Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'da kar yağışı başladı
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'da kar yağışı başladı

Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul\'da kar yağışı başladı
18.02.2026 10:30  Güncelleme: 11:07
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul\'da kar yağışı başladı
Sıcaklıkların ani düşüşü ile İstanbul ve Edirne'de kar yağışı başladı. İstanbul'da Sultangazi, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Bağcılar ve Hadımköy yeni güne sulu kar yağışıyla uyandı. Edirne'de de dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan sağanak, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. İstanbul'da etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle çok sayıda vapur seferi iptal edildi. Seferler ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışların birçok bölgede yağmur/sağanak, Trakya ve yükseklerde karla karışık yağmur ile kar şeklinde görüleceğini duyurdu. Edirne'de sağanak sabah saatlerinde kara döndü. AKOM ise İstanbul'da rüzgârın karayele dönmesiyle sıcaklığın 3°C'lere inip yükseklerde karla karışık yağmur geçişleri olabileceğini bildirdi. Bu uyarının ardından ilk kar geçişleri başladı.

İSTANBUL'DA KAR BAŞLADI

Sıcaklıkların düşmesinin ardından İstanbul'da belirli noktalarda sulu kar yağışı başladı. Büyükçekmece ve Hadımköy yeni güne sulu kar yağışıyla uyandı. Hadımköy yolunda kar yağışı zaman zaman etkisini artırırken, Beylikdüzü, Sultangazi ve Bağcılar'da da yer yer kar yağışı etkili oluyor.

Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'un 3 ilçesinde kar yağışı başladı

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları İşletmesi tarafından yapılan açıklamaya göre olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda, "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi.

Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'da kar yağışı başladı

İPTAL EDİLEN BAZI ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ

  • Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı
  • Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı
  • Büyükada-Sedef Adası Hattı
  • Adalar-Beşiktaş Hattı
  • Üsküdar-Haliç Hattı
  • Kadıköy-Haliç Hattı
  • Beşiktaş-Haliç Hattı

EDİRNEDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Edirne'de dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan sağanak, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kentte gece boyunca süren yağış, hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düşmesiyle birlikte kara çevrildi. Karın öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'un 3 ilçesinde kar yağışı başladı

METEOROLOJİ KAR BEKLENEN BÖLGELERİ DUYURDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) uyarısına göre yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güney ve batı kıyılarında gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Açıklamada; Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile zamanla Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar beklendiği belirtildi.

AKOM: SICAKLIK 3 DERECE DÜŞECEK, YÜKSEKLERDE KAR GEÇİŞLERİ YAŞANABİLİR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için karla karışık yağmur uyarısı yaptı. AKOM'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İlerleyen saatlerde rüzgarın kuzeyli yönlerden (Karayel) kuvvetlenmesi ile birlikte sıcaklıkların hızla azalarak il genelinde 3°C'ler civarına ve yer yer altına gerileyeceği beraberinde aralıklarla yağmur ve yüksek bölgelerde karla karışık yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."

Son Dakika Yaşam Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'da kar yağışı başladı - Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'da kar yağışı başladı - Son Dakika
