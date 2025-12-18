Bakan Şimşek: Terörsüz Türkiye'de GAP ve DAP bölgeleri uçuşa geçecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Bakan Şimşek: Terörsüz Türkiye'de GAP ve DAP bölgeleri uçuşa geçecek

Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Şimşek: Terörsüz Türkiye\'de GAP ve DAP bölgeleri uçuşa geçecek
18.12.2025 19:19  Güncelleme: 20:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Şimşek: Terörsüz Türkiye\'de GAP ve DAP bölgeleri uçuşa geçecek
Haber Videosu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ekonomik büyümenin hız kazanacağını belirterek, "Terörsüz Türkiye" süreciyle birlikte GAP ve DAP kapsamındaki illerde kişi başına gelirin Türkiye ortalamasının iki katına çıkabileceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, GAP ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki illerde kişi başına gelir artışının Türkiye ortalamasının üzerine çıkacağını belirterek, "Terörsüz Türkiye ile birlikte Doğu ve Güneydoğu, Türkiye'nin gelişmiş bölgeleriyle arayı hızla kapatacak" dedi.

BATMAN ÜNİVERSİTESİ'NDE KONFERANS

Bakan Şimşek, Batman Üniversitesi'nde düzenlenen "Küresel Meydan Okumalar ve Türkiye" konulu konferansa katıldı. Batı Raman Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'ndaki programa Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, üniversite yönetimi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

BAKAN ŞİMŞEK'E FAHRİ DOKTORA

Programın ardından Batman Üniversitesi Senatosu kararıyla Bakan Şimşek'e fahri doktora unvanı verildi. Rektör Prof. Dr. İdris Demir tarafından cübbe giydirilen Şimşek, yaptığı konuşmada unvanın kendisi için büyük anlam taşıdığını ifade ederek, Batmanlı bir ailenin çocuğu olarak bu ödülün kendisini gururlandırdığını söyledi.

Bakan Şimşek: Terörsüz Türkiye'de GAP ve DAP bölgeleri uçuşa geçecek
Bakan Şimşek: Terörsüz Türkiye'de GAP ve DAP bölgeleri uçuşa geçecek

"TÜRKİYE YAŞLANAN NÜFUSA KARŞI DAHA DAYANIKLI"

Türkiye'nin demografik yapısına değinen Şimşek, çalışma çağındaki nüfusun önümüzdeki 8-10 yıl boyunca artmaya devam edeceğini belirtti. Kadınların iş gücüne katılım oranının artırılmasının önemine dikkat çeken Şimşek, doğru reformlarla Türkiye'nin fırsat penceresinin 2040'lı ve 2050'li yıllara taşınabileceğini vurguladı.

5G VE YAPAY ZEKA VURGUSU

Yapay zeka ve dijital dönüşümün önemine işaret eden Bakan Şimşek, IMF'nin Yapay Zeka Hazırlık Endeksi'nde Türkiye'nin benzer ülkelerin önünde olduğunu söyledi. Fiber altyapının ülke geneline yayıldığını belirten Şimşek, gelişmiş 5G teknolojisinin önümüzdeki nisan ayında devreye alınacağını açıkladı.

"DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA BÜYÜK BİR POTANSİYEL VAR"

'Terörsüz Türkiye' sürecinin ekonomik kalkınma açısından kritik olduğuna değinen Şimşek, terör nedeniyle son 50 yıla yakın sürede yaklaşık 2 trilyon dolarlık kayıp yaşandığını belirtti. Bölgede genç nüfus, teşvikler ve altyapının hazır olduğunu ifade eden Şimşek, özel sektör yatırımlarının hız kazanacağını söyledi.

ENFLASYON HEDEFİ: TEK HANE

Ekonomik hedeflere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, enflasyonu 2026 yılında yüzde 20'nin altına, bir sonraki yıl ise tek haneye düşürmeyi hedeflediklerini açıkladı. Bütçe disiplininin sağlandığını belirten Şimşek, deprem harcamalarına rağmen bütçe açığının kontrol altına alındığını ifade etti.

Bakan Şimşek: Terörsüz Türkiye'de GAP ve DAP bölgeleri uçuşa geçecek

ÜNİVERSİTE CAMİSİ AÇILDI

Bakan Şimşek, programın ardından Batı Raman Kampüsü'nde yapımı tamamlanan Batman Üniversitesi Camisi'nin açılışını yaptı. İl Müftüsü Ahmet Durmuş'un duasıyla gerçekleşen açılışa protokol üyeleri ve üniversite mensupları katıldı.

Kaynak: DHA
Niğde’de sokak ortasında silahlı dehşet Niğde'de sokak ortasında silahlı dehşet
AB’den konut krizine karşı yeni plan: Kısa dönem kiralamalara sınırlama geliyor AB'den konut krizine karşı yeni plan: Kısa dönem kiralamalara sınırlama geliyor
İki grup arasında silahlı kavga Bilanço ağır İki grup arasında silahlı kavga! Bilanço ağır
ABD Temsilciler Meclisi üyesinden ilginç cevap: En büyük tehdit Donald Trump ABD Temsilciler Meclisi üyesinden ilginç cevap: En büyük tehdit Donald Trump
Uyuşturucu soruşturmasında iki isim için yakalama kararı Uyuşturucu soruşturmasında iki isim için yakalama kararı
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız
ABD uyuşturucu taşıyan bir tekneyi daha vurdu 4 kişi hayatını kaybetti ABD uyuşturucu taşıyan bir tekneyi daha vurdu! 4 kişi hayatını kaybetti
Herkesin evinde bulunan temizlik ürünü yasaklandı Piyasadan toplatılıyor Herkesin evinde bulunan temizlik ürünü yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor
Dünyaca ünlü fenomen 10. kattan düşerek öldü Eşi gözaltına alındı Dünyaca ünlü fenomen 10. kattan düşerek öldü! Eşi gözaltına alındı
Türkiye’de de satışı vardı 162 yıllık tekstil devi iflas etti Türkiye'de de satışı vardı! 162 yıllık tekstil devi iflas etti
Futbolcu Uğurcan Bekçi silahlı saldırıya uğradı Durumu ağır Futbolcu Uğurcan Bekçi silahlı saldırıya uğradı! Durumu ağır
Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Yılbaşı öncesi 17 ilde baskın Binlercesi ele geçirildi Yılbaşı öncesi 17 ilde baskın! Binlercesi ele geçirildi
Gain Medya soruşturması derinleşiyor Sunucu Okan Karacan gözaltına alındı Gain Medya soruşturması derinleşiyor! Sunucu Okan Karacan gözaltına alındı
Film gibi kovalamaca Polis, “dur“ ihtarına uymayan kamyoneti böyle durdurdu Film gibi kovalamaca! Polis, "dur" ihtarına uymayan kamyoneti böyle durdurdu
Yurt dışındaki 3 ünlüye gözaltı kararı Aralarında Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı da var Yurt dışındaki 3 ünlüye gözaltı kararı! Aralarında Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı da var

21:21
Gain Medya operasyonunda 3 kişi için tutuklama talebi
Gain Medya operasyonunda 3 kişi için tutuklama talebi
21:01
İlk 11’e geri dönen Ahmed Kutucu 315 gün sonra gol attı
İlk 11'e geri dönen Ahmed Kutucu 315 gün sonra gol attı
20:28
Gram altın 6 bin TL sınırını aştı
Gram altın 6 bin TL sınırını aştı
19:33
Trafikte bunu yapanlar yandı Ehliyetleri anında iptal edilecek
Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetleri anında iptal edilecek
18:58
Özel’e Avrupa’da soğuk duş Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı
Özel'e Avrupa'da soğuk duş! Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı
18:56
Hindistan’da tapınakta izdiham: 3 ton adak yemeği dakikalar içinde yağmalandı
Hindistan'da tapınakta izdiham: 3 ton adak yemeği dakikalar içinde yağmalandı
18:45
ATM’lerde yeni dönem Yılbaşından itibaren ikiye ayrılacaklar
ATM'lerde yeni dönem! Yılbaşından itibaren ikiye ayrılacaklar
18:39
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ismi değişiyor
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ismi değişiyor
18:27
Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı
Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı
18:08
Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız serbest bırakıldı
Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız serbest bırakıldı
18:06
AK Parti’nin “Terörsüz Türkiye“ raporu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu
AK Parti'nin "Terörsüz Türkiye" raporu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
17:53
Çakmak doldurmak isterken canından oluyordu, kendisi de yandı evi de
Çakmak doldurmak isterken canından oluyordu, kendisi de yandı evi de
17:48
Avrupa sokakları yangın yeri Binlerce çiftçi liderler zirvesini protesto etti
Avrupa sokakları yangın yeri! Binlerce çiftçi liderler zirvesini protesto etti
17:44
Gazeteci Veyis Ateş adliyede
Gazeteci Veyis Ateş adliyede
17:22
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
17:18
97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2025 21:33:45. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Terörsüz Türkiye'de GAP ve DAP bölgeleri uçuşa geçecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.