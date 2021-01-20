Son dakika haber: - Son Dakika

Son dakika haber:

20.01.2021 09:31
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Bir son dakika haberine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 96 milyon 625 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 96 milyon 625 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde 2 milyon 65 bin 698 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 96 milyon 625 bin 755'e çıkarken, virüs saptanan 69 milyon 299 bin 679 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 24 milyon 806 bin 964 kişide Kovid-19 tespit edildi, 411 bin 486 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 596 bin 442), Brezilya (8 milyon 575 bin 742), Rusya (3 milyon 612 bin 800), İngiltere (3 milyon 466 bin 849), Fransa (2 milyon 938 bin 333), İtalya (2 milyon 400 bin 598), Türkiye (2 milyon 399 bin 781), İspanya (2 milyon 370 bin 742), Almanya (2 milyon 71 bin 473), Kolombiya (1 milyon 939 bin 71), Arjantin (1 milyon 819 bin 569), Meksika (1 milyon 668 bin 396), Polonya (1 milyon 443 bin 804), Güney Afrika (1 milyon 356 bin 716), İran (1 milyon 342 bin 134), Ukrayna (1 milyon 167 bin 655) ve Peru (1 milyon 73 bin 214)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (211 bin 511), Hindistan (152 bin 754), Meksika (142 bin 832), İngiltere (91 bin 470), İtalya (83 bin 157), Fransa (71 bin 342), Rusya (66 bin 623), İran (56 bin 973), İspanya (54 bin 173), Kolombiya (49 bin 402), Almanya (49 bin 244), Arjantin (46 bin 66), Peru (39 bin 44), Güney Afrika (38 bin 288), Polonya (33 bin 698), Endonezya (26 bin 590), Türkiye (24 bin 328), Ukrayna (21 bin 46), Belçika (20 bin 472), Kanada (18 bin 266), Şili (17 bin 573), Romanya (17 bin 369), Çekya (14 bin 646), Ekvador (14 bin 382), Hollanda (13 bin 162), Irak (12 bin 962), Macaristan (11 bin 520), Pakistan (11 bin 103) ve İsveç (10 bin 591)."

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Rusya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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