık ilçesine geldi.

Doğal güzellikleriyle adından söz ettiren Ovacık'taki Munzur Gözeleri'ni ziyaret eden iki arkadaş ve Azman, burada bir süre vakit geçirdikten sonra Güneydoğu Anadolu'daki illeri gezmek için otostop yaparak bindikleri araç ile ilçeden ayrıldı.

Özge Kübra Mace, AA muhabirine, otostopla Türkiye'yi gezmenin hayallerinden biri olduğunu söyledi.

Arkadaşı Hamza Mutlu ile yaklaşık bir yıldır gezi turlarına çıktığını belirten Mace, "Azman önce bisikletin üzerinde durmaya alıştı. Kısa süre sonra ben ve Hamza uzak şehirlere gitmeye karar verdik. Azman'ı evde tek başına bırakıp gitmeye ya da birine teslim etmeye gönlümüz razı olmadı. Biz de o yüzden yanımıza aldık ve otostopla yaptığımız birkaç kısa mesafeli yolculuğa çıkardık. Baktık yolculuklarda sıkıntı olmuyor, o şekilde devam ettik." dedi.

"Azman ile yaşamaktan mutluyuz"

Seyahatler sırasında sırt çantası üzerinde duran Azman'ın görenlerin ilgisini çektiğini ifade eden Mace, şunları kaydetti:

"Normalde tekir cinsi bir sokak kedisi ama bizle gezdiği için görenlerin sevgisine maruz kalıyor. Azman ile yaşamaktan mutluyuz, hayatımıza değişiklik kattı. Azman'ı sahiplenmeden önce birkaç şehre kedisiz gittiğimiz oldu. Nevşehir'e kedisiz gittik. Belki yanımızda Azman olsaydı daha çok eğlenceli geçerdi. Bazen yolculuklarımızda çeşitli sıkıntılar çektiğimiz oluyor. Kediyle girdiğimiz ortamlarda hayvansever olmayanlar bize kötü bakabiliyor ya da konakladığımız yerlerdeki işletmeciler kediyi kabul etmeyebiliyor. Bu tarz sıkıntılar yaşanmasa bence daha rahat gezeriz. Her insan sokak hayvanlarına şefkatli olmalı, onlara mama ve su vermeli."

"Bizim ile yaklaşık 10 bin kilometre yol katetti"

Hamza Mutlu da hastanedeki nöbetlerden fırsat buldukça gezi turlarına çıktığını belirtti.

Keşfetmediği şehirleri tanımak için yollara düştüğünü aktaran Mutlu, "Van, Kars, Erzurum, Giresun, Bingöl, Trabzon ve Rize'yi gezdik, Batum'a gittik. Şimdide buradan yola çıkıp Adıyaman, Şanlıurfa ve Adana taraflarına gitmeyi düşünüyoruz. Azman ile otostop yolculuğumuz Özge'nin bu kediyi cidden sahiplenip 'gel bunu evde bırakmayalım' deyişiyle başladı. Azman'ı bisiklet ve otostop turlarına götürdük. Baktık oda bu durumdan hoşlanıyor, bizim de hoşumuza gidiyor, buna devam ettik. Kedi bizim ile yaklaşık 10 bin kilometre yol katetti ve birçok şehri gezdi." diye konuştu.