Son dakika haberi... Süper Lig'e çıkan Erzurumspor futbolcularını, taraftarlar coşkuyla karşıladı

Son dakika gelişmesine göre TFF 1. Lig'in 34. haftasında Erzurumspor, evinde Ümraniyespor'u 4-1 yenerek, Süper Lig'e yükseldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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