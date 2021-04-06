Son dakika haber! Salgına rağmen Doğu Anadolu'nun mart ayı ihracatı zirve yaptı - Son Dakika

Son dakika haber! Salgına rağmen Doğu Anadolu'nun mart ayı ihracatı zirve yaptı

06.04.2021 11:01
Son dakika haber! Salgına rağmen Doğu Anadolu'nun mart ayı ihracatı zirve yaptı, System.String[]

Son dakika haberler: Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) mart ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Türkiye geneli mart ayı dış satım artış oranını geride bırakarak, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 69,90 yükselişle 231 milyon 267 bin dolar oldu.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) mart ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Türkiye geneli mart ayı dış satım artış oranını geride bırakarak, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 69,90 yükselişle 231 milyon 267 bin dolar oldu.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, mart ayında Birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 151 ülkeye ürün gönderildi.

Geçen yıl mart ayında 136 milyon 119 bin dolarlık ihracat yapan DAİB üyelerinin bu yıl mart ayındaki ihracatı yüzde 69,90 artışla 231 milyon 267 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu oranla Birliğin ihracat artışı, yüzde 42,2 olan Türkiye mart ayı ihracat artış oranının üzerine çıktı.

En çok ihracat artışı sanayi, tarım ve madencilikte oldu

Geçen yıl mart ayında yurt dışına 105 milyon 144 bin dolarlık sanayi ürünü, 25 milyon 967 bin dolarlık tarım ürünü satan DAİB üyesi firmalar, bu yıl aynı ayda sanayide yüzde 51,75'lik artışla 159 milyon 554 bin dolarlık, tarımda ise yüzde 131,66'lık artışla 60 milyon 155 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Martta madencilik sektörünün ihracatı ise geçen yıla göre yüzde 130,75'lik artışla 5 milyon 8 bin dolardan 11 milyon 556 bin dolara ulaştı.

İhracat artışında öne çıkan sektörler

Sanayi ürünleri ihracatında ilk sırayı geçen yılın mart ayına göre yüzde 383,37 yükselişle 25 milyon 261 bin dolarla çelik sektörü aldı. Bu sektörü 23 milyon 879 bin dolarla kimya, 22 milyon 126 bin dolarla makine sektörü takip etti.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründe ise söz konusu ayda geçen yıla göre yüzde 124,21'lük artışla 19 milyon 24 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Tarım ürünleri ihracatında ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 5 milyon 190 bin, yaş meyve ve sebzeden 28 milyon 602 bin, meyve sebze mamulleri ve süs bitkilerinden 3 milyon 152 bin dolarlık ihracat geliri elde edildi.

En fazla ihracat Irak'a

Birliğin mart ayı ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde, 64 milyon 222 bin dolarla ilk sırada Irak yer aldı. Bu ülkeyi 12 milyon 555 bin dolarla Azerbaycan-Nahçıvan, 11 milyon 707 bin dolarla Suriye, 11 milyon 553 dolarla İran, 8 milyon 169 bin dolarla Almanya, 7 milyon 962 bin dolarla Türkmenistan izledi.

"Aralıksız son 10 aydır yüksek oranlı artışımız var"

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver, AA muhabirine, Birliğin mart ayı ihracatında ciddi artış yaşandığını belirterek, "Geçen yıl mart ayında başlayan Kovid-19 tedbirleri ve kısıtlamaları ile mart, nisan ve mayıs aylarında pandeminin ihracatımız üzerindeki etkisini yoğun şekilde hissetmiştik. Haziran 2020'de yükselmeye başlayan ihracatımız durmaksızın artışını sürdürüyor. Aralıksız son 10 aydır yüksek oranlı artışımız var." dedi.

Salgına rağmen mart ayından sonra da DAİB'in ihracatının artacağına işaret eden Tanrıver, Türkiye'nin ihracatının da aralıksız arttığını aktardı.

Tanrıver, yıl sonundaki 2,5 milyon dolar ihracat hedeflerini tutturacaklarını dile getirerek, ülkenin ekonomik gelişiminde önem arz eden ihracat başarısından dolayı başta bölge ihracatçıları olmak üzere tüm ihracatçıları tebrik etti.

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Doğu Anadolu, Türkiye, dolar, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Salgına rağmen Doğu Anadolu'nun mart ayı ihracatı zirve yaptı - Son Dakika Ekonomi


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