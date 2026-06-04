Sıfır Atık Festivali tüm coşkusuyla başladı - Son Dakika
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Sıfır Atık Festivali tüm coşkusuyla başladı

04.06.2026 11:42
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Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliği ve Emine Erdoğan himayelerinde düzenlenen Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda tüm coşkusuyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Çevre bilinci, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam temalarının öne çıktığı festivalde çocuklar, gençler ve aileler için birbirinden renkli etkinlikler yer alıyor.

Haberler.com'un da yer aldığı Sıfır Atık Festivali, bugün tüm coşkusuyla başladı. Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında düzenlenen festival, 4-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Festival, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde, "Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Sıfır Atık Festivali tüm coşkusuyla başladı

ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN ÖZEL ETKİNLİKLER

Festival kapsamında çocuklar ve gençler için hazırlanan özel alanlarda interaktif oyunlar, yarışmalar ve eğitici etkinlikler düzenleniyor. Katılımcılar hem eğlenme hem de çevre bilinci konusunda farkındalık kazanma fırsatı buluyor.

Aileler ise sürdürülebilir yaşam uygulamalarını deneyimleyebilecekleri etkinliklerle çevre dostu yaşam pratiklerini yakından tanıyabiliyor.

Sıfır Atık Festivali tüm coşkusuyla başladı

TÜRGEV'DEN ÇEVRE BİLİNCİNE DESTEK

Kuruluşunun 30. yılını kutlayan TÜRGEV de festival kapsamında gençlere yönelik çevre bilinci, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam temalı atölyeler düzenliyor.

Atölyelerde gençlerin çevre konusunda bilinçlenmesi ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazanması hedefleniyor.

Sıfır Atık Festivali tüm coşkusuyla başladı

İLK GÜNDE MAZHAR ALANSON VE RAFET EL ROMAN SAHNEDE

Festivalin ilk gününde sevilen sanatçılar Mazhar Alanson ve Rafet El Roman sahne alarak ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Konserlerin yanı sıra festival boyunca farklı etkinlikler, söyleşiler ve atölyeler de katılımcılarla buluşacak.

Sıfır Atık Festivali tüm coşkusuyla başladı

SIFIR ATIK FORUMU DİKKAT ÇEKECEK

Sıfır Atık Hareketi'nin uluslararası alanda ulaştığı başarılar da festival kapsamında düzenlenecek Sıfır Atık Forumu'nda ele alınacak.

BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen çalışmaların küresel etkileri forumda kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Sıfır Atık Festivali tüm coşkusuyla başladı

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Son Dakika Çevre Sıfır Atık Festivali tüm coşkusuyla başladı - Son Dakika

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