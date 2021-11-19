Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Erzurum Valisi Okay Memiş, yaptığı açıklamada "Birkaç köyden yıkıma ilişkin bize ihbarlar geldi ancak henüz can kaybına ilişkin herhangi olumsuz bir durum bize intikal etmedi." ifadelerini kullandı.

YIKIM İHBARI ALINDI

Erzurum Valisi Okay Memiş, yaptığı açıklamada "Birkaç köyde yıkıma ilişkin ihbar var" ifadelerini kullandı.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD, "Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklamasında bulundu.

BAKAN KURUM'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettik. Erzurum'umuza ve ülkemize geçmiş olsun.'' dedi.

"ERZURUM FAYLARIN YOĞUN OLDUĞU BİR BÖLGE"

CNN Türk canlı yayına katılan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Erzurum fayların yoğun olduğu bir bölge. Geçmişte çok deprem üretmiş ve gelecekte de olabilecek bir bölge. 5 büyüklüğündeki bir deprem ülkenin çoğu yeri için şaşırtıcı değildir. Türkiye bir deprem ülkesi. Gelecekte de bu tür depremleri çok sık yaşayacağız, yaşıyoruz da zaten" ifadelerini kullandı.

DÜZCE DE SALLANMIŞTI

Öte yandan önceki gün de 5 büyüklüğünde bir deprem Düzce'de meydana gelmişti. Şiddetli sarsıntı büyük korku yaratmış, can ve mal kaybı yaşanmıştı. Son iki haftada Konya ve Malatya'dan da aynı büyüklükte deprem haberleri gelmişti.