Sivasspor'da Transfer Tahtası Açılıyor

Sivasspor\'da Transfer Tahtası Açılıyor
16.01.2026 12:39
Başkan Burak Özçoban, önümüzdeki hafta transfer tahtasını açarak Sivasspor'un transferlerini yapacak.

SİVASSPOR Başkanı Burak Özçoban, "Önümüzdeki hafta transfer tahtasını açacağız. Transferlerimizi yapacağız ve Sivasspor'u hak ettiği yere getirmek için elimizden gelen bütün uğraşı vereceğiz" dedi.

Sivasspor Kulüp Başkanı Burak Özçoban 4 Eylül Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında kulübün çalışmaları ve merak edilenler hakkında bilgiler verdi. Sivasspor'un devre arası transfer yapmasına engel olan transfer yasağı ile ilgili son aşamaya geldiklerini açıklayan Özçoban, "Temmuz ayında yaptığımız kongreden sonra biliyorsunuz yönetimde bazı değişiklikler oldu. İstenmeyen olaylar yaşandı. Ama bir yine de görevimizin başında durmamız gerektiğini bilerek işimize devam ettik. Şu anda içinde bulunduğumuz bir transfer tahtası sıkıntımız var. Bununla ilgili çok mesai harcadık, çok uğraştık. Özellikle şehrin büyüklerine buradan kulüp adına ve bütün Sivas halkı adına teşekkür etmek istiyorum. AK Parti Grup Başkanımız Abdullah Güler bey, Sayın Valimiz bir önceki yöneticilerimizden Erdal Sarılar, Mecnun Otyakmaz, Bahattin Eken, yani herkesten ayrı ayrı yardım gördük. ve Allah'ın izniyle inşallah bu hafta bugünden itibaren başladık dosyaları çözmeye. Önümüzdeki hafta transfer tahtasını açacağız. Transferlerimizi yapacağız ve Sivasspor'u hak ettiği yere getirmek için elimizden gelen bütün uğraşıyı vereceğiz. Bugüne kadar yaklaşık 400 milyon lira borç ödedi şu anki yönetimimiz. Transfer tahtasını açmak için de yaklaşık bir 100 milyon lira daha kaynak geliştirildi ve 500 milyon lira gibi bir rakamla kulübün mali yatışını geldiği kadar dengelemeye çalıştık. Tamamen şehrin büyüklerinin katkılarıyla sağlandı bu kaynaklar. Eski yöneticilerimiz de var . Şu andaki yönetimimizden de para verenler oldu. Ama en büyük kaynak Abdullah Güler bey ve Sayın Valimizin tensipleriyle oluştu. İnşallah bu bir süreç yani futbolcularla görüşülüyor, anlaşılıyor. Daha sonra dosya kalkıyor. FIFA'dan ve federasyonla dosyaların kapması da bir süreç. Önümüzdeki hafta inşallah bu olumsuzluktan kurtulacağız. Bunun için bütün çalışmaları bitirdik diyebiliriz. Bir iki üç tane daha dosya var ama transfer sezonuna denk gelmiyor. Bahar ayında. Ona da o zaman bakacağız inşallah. Yazın öyle bir sorun yaşamamak için onları da halledeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

'TRANFSER GÖRÜŞMELERİ YAPTIK'

Transfer için görüşme halinde oldukları oyuncular bulunduğunu, Rey Manaj Faysal Fajr gibi oyuncularla bizzat görüştüğünü belirten Özçoban, "Ben üç senedir yönetimdeyim. Havalimanında futbolcuyu görmeden transfere inanmıyorum ben. Yani çünkü çok o değişkenlikler gösterebiliyor şu anda. tabii ki merak ediliyor ama şu anda bile ismini zikretmek transfer şeyini zora sokabiliyor bu kişilerin görüşmelerimiz var. Evet görüşüyoruz. Ama dediğim gibi Sivas'a havalimanına getirmeden transferin bitti, oldu gibi kelimelerini kullanmak istemiyoruz. Şu anı süreci takip ediyoruz. Biliyorsunuz bir karar verilecek. Daha sonra bir savunma istenilecek tekrar hocadan. Yani bu bu işin sonunda karar verilecek. Rey'le ben de görüştüm. Falysal'la da görüştüm. Bir kere Sivasspor çok büyük bir kulüp. Buraya bütün futbolcular gelmek ister. Ama önemli olan kulübün dengelerini bozmadan kulübün mali yatışını bozmadan bir şeyler yapabilmek. Kendileriyle görüştüm. Üç dört tane futbolcuyla da görüştük. Hocamızla görüştü. Ama dediğim gibi yani buraya gelip imza atmadan biz transferi oldu diyemiyoruz. Yani ben şu anda size, Ahmet'i, Mehmet'e aldık, alıyoruz diyemiyorum yani. Bu transfer süreci biraz sıkıntılı bir süreç. Görüştüğümüz birçok isim var" diye konuştu.

Transferde yabancı sınırı bulunduğunu hatırlatan Özçoban, "Bizim biliyorsunuz yabancı sınırımız var. Transferler olma noktasında transfer yapabilmemiz için zaten takımda birkaç futbolcuyu göndermemiz gerekecek" dedi.

'HOCA İÇİN SONUÇ BEKLİYORUZ'

Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak'ın bahis nedeniyle PFDK'ya sevki ile ilgil soru üzerine "Şu anda bir şey diyemiyoruz. Cezası önemli, ne kadar olacağı önemli. Bir de yani bu sene böyle olumsuzluklarla uğraştık sürekli. İşte biliyorsunuz Ali Şaşal kalecimiz de şimdi hocamızla hiçbir takımın hocasında, çoğunda olmadı. Bize denk geldi. Ama bunda da vardır hayır diyoruz. Bakacağız. Yani cezanın sonucuna göre karar veririz. İlla ki alternatifleri düşüneceğiz tabii. Takım hocasız kalmayacak" diye konuştu.

'KONGEREYE SORUNSUZ GİTMEK İSTİYORUZ'

Kulübü sezon sanına kadar en iyi şekilde yönetmek için çaba gösterdiklerini aktaran Özçoban, "Sivasspor'un isminin geçtiği her yerde her zaman hedef en yukarıdır. Bu her zaman böyledir. Biz hocamızla, futbolcularla görüştük. Bir yol kendimizi ama işte malum bu olay yaşandı. Bunun bir sonucunu görmemiz lazım. Bunun sonunda oturup karar vereceğiz hep beraber. Sezon sonu için şu anda bizim tek hedefimiz takımı layık olduğu yere getirip mali yapıyla düzeltip mayıs ayındaki kongreyi hazırlamak. Şu andaki yönetim olarak bir düşüncemiz negatif şu anda yani. Şey nötrüz yani şu anda. Biz şu anda kulübü layık olduğu yere getirmeye çalışıyoruz. Bakın en önemli şey mali yapısını düzeltmeye çalışıyoruz. Yani bu transfer tahtasını açtıktan sonra şimdi bir kere Süper Lig'den maalesef düştük. Düşünce bütün gelirlerimiz düştü. Yanlış bir karar verip kulübü borçlandırırsak ileride kulübün başına kimse gelmek bile istemiyor. O yüzden biz şu anda mayıs ayını değil mayıs ayına kulübü nasıl temiz götürürüz onun derdindeyiz. Nasıl layık olduğu yerde bırakırız, onun derdindeyiz. Mayıs ayında da geldiğinde belki de daha bu işi bizden daha iyi bilen, bu işi daha iyi yapabilecek, daha kulübe faydalı insanlar gelirse devrederiz. Ben bugün başkanlık yaptım. Yarın yönetimde olmam demem. Gelir yine yardımcı olurum" dedi.

'STADIMIZIN DOLMASI LAZIM'

Özellikle Süper Lİg sonrası yeterli desteği alamadıklarını hatırlatan Özçoban, "Ne acıdır ki bizim hala sırt sponsorumuz yok. Yani bu kadar şehir dışında yurt dışında Sivaslılar varken bir kişi gelip de ya ben sponsor olayım demiyor. Süper Lig'deyken arkamızdan koşuyorlardı. Allah bize eder inşallah tekrar çıkarız da bu sefer o kişilerle farklı görüşüyoruz. SMS kampanyasında yani toplam kulübün geliri 300-400 bin lirayı buldu. Öyle söylüyorlar. Bizim hedeflerimiz daha fazlaydı. İnsanlar ilgi göstermedi. Şimdi stadımız dolmuyor. Şimdi bizim stadımızda iki üç bin kişiye artık maç oynar olduk. Dolu statların maça nasıl temsil ettiğini de sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Kombinelerimizi satamadık hepsini. Şu yorum yapanlar stada geçse stat herhalde ağzına kadar çakılı olur. Biz taraftarımızla güçlüyüz, taraftarımızla büyürüz. Onları şurada bekliyoruz. İnşallah transfer tahtasını da açıp yeni transferlerimizi de yaptığımız zaman başka bir Sivasspor izlettirmek istiyoruz. Bunun için de taraftar olmadan olmaz. Burada huzurlarınızda tekrar rica ediyoruz. Lütfen maça gelip kulübümüzü destekleyin" diye konuştu.

Kaynak: DHA

