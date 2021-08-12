Son dakika gündem: Orman yangınlarına müdahale eden hava araçlarının koordinasyonu başarıyla sağlandı - Son Dakika

Muğla ve Antalya'da yaklaşık iki hafta süren orman yangınlarına havadan müdahale eden, aralarında yabancıların da bulunduğu ekipler, bölgede kurulan merkezler aracılığıyla koordine edildi.

Muğla ve Antalya'da kurulan koordinasyon merkezlerinde görevlendirilen personel, 18 su atar uçak ve 66 helikopter ile 9 İHA ve bir insansız helikopterin piste iniş ve kalkışları ile uçak ve helikopterlerin yangınlara müdahalelerini koordine etti.

Muğla'daki yangınlara müdahale eden hava araçları, YDA Dalaman Havalimanında kurulan koordinasyon merkezinden yönetildi. Burada görev alan 20 kişilik uzman ekip, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için büyük çaba harcadı.

Alevlere peş peşe sorti yapan hava araçlarını yöneten ekip, kritik noktaların koordinatlarını verdiği hava ekiplerinin müdahalesini takip etti.

Günün ilk ışıklarıyla havalanan araçların pistten ayrılması, yangınlara müdahale, havada olası kazalara karşı koordinatların sıklıkla belirlenip düzenlenmesi, uçakların yakıt ikmali için geri dönmesi ve pistte güvenle kalması için titiz bir çalışma ortaya konuldu.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde görevli orman yangını uzmanı Hasan Altınbağ, AA muhabirine, 29 Temmuz'da önce Marmaris'in Armutalan Mahallesi'nde başlayıp İçmelere doğru ilerleyen orman yangınını, daha sonra Seydikemer, Bodrum, Yılanlı ve Göktepe Dağı ile Aydın'ın Nazilli ve Bozdoğan ilçelerindeki yangınları takip ettiğini söyledi.

Yangınların Muğla'nın kuzeyinde ve güneyinde etkili olduğunu aktaran Altınbağ, "Bir tarafında Seydikemer, bir tarafında Nazilli vardı. Biz 13 cephede yangınlarla mücadele ettik." dedi.

Altınbağ, 20 kişilik ekip halinde çalışma yürüttüklerini söyledi.

"Bu büyük organizasyondan alnımızın akıyla çıktığımıza inanıyorum"

İsrail, Azerbaycan, İran, Avusturya, İspanya, Rusya, Belarus, Ukrayna'dan ekiplerin de yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini hatırlatan Altınbağ, Kazakistan'dan da yardım ekipleri geldiğini kaydetti.

Köyceğiz'deki orman yangınının da kontrol altına alındığına dikkati çeken Altınbağ, şu bilgileri verdi:

"Hava araçları koordinasyon grubunda hangi zamanda hangi hava aracının nereye müdahale edeceğini akşam hazırladık, planladık, sabah uyguladık. Bu organizasyon hava araçları için çok önemliydi. Sabah 05.00'te buraya geliyoruz, 20.30'a kadar hava araçları ile gün batımına kadar çalışıyoruz. Sonra planlamalar yapıp yatışımız 03.00'ü buluyor. Günde 2 saat, bilemediniz 3 saat uykuyla bu işi yapmaya çalışıyoruz. Serumla ve iğneyle ayakta duruyoruz. Başarılı olduğumuza da eminim. Burada iyi bir organizasyon yaptık. İspanya ve İsrail ekibini uğurladık. Hepsi teşekkür ederek ayrıldı. Hepsi de organizasyonumuzdan övgüyle bahsetti. Farklı dilleri kullanan ve hiçbir telsiz iletişimi olmayan, dil iletişimi olmayan kişileri burada bir arada uçurduk."

Altınbağ, Muğla'daki yangınlar için bir günde uçan yaklaşık 50 hava aracının sadece telefondaki bir anlık ileti uygulamasıyla yönlendirildiğini belirtti.

Hava araçlarına yabancı dil bilen birer Orman Genel Müdürlüğü personeli yerleştirildiğini anlatan Altınbağ, "Tek merkezden hava araçlarını yönlendiriyorsunuz. Bu büyük organizasyondan alnımızın akıyla çıktığımıza inanıyorum. İnşallah soğutma çalışmalarını da kazasız belasız bitirmeyi planlıyoruz. Dış ülkelerden gelen herkese teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yangınları "Türkiye'nin yaşadığı en büyük afetlerden biri" olarak niteleyen Altınbağ, "Allah bir daha böyle bir şey göstermesin. Orman yangınlarına sebep olmamak için dikkatli olalım." dedi.

Altınbağ, son kıvılcım söndürülünceye kadar havadan ve karadan müdahalenin devam edeceğini sözlerine ekledi.