Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul\'da kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışların birçok bölgede yağmur/sağanak, Trakya ve yükseklerde karla karışık yağmur ile kar şeklinde görüleceğini duyurdu. Edirne'de sağanak sabah saatlerinde kara döndü. AKOM ise İstanbul'da rüzgârın karayele dönmesiyle sıcaklığın 3°C'lere inip yükseklerde karla karışık yağmur geçişleri olabileceğini bildirdi. Bu uyarının ardından ilk kar geçişleri başladı.

İSTANBUL'DA KAR BAŞLADI

Sıcaklıkların düşmesinin ardından İstanbul'da belirli noktalarda sulu kar yağışı başladı. Büyükçekmece ve Hadımköy yeni güne sulu kar yağışıyla uyandı. Hadımköy yolunda kar yağışı zaman zaman etkisini artırırken, Beylikdüzü, Sultangazi ve Bağcılar'da da yer yer kar yağışı etkili oluyor.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları İşletmesi tarafından yapılan açıklamaya göre olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi.

İPTAL EDİLEN BAZI ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı

Büyükada-Sedef Adası Hattı

Adalar-Beşiktaş Hattı

Üsküdar-Haliç Hattı

Kadıköy-Haliç Hattı

Beşiktaş-Haliç Hattı

EDİRNEDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Edirne'de dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan sağanak, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kentte gece boyunca süren yağış, hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düşmesiyle birlikte kara çevrildi. Karın öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ KAR BEKLENEN BÖLGELERİ DUYURDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) uyarısına göre yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güney ve batı kıyılarında gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Açıklamada; Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile zamanla Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar beklendiği belirtildi.

AKOM: SICAKLIK 3 DERECE DÜŞECEK, YÜKSEKLERDE KAR GEÇİŞLERİ YAŞANABİLİR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için karla karışık yağmur uyarısı yaptı. AKOM'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İlerleyen saatlerde rüzgarın kuzeyli yönlerden (Karayel) kuvvetlenmesi ile birlikte sıcaklıkların hızla azalarak il genelinde 3°C'ler civarına ve yer yer altına gerileyeceği beraberinde aralıklarla yağmur ve yüksek bölgelerde karla karışık yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."