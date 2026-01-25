Şişli cinayetinin şüphelilerinin İstanbul Havalimanı'ında yakalandığı anların görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Şişli cinayetinin şüphelilerinin İstanbul Havalimanı'ında yakalandığı anların görüntüleri ortaya çıktı

25.01.2026 13:51
Şişli'de bir çöp konteynerinde başı olmayan bir kadın cesedi bulundu. Olayın ardından İstanbul Havalimanı'nda Gürcistan'a kaçmaya çalışan şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K. gözaltına alındı. Cesedin Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'ya ait olduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Şüphelilerin yakalandığı anların görüntüsü de ortaya çıktı.

ŞİŞLİ'de, çöp konteyneri içerisinde başı olmayan kadın cesedi bulundu. Olayın ardından Gürcistan'a kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan şüpheliler D.A.U.T.(31) ve G.A.K.(29)'ın yakalandığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta saat 20.00 sıralarında çöp konteynerinde çarşafa sarılı bir ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis inceleme başlattı. İncelemeler sırasında cesedin başının olmadığı ve kadına ait olduğu belirlendi. Öte yandan cesetten alınan parmak izi sorgusu sonucunda; kadının Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova olduğu belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemesi sona ererken, cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

8 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN HAVALİMANI'NDA YAKALANDILAR

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda cinayeti Durdona Khokimova ile sevgili olduğu öğrenilen D.A.U.T. isimli Özbekistan uyruklu şüphelinin öldürdüğü, G.A.K. isimli şüphelinin de ona yardım ettiği öğrenildi. Yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünün izlenmesinin ardından iki şüphelinin Gürcistan'a kaçmak için İstanbul Havalimanı'na gittiği tespit edildi. Şüpheliler 8 saatlik çalışmanın ardından yurt dışına kaçmadan önce gözaltına alındı. Öte yandan devam eden soruşturmada E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANDIĞI ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde, Gürcistan'a kaçmak isteyen şüphelilerin, polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

