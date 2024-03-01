Bulgaristan'da Gümrük Kontrolleri Nedeniyle TIR Kuyruğu Oluştu

EDİRNE'de ihracat yükü taşıyan TIR'lar, 31 Mart'ta Schengen bölgesine geçecek Bulgaristan'ın, Lesovo gümrüğünde kontrolleri sıkılaştırması nedeniyle, Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda 10 kilometreyi bulan kuyruk oluşturdu. Kuyruğun Bulgaristan'da gümrük görevlilerinin ağır çalışmasından kaynakladığını belirtip, saatlerce beklemek zorunda kaldıklarını dile getiren TIR şoförü Mesut Seçkin, "Bulgaristan polislerinin işleri ağır yapması bunların hepsi bu sıraların oluşmasına sebep oluyor. İşleyişin değişmesi gerekiyor" dedi.
Bulgaristan ve Romanya'nın 31 Mart'tan itibaren Avrupa Birliği (AB) içinde serbest dolaşım imkanı sağlayan Schengen bölgesine kısmen katılması için anlaşma sağlandı. Yaşanan gelişmenin ardından Türkiye'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Gümrük Kapısı karşısındaki Bulgar gümrüğü Lesovo'da kontroller sıkılaştırılmaya başlandı. Kontrollerin artmasıyla, Türkiye'den aldıkları yükü Avrupa'ya götürmek için sınır kapısına gelen TIR şoförleri, Hamzabeyli yolu üzerinde 10 kilometreyi bulan kuyruk oluşturdu. Hamzabeyli'de bulunan Gümrük ve Turizm İşletmeleri'ne (GTİ) bağlı TIR Parkı 750 araçla tam kapasite çalışırken, şoförler ise saatlerce kuyrukta beklemekten şikayet ediyor.
'BULGAR GÖREVLİLER İŞLERİ AĞIR YAPIYOR'
Sınır kapısında TIR'ı ile 17 saattir kuyrukta beklediğini belirten Mesut Seçkin, "Buraya geldiğimizde 23-25 kilometrelerden sıralara giriyoruz. Bu sıranın uzamasının yegane sebeplerinden bir tanesi de işlemlerin yavaş olması, Bulgaristan polislerinin işleri ağır yapması gibi nedenler bu sıraların oluşmasına sebep oluyor. İşleyişin değişmesi gerekiyor" dedi.
KAÇAK GÖÇMENLERE KARŞI NÖBETLEŞE UYKU
Kuyrukta kaçak göçmen sıkıntısı da yaşadıklarını söyleyen Seçkin, "Bu yolda mülteci sıkıntıları oluyor. Bütün camianın içerisindeki şoförler biliyor. Araçlarımıza biniyorlar, gümrük halatlarımızı koparıyorlar, geçenlerde bir arkadaşımıza fiziki müdahalede bulundular. Gelen şoförün takozu bitiyor istirahate geçmesi gerekiyor. Korkusundan geçemiyor. Aynı firmadan 3 aracız, şoförün biri uyurken biri nöbette bekliyor. Başka çaresi yok bunun maalesef. Eğer yapmazsanız gümrüğe geldiğinizde kontrol edildiğinde mührünüz kopuktur, arabanın şase kısmında mülteci vardır. Ya da aracınız bir yerine zarar vermişlerdir" diye konuştu.
'11 SAATTİR KUYRUKTAYIZ'
Avrupa'ya tekstil ürünü götüren Şevket Şeker de "Yaklaşık 11 saattir kuyruktayız. Net bir bilgimiz yok. Söylentilere göre Bulgaristan araçları çekmiyor diyorlar. Tabi ki zor oluyor. Gece direksiyon başında yol geldim. Sabah sekizden beri ayaktayım. Sıra kavgaları oluyor. Dur- kalk yapmak zorundayız sürekli olarak. Çoğu arkadaşımızın başına geldi, göçmenler halatları, mühürleri kesip araçlara biniyor. Şoförler fark etmediğinde gümrükte tespit edilince şoför arkadaşlara ceza yazılıyor ya da deport ediliyor. Önlem olarak uyumuyoruz, sürekli aynadan araçtan inip kontrol ederek önlem almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Gaziantep'ten gelen Selahattin Çağlayan ise "Bu kuyruğun sebebi Bulgaristan'daki gişelerin iş yapmaması ve yetersiz kalması. Ben buraya geleli 17 saat oldu,17 saattir daha bana sıra gelmedi. Daha da 4-5 saat bekleyeceğim" dedi.
Son Dakika › Dünya › Bulgaristan'da Gümrük Kontrolleri Nedeniyle TIR Kuyruğu Oluştu - Son Dakika
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