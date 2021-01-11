Son dakika haberi | - Son Dakika

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Son dakika haberi |

11.01.2021 11:19
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Edinilen son dakika haberine göre Türkiye, barış ve huzuru bozmaya çalışan, insanların en mutlu günlerini kana bulayan, yaşlı ve çocukları hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü DEAŞ'a karşı etkin mücadelesini 2020'de de büyük bir kararlılıkla sürdürdü.

Türkiye, barış ve huzuru bozmaya çalışan, insanların en mutlu günlerini kana bulayan, yaşlı ve çocukları hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü DEAŞ'a karşı etkin mücadelesini 2020'de de büyük bir kararlılıkla sürdürdü.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik başarılı operasyonlarıyla adından söz ettiren Türkiye, terör örgütüne karşı çok yönlü mücadele örneği sergiliyor. Örgüte karşı mücadelesine kesintisiz devam eden Türkiye, yurt içi ve sınırdaki operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı.

Güvenlik güçleri, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla başta İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Gaziantep olmak üzere çok sayıda kentte kanlı eylem planlayan teröristlerin oyununu bozdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2020'de polis, jandarma ve hudut birliklerinin yürüttüğü çalışmalarda aralarında terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi yabancıların da bulunduğu 2 bin 343 şüpheli gözaltına alındı, örgüte ait çok sayıda doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 333'ü tutuklandı, birçok örgüt üyesi sınır dışı edildi, aralık ayının son haftasında yakalanan çok sayıda zanlının işlemleri ise sürüyor. Çok sayıda DEAŞ üyesi de yargılandıkları davalarda hapis cezasına çarptırıldı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik geçen yıl öne çıkan bazı operasyonlar ve davalar şöyle:

Ocak

Ankara'da yılbaşında eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5'i Suriyeli, biri Iraklı 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. DEAŞ'lı teröristlerin hedefinde polisin olduğu ortaya çıktı. Zanlılara ait telefon ve bilgisayarlarda yapılan incelemelerde de askeri eğitim ve bomba yapımı videoları bulundu.

DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Danimarka vatandaşı Y.A, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Kilis'te Suriye sınırında yakalandı. Zanlı, savcılık kararıyla Interpol işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şubat

Kırşehir'de, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin akrabası olduğu öne sürülen 7 şüpheliden biri tutuklandı. Serbest bırakılanlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de sözde emiri ve kamp sorumlusu olduğu iddia edilen Suriye uyruklu İ.E. ile örgütün silahlı eylemlerine katıldıkları ileri sürülen Suriye uyruklu R.Y. ve O.Y. gözaltına alındı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin akrabası oldukları iddia edilen Mohammed Dhajer Talab ve Mohammed Mahmood Mohammed'e "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Mart

Kırşehir'de DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin akrabası 4 sanığa, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Nisan

Kocaeli'de haklarında soruşturma yürütülen DEAŞ'ın sözde emirinin eşinin de aralarında bulunduğu 4 kadın, Suriye üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıklarının tespit edilmesi üzerine Hatay'da gözaltına alındı.

Mayıs

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey üyesi olduğu belirtilen ve yargılandığı davada tahliye edilmesine karar verilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk, itiraz üzerine cezaevinden çıkmadan yeniden tutuklandı.

Haziran

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlularından olduğu iddia edilen J.A.A. gözaltına alındı. Geçmiş yıllarda Suriye'de iki askerin şehit edilmesi olayının emrini verdiği bildirilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Çeçen uyruklu Rusya vatandaşları iki kadın S.K. (29) ile R.E. (33), MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Kilis'te yakalandı.

Temmuz

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Interpol tarafından aranan Rusya vatandaşı 4 kadın ile kırmızı bültenle aranan Fransa vatandaşı şüpheli Kilis'in Suriye sınır hattında yakalandı.

Ağustos

Türkiye'deki stratejik yerlere, siyaset ve devlet adamları ile bazı ekonomik hedeflere yönelik sansasyonel eylemleri koordine eden DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden ağustos ayının son günlerinde Adana'da yakalandı. Mahmut Özden, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 1 Eylül'de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet teşkilatına tebrik ve teşekkürlerini bildirerek, "DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı." bilgisini verdi.

Eylül

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı. Eylem hazırlığındaki şüpheli B.C'nin, örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden ile irtibatlı ve Özden ile aynı operasyonda yakalanan H.C'nin oğlu olduğu öğrenildi.

Sakarya'da, DEAŞ'ın sözde "üst düzey yöneticisi" olduğu iddia edilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'a "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ekim

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DEAŞ soruşturması kapsamında 7 şüpheli yakalandı. DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan birinin "infazcı" olduğu, 2'sinin ise çatışmalara katıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde eylem yapabileceğine yönelik istihbari değerlendirmelerin bulunduğu bildirildi.

Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Soumaya Raissi, Adana'da yakalandı. Fransız makamlarının hakkında "tehlikeli" ve "eylemci" notu düştüğü Raissi tutuklandı.

Kasım

Kayseri'de DEAŞ'a yönelik operasyonda aralarında örgütün "sözde Rakka emiri" H.E. ve "örgütün infazcısı" Y.Ş'nin de bulunduğu Suriye uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

H.E'nin, 2014-2018 yıllarında Suriye'de DEAŞ'ın "sözde Rakka emiri" olarak görev yaptığı, Türkiye'ye geldiği süre içinde Kayseri, Şanlıurfa, İstanbul, Mersin ve Adana'da örgütü canlı tutma adına faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

Aralık

İzmir'de gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli "Ebu Haris" kod adlı Ramazan O'nun, Avusturya'da gerçekleştirilen terör saldırısıyla bağlantılı bir kişiyle irtibatı olduğu belirlendi. Ayrıca zanlılardan bazılarının hırsızlık, gasp ve adam kaçırma gibi çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı. Zanlılardan Ramazan O'nun da aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Zanlıların, örgütün sözde "Türkiye emiri" Mahmut Özden'in tutuklanması ve ülke genelinde DEAŞ'a yönelik operasyonlar nedeniyle kamu kurumları, siyasi parti binaları ile polis ve askerlere saldırı planladığı iddia edildi.

Türkiye, Suriye, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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