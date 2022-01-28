Son dakika haber... Bulgar modelin estetik sonrası yüzünde iz kalmasına ilişkin dava sürüyor - Son Dakika

Bulgar model Tatyana Toleva'nın, Fatih'teki bir kuaför salonunda "örümcek ağı" adı verilen estetik işlem sonrası yüzünde deformasyon oluşmasına ilişkin kardeş 2 kuaförün yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Melahat ve Davut İliğ ile avukatları katıldı. Müşteki Toleva ise duruşmaya gelmedi.

Yargılama sürecinde ilk kez savunma yapan sanık Davut İliğ, 25 yıldır kuaför salonu işlettiğini ve daha önce benzer bir sıkıntı yaşamadıklarını belirterek, "Bu bayan neden böyle bir suçlama yaptı bilmiyorum. Ablasının bizim tarafta benzer bir dükkanı var, o yüzden böyle bir suçlamada bulunduğunu düşünüyorum." dedi.

Çok sayıda yabancı müşterileri olduğu için müştekinin kuaför salonlarına gelip gelmediğini bilmediğini aktaran İliğ, "Ancak şunu söyleyebilirim, bizim iş yerimizde kesinlikle örümcek ağı denilen işlem yapılmaz. Bizim işimiz saçla ve diğer kuaförlük işleriyle ilgilidir." diye konuştu.

Emekli hemşire olduğunu söyleyen tutuksuz sanık Melahat İliğ de daha önceden aldığı cilt bakımı sertifikasıyla kardeşine ait salonun 3. katında cilt bakımı ve solaryum hizmeti vermeye başladığını dile getirdi.

Müştekiye cilt bakımı dışında hiçbir şey yapmadığını belirten Melahat İliğ, "Müştekinin bahsettiği örümcek ağını hiç yapmadım. Müştekiyi de hatırlamıyorum. İftira attığını düşünüyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, geçimini modellik yaparak sağlayan Bulgaristan uyruklu Tatyana Toleva'nın, ablasını ziyarete geldiği Türkiye'de, Şubat 2017'de hiçbir tıbbi eğitimi ve diploması olmayan sanıklar Davut ve Melahat İliğ'in işletmeciliğini yaptığı Fatih'teki kuaföre gittiği anlatılıyor.

Melahat İliğ'in, Davut İliğ'in bilgisi ve iştirakiyle, tıbbi müdahalede bulunarak müşteki Toleva'nın yüzüne 6 bin lira karşılığında yaptığı örümcek ağı operasyonunun başarılı olmadığı belirtilen iddianamede, Toleva'nın yüzündeki sabit iz ve hasarı gidermek için bir dizi ameliyat olduğu ifade ediliyor.

İddianamede sanıkların, "taksirle yaralama" ile Tababet (hekimlik) ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu'nun 25. maddesinde yer alan "diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek" suçlarından 2 yıl 3 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.