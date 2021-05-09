Son dakika haber: ANKARA Bakan Varank, 140 bin doz aşı saklanabilen dolabı inceledi - Son Dakika

Son dakika haber: ANKARA Bakan Varank, 140 bin doz aşı saklanabilen dolabı inceledi

09.05.2021 16:20

Edinilen son dakika haberine göre SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Öztiryakiler firmasının ürettiği aşı saklama dolabını inceleyerek, "Bu buzdolabı 140 bin dozdan fazla aşıyı saklayabilecek kapasitede bir dolap. Boyutlarına baktığınızda eczanelerde ya da hastanelerde çok rahat kullanılabilecek bir dolaptan bahsediyoruz.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Öztiryakiler firmasının ürettiği aşı saklama dolabını inceleyerek, "Bu buzdolabı 140 bin dozdan fazla aşıyı saklayabilecek kapasitede bir dolap. Boyutlarına baktığınızda eczanelerde ya da hastanelerde çok rahat kullanılabilecek bir dolaptan bahsediyoruz. Böyle örnek firmalarımızla, katma değerli üretimle Türkiye'yi kalkındırma hamlemizde önemli işler başaracağız" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Mustafa Varank, İstanbul'da endüstriyel mutfak ekipmanları sektöründe 130'dan fazla ülkeye ihracat yapan Öztiryakiler firmasını ziyaret etti. Bakan Varank'a ziyaretinde, Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki eşlik etti. Heyetle tesisin üretim ve araştırma-geliştirme (Ar-Ge) alanlarını gezen Bakan Varank, fabrikada yerli ve milli olarak üretilen ürünleri ve özellikle yurt dışına satışa hazırlanan aşı saklama dolabını yakından inceledi.

Bakan Varank, Öztiryakiler firmasının endüstriyel mutfak konusunda Türkiye'nin en büyük firmalarından birisi olduğunu belirterek, "Firmamız birçok katma değerli ürün üretiyor. Paslanmaz çeliği adeta sanata dönüştürüp endüstriyel ürünler tasarlayan ve üreten bir firmamız. Endüstriyel mutfak dediğimizde sadece pişirme kısmı yok. Bunun yanında soğutucuları, ısıtıcılar, yemek pişirmeyle ilgili bütün malzemeler bunun içine giriyor. Burası bakanlığımızın tescilli Ar-Ge merkezi. Bu Ar-Ge merkezinde kendi geliştirdikleri, Ar-Ge'sini yaptıkları ürünleri de seri şekilde üretip dünyaya satıyorlar. Cirolarının yüzde 60'ını ihracatları oluşturuyor. Dünyanın 130'dan fazla ülkesine ihracat yapabiliyorlar. Ben gerçekten fabrikayı gezmeden önce böyle bir yatırımı beklemiyordum, çok etkilendim" dedi.

'KALKINMA HAMLEMİZDE ÖNEMLİ İŞLER BAŞARACAĞIZ'

Burada üretilen aşı saklama dolabının Ar-Ge'nin önemini ortaya koyduğunu dile getiren Varank, "Biliyorsunuz aşılarla birlikte eksi 80 derecelerin üzerinde soğutma yapabilen buzdolapları gündeme gelmişti. İşte Öztiryakiler böyle bir dolabı çok kolay bir şekilde tasarladı ve üretti. Bu buzdolabı 140 bin dozdan fazla aşıyı saklayabilecek kapasitede bir dolap. Boyutlarına baktığınızda eczanelerde, hastanelerde çok rahat kullanılabilecek bir dolaptan bahsediyoruz. İşte bizim katma değerli üretimden kastımız budur. Yakın zamanda firmamız Japonlarla bir ortaklığa da girişti. Dünyanın bu alanda faaliyet gösteren en önemli firmalarından bir tanesi Öztiryakiler'e ortak oldu. Firmamızın hedefi 10 yıl içinde dünyada ilk 3'e girmek. Böyle örnek firmalarımızla, katma değerli üretimle Türkiye'yi kalkındırma hamlemizde önemli işler başaracağız" diye konuştu.

'YERLİ ÜRETİM DOLAP MUADİLLERİNDEN DAHA UCUZ'

Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki ise Bakan Varank'ın ziyaretinden dolayı son derece memnun olduklarını belirterek, kendisine teşekkür etti. Öztiryaki, Türkiye'de üretilen ürünlerin kullanılması konusunda dünyadaki büyük ülkelerin izlediği politikaların izlenmesi gerektiğini ifade ederek, "Geleceğimiz ihracatta, kendi ürünlerimizi yapmakta. Savunma sanayisinde ortaya çıkan başarıyı biz kendi üzerimize düşen anlamda yerine getiriyoruz. Savunma sanayisine de bir anlamda hizmet ediyoruz. Bu aşı dolabı dünyadaki muadillerinden çok daha ucuza ve yerli malı olarak kullanıma hazır. Biz hazırız, bunu ticari amaçla yapmadık. Dolap adı geçtiği için yaptık. Eksi 85 derece dolap, dediler, biz de dolap yapan bir firmayız niye yapmıyoruz, diye yola çıktık ve yaptık. Şimdi bu konuda ihtiyaç oldukça yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi. TSK'NIN ANA TEDARİKÇİSİ

Bakan Varank'ın üretim tesislerini gezdiği Öztiryakiler; endüstriyel mutfak ürünleri ve sahrada yaşam üniteleri alanında Türkiye'nin lider şirketleri arasında bulunuyor. Şirket 4 bin 500'den fazla ürün çeşidiyle 130'dan fazla ülkeye ihracat yapıyor. Öztiryakiler, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) de ana tedarikçisi konumunda yer alıyor.

Öztiryakiler, sahrada yaşam üniteleri ile orduların süratle yer değiştirme ihtiyacını karşılamaya yönelik ürünler geliştirip, üretiyor. Treyler ve konteyner tipi ürünler tasarlayan Öztiryakiler; sahra mutfağı, konteyner mutfak, bulaşıkhane, fırın, soğuk erzak odası, duş ve tuvalet, çamaşırhane, su arıtma ve depolama sistemi, sahra hastanesi, morg olmak üzere 20'den fazla ürün çeşidiyle orduların sahradaki ihtiyaçlarını karşılıyor. Harekat merkezleri, toplantı ve brifing odaları, muhabere merkezleri, bakım yeri, mobil depo gibi ürünler de Öztiryakilerin ürün yelpazesi arasında yer alıyor.

Aralarında Birleşmiş Milletler ile ABD, İtalya, Rusya Federasyonu, Paraguay, BAE, Irak, Katar, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Gürcistan, Malezya, Moritanya, Zimbabwe, Tayland, Türkmenistan, Fas, Ruanda gibi birçok ülkenin ordusu, Öztiryakilerin 1000'den fazla ürününü kullanıyor.

Son dakika haber: ANKARA Bakan Varank, 140 bin doz aşı saklanabilen dolabı inceledi
Son dakika haber: ANKARA Bakan Varank, 140 bin doz aşı saklanabilen dolabı inceledi
Son dakika haber: ANKARA Bakan Varank, 140 bin doz aşı saklanabilen dolabı inceledi
Son dakika haber: ANKARA Bakan Varank, 140 bin doz aşı saklanabilen dolabı inceledi

Araştırma Geliştirme, Mustafa Varank, İhracat, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: ANKARA Bakan Varank, 140 bin doz aşı saklanabilen dolabı inceledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Adana'dan vakaları patlatacak görüntüler! Şampiyonluk kutlamaları korona partisine döndü Adana'dan vakaları patlatacak görüntüler! Şampiyonluk kutlamaları korona partisine döndü TFF 1. Lig'de şampiyon Adana Demirspor ile ikinci Giresunspor Süper Lig'e yükseldi TFF 1. Lig'de şampiyon Adana Demirspor ile ikinci Giresunspor Süper Lig'e yükseldi İsrail'den geri adım! Filistinli aileleri tahliye etme planı ertelendi İsrail'den geri adım! Filistinli aileleri tahliye etme planı ertelendi İşte Sedat Peker'i çılgına çeviren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki o sahne İşte Sedat Peker'i çılgına çeviren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki o sahne ABD basınından Kasım Süleymani iddiası: Suikastta İsrail kilit rol oynadı ABD basınından Kasım Süleymani iddiası: Suikastta İsrail kilit rol oynadı Başkentte cip tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı Başkentte cip tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker'in iddialarına yanıt: İftiraları yeni bir suç faaliyeti Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker'in iddialarına yanıt: İftiraları yeni bir suç faaliyeti Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Son Dakika Haberleri
12:02 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye çifte standarda ve engellemelere rağmen AB üyeliğinde kararlı
11:56 Fenerbahçeli futbolcuların zafer sevinci yıktı geçti!
11:40 Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı
10:14 Mecidi-i Aksa'dan uyarı: İsrail Aksa'yı işgale hazırlanıyor
10:05 ABD siber saldırı alarmında! Ülkenin en büyük petrol boru hattı kapatıldı
09:57 Tam kapanma sonrası uzmanlardan uyarı: Kapanma sonrası normalleşme kademeli olmalı
09:50 Koronavirüs testi bir 3 kez negatif , 2 kez pozitif çıkınca intihar etmek istedi!
09:46 İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya yine saldırdı: 10 yaralı
09:39 Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı
09:37 İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı!
AK Parti'nin 'CHP yalan üretim merkezi' videosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran detay AK Parti'nin 'CHP yalan üretim merkezi' videosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran detay         
23:15
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi Arnavutluk'ta yakalandı Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi Arnavutluk'ta yakalandı         
22:39
Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Videoları izlemeye dayanamıyorum Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Videoları izlemeye dayanamıyorum         
22:23
Fenomen Duygu Özaslan, paylaştığı bikinili poza eleştiri yağınca mesajları ifşa etti Fenomen Duygu Özaslan, paylaştığı bikinili poza eleştiri yağınca mesajları ifşa etti         
22:05
Son Dakika: Türkiye'de 9 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 283 kişi vefat etti, 15 bin 191 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 283 kişi vefat etti, 15 bin 191 yeni vaka tespit edildi         
20:54
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski vekil İşbaşaran'dan yanıt geldi: Seni fazla öttürmezler Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski vekil İşbaşaran'dan yanıt geldi: Seni fazla öttürmezler         
19:26
Hacı adayları merakla bekliyordu! Suudi Arabistan, hac kararını verdi Hacı adayları merakla bekliyordu! Suudi Arabistan, hac kararını verdi         
18:13
Sedat Peker iddiasını yükseltip kolunu ortaya koydu: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi Sedat Peker iddiasını yükseltip kolunu ortaya koydu: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi         
17:17
Gözü dönen komşu, kızlarına mesaj attığı için mahkemelik olduğu çifti öldürdü Gözü dönen komşu, kızlarına mesaj attığı için mahkemelik olduğu çifti öldürdü         
16:15
Bu görüntü Anneler Günü'nde çekildi! Talihsiz kadın eşi ve oğlundan dayak yedi, Bu görüntü Anneler Günü'nde çekildi! Talihsiz kadın eşi ve oğlundan dayak yedi, "imdat" çığlıkları mahalleyi inletti         
14:13
Cami duvarına el çizip Cami duvarına el çizip "selamünaleyküm" yazan genç: Güzel olmamış mı, burada kimse birbirine selam vermiyordu         
13:03
Fatih Terim, Sergen Yalçın'dan neden sürekli makas alıyor? Gerçekler ortaya çıktı Fatih Terim, Sergen Yalçın'dan neden sürekli makas alıyor? Gerçekler ortaya çıktı         
12:44
İçişleri Bakanı Soylu'dan tam kapanma açıklaması: Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz İçişleri Bakanı Soylu'dan tam kapanma açıklaması: Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz         
12:21
Sedat Peker 3. videoyu yayınladı! Bu kez hedefinde Serhat Albayrak var: Senin için vekilin kemiklerini kırdırttım Sedat Peker 3. videoyu yayınladı! Bu kez hedefinde Serhat Albayrak var: Senin için vekilin kemiklerini kırdırttım         
11:57
Sedat Peker'den yeni video: Dubai'deyim, her şeyi yapsanız da Türkiye'ye dönmeyeceğim Sedat Peker'den yeni video: Dubai'deyim, her şeyi yapsanız da Türkiye'ye dönmeyeceğim         
10:35
Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı         
09:40
Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim         
00:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2021 23:32:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: ANKARA Bakan Varank, 140 bin doz aşı saklanabilen dolabı inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement