Bakan Şimşek: Terörsüz Türkiye\'de GAP ve DAP bölgeleri uçuşa geçecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, GAP ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki illerde kişi başına gelir artışının Türkiye ortalamasının üzerine çıkacağını belirterek, "Terörsüz Türkiye ile birlikte Doğu ve Güneydoğu, Türkiye'nin gelişmiş bölgeleriyle arayı hızla kapatacak" dedi.

BATMAN ÜNİVERSİTESİ'NDE KONFERANS

Bakan Şimşek, Batman Üniversitesi'nde düzenlenen "Küresel Meydan Okumalar ve Türkiye" konulu konferansa katıldı. Batı Raman Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'ndaki programa Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, üniversite yönetimi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

BAKAN ŞİMŞEK'E FAHRİ DOKTORA

Programın ardından Batman Üniversitesi Senatosu kararıyla Bakan Şimşek'e fahri doktora unvanı verildi. Rektör Prof. Dr. İdris Demir tarafından cübbe giydirilen Şimşek, yaptığı konuşmada unvanın kendisi için büyük anlam taşıdığını ifade ederek, Batmanlı bir ailenin çocuğu olarak bu ödülün kendisini gururlandırdığını söyledi.

"TÜRKİYE YAŞLANAN NÜFUSA KARŞI DAHA DAYANIKLI"

Türkiye'nin demografik yapısına değinen Şimşek, çalışma çağındaki nüfusun önümüzdeki 8-10 yıl boyunca artmaya devam edeceğini belirtti. Kadınların iş gücüne katılım oranının artırılmasının önemine dikkat çeken Şimşek, doğru reformlarla Türkiye'nin fırsat penceresinin 2040'lı ve 2050'li yıllara taşınabileceğini vurguladı.

5G VE YAPAY ZEKA VURGUSU

Yapay zeka ve dijital dönüşümün önemine işaret eden Bakan Şimşek, IMF'nin Yapay Zeka Hazırlık Endeksi'nde Türkiye'nin benzer ülkelerin önünde olduğunu söyledi. Fiber altyapının ülke geneline yayıldığını belirten Şimşek, gelişmiş 5G teknolojisinin önümüzdeki nisan ayında devreye alınacağını açıkladı.

"DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA BÜYÜK BİR POTANSİYEL VAR"

'Terörsüz Türkiye' sürecinin ekonomik kalkınma açısından kritik olduğuna değinen Şimşek, terör nedeniyle son 50 yıla yakın sürede yaklaşık 2 trilyon dolarlık kayıp yaşandığını belirtti. Bölgede genç nüfus, teşvikler ve altyapının hazır olduğunu ifade eden Şimşek, özel sektör yatırımlarının hız kazanacağını söyledi.

ENFLASYON HEDEFİ: TEK HANE

Ekonomik hedeflere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, enflasyonu 2026 yılında yüzde 20'nin altına, bir sonraki yıl ise tek haneye düşürmeyi hedeflediklerini açıkladı. Bütçe disiplininin sağlandığını belirten Şimşek, deprem harcamalarına rağmen bütçe açığının kontrol altına alındığını ifade etti.

ÜNİVERSİTE CAMİSİ AÇILDI

Bakan Şimşek, programın ardından Batı Raman Kampüsü'nde yapımı tamamlanan Batman Üniversitesi Camisi'nin açılışını yaptı. İl Müftüsü Ahmet Durmuş'un duasıyla gerçekleşen açılışa protokol üyeleri ve üniversite mensupları katıldı.