Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,57 -1,17 -2,20 Acıpayam Selüloz 18,60 8,08 8,64 Adel Kalemcilik 26,90 -4,27 -21,42 Adese Alışveriş Ticaret 2,68 -5,96 -4,29 Afyon Çimento 5,18 -5,13 1,37 Ak Enerji 2,28 -2,98 3,17 Akbank 6,91 -7,99 -0,29 Akçansa 18,20 -3,40 10,04 Akdeniz Yatırım Hold. 5,24 -0,76 1,35 Akfen GMYO 5,03 2,44 3,50 Akın Tekstil 37,00 12,60 16,50 Akiş GMYO 3,52 -2,76 -0,28 Akmerkez GMYO 62,90 -2,10 -2,32 Aksa 14,15 1,51 -3,02 Aksa Enerji 8,27 1,22 11,16 Aksigorta 9,45 -5,88 1,61 Aksu Enerji 14,23 -1,59 0,78 Alarko Carrıer 538,60 22,97 47,60 Alarko GMYO 24,98 -1,34 -4,51 Alarko Holding 10,48 15,42 21,30 Albaraka Türk 1,97 1,03 1,55 Alcatel Lucent Teletaş 29,48 -6,59 -0,61 Alkim Kağıt 14,75 4,91 8,87 Alkim Kimya 16,47 4,11 13,29 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,26 -7,00 3,20 Altınyunus Çeşme 66,40 40,68 32,91 Anadolu Efes 26,70 1,83 15,19 Anadolu Grubu Holding 27,76 -2,18 5,07 Anadolu Hayat Emek. 10,60 7,29 22,26 Anadolu Isuzu 19,93 -1,34 10,72 Anadolu Sigorta 7,90 3,54 4,64 Anel Elektrik 3,00 -3,85 -5,36 Arçelik 33,08 2,92 8,82 ARD Bilişim Teknolojileri 56,20 3,79 16,89 Arena Bilgisayar 47,56 29,80 38,26 Armada Bilgisayar 63,10 26,20 28,57 Arsan Tekstil 7,46 0,67 2,33 Artı Yatırım Holding 9,51 39,85 63,97 Arzum Ev Aletleri 22,32 -0,18 -9,34 Aselsan 18,18 -4,06 -0,38 Ata GMYO 6,01 -4,30 9,07 Atakule GMYO 2,93 12,69 16,27 Atlantis Yatırım Holding 9,00 5,88 61,87 Atlas Yat. Ort. 1,78 0,56 1,71 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,87 3,97 4,71 Avrasya GMYO 3,70 -4,39 -8,87 Avrasya Petrol ve Tur. 3,18 -2,75 -0,63 Avrupa Yatırım Holding 7,06 19,46 17,67 Ayen Enerji 5,44 -2,86 0,55 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,68 -2,82 -5,90 Aygaz 14,72 -1,74 0,48 Bagfaş 24,72 3,60 23,60 Bak Ambalaj 21,10 1,44 4,46 Balatacılar Balatacılık 7,87 -2,84 -4,49 Bantaş Ambalaj 4,64 -6,07 -1,07 Banvit 51,35 3,32 -1,25 Baştaş Başkent Çimento 19,00 1,60 9,38 Batı Çimento 5,72 16,97 21,44 Batısöke Çimento 2,44 -2,01 0,00 Bayrak Taban Sanayi 10,46 0,38 -1,41 Bera Holding 20,98 2,94 3,45 Berkosan Yalıtım 9,11 7,68 2,13 Beşiktaş Futbol Yat. 4,16 -3,48 2,97 Beyaz Filo 10,56 -1,12 3,73 Bilici Yatırım 6,84 -2,98 3,01 Bim Mağazalar 74,35 -2,68 1,11 Birko Mensucat 1,11 1,83 0,00 Birlik Mensucat 3,04 3,40 -12,14 Bizim Mağazaları 15,25 -4,69 -0,72 Borusan Mannesmann 35,50 9,50 27,70 Borusan Yat. Paz. 504,00 -3,08 10,31 Bosch Fren Sistemleri 1.320,00 1,93 6,55 Bossa 18,86 -2,08 5,66 Brisa 22,84 2,88 14,54 Burçelik 26,32 20,18 25,21 Burçelik Vana 54,60 22,20 9,95 Bursa Çimento 11,77 -0,68 -2,24 Carrefoursa 73,15 10,08 1,88 Casa Emtia Petrol 139,00 26,36 31,13 Ceo Event Medya 6,64 -1,48 3,27 Coca Cola İçecek 74,50 2,97 13,22 Cosmos Yat. Holding 12,71 20,47 57,69 Credıtwest Faktorıng 5,44 -6,85 -7,33 Çelebi 179,00 -0,67 -1,93 Çelik Halat 20,00 -0,99 -6,63 Çemaş Döküm 2,15 -3,15 0,00 Çemtaş 15,98 1,19 0,50 Çimbeton 493,40 29,43 66,41 Çimentaş 59,50 25,00 64,55 Çimsa 18,90 0,11 6,18 Çuhadaroğlu Metal 8,19 -0,12 5,95 Dagi Giyim 8,29 2,47 2,73 Dagi Yatırım Holding 14,60 8,31 13,18 Dardanel 30,20 -2,58 -9,85 Datagate Bilgisayar 16,14 -0,55 0,19 Demısaş Döküm 6,27 -2,64 -5,14 Denge Holding 6,85 -3,79 25,00 Deniz GMYO 4,11 1,48 20,18 Derimod 10,60 6,00 8,83 Derlüks Deri 9,46 1,83 7,26 Desa Deri 10,06 -1,47 3,29 Despec Bilgisayar 12,68 -3,72 -2,91 Deva Holding 25,40 -1,63 5,22 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,22 0,63 3,41 Diriteks Diriliş Tekstil 4,25 -2,97 13,94 Ditaş Doğan 33,26 -0,18 1,77 DO-CO 575,00 -6,66 -8,73 Doğan Burda 22,74 -12,20 1,34 Doğan Holding 3,46 2,06 12,70 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,49 1,39 6,92 Doğusan 4,85 -2,81 10,73 Doğuş GMYO 8,94 -3,66 9,42 Doğuş Otomotiv 30,64 9,19 6,61 Döktaş Dökümcülük 31,66 -1,55 3,40 Duran Doğan Basım 10,90 1,49 3,91 Dyo Boya 11,94 -1,89 5,11 Eczacıbaşı İlaç 7,46 -1,19 0,00 Eczacıbaşı Yatırım 35,70 2,94 28,70 Edip Gayrimenkul 3,24 -1,52 -2,41 Ege Endüstri 1.828,60 1,84 5,86 Ege Gübre 225,80 24,20 55,51 Ege Profil 38,28 -2,45 0,10 Ege Seramik 13,20 10,00 28,28 Egeplast 34,00 -7,61 2,10 Ekiz Kimya 7,06 3,07 -0,98 Emek Elektrik 5,25 -5,06 -11,32 Eminiş Ambalaj 50,00 42,86 35,72 Emlak Konut GMYO 2,45 -3,54 14,49 Enerjisa Enerji 12,42 -3,42 -0,72 Enka İnşaat 8,20 1,23 11,26 Erbosan 44,78 -2,31 9,22 Ereğli Demir Çelik 15,19 1,20 1,74 Ersu Gıda 5,10 1,59 3,24 Escort Teknoloji 6,50 0,46 -1,07 Esenboğa Elektrik 22,82 17,27 19,92 Etiler Gıda 4,36 9,82 9,55 Euro Kapital Yat. Ort. 3,97 3,66 3,12 Euro Trend Yat. Ort. 3,58 4,99 -0,56 Euro Yat. Ort. 4,81 12,12 6,65 Euro Yatırım Holding 3,58 -1,92 26,06 Fade Gıda 6,16 0,16 -0,48 Fenerbahçe Futbol 41,90 13,37 41,75 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,43 -2,87 0,94 F-M İzmit Piston 173,10 20,88 39,26 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,31 -1,76 -5,53 Ford Otosan 151,30 12,07 20,08 Formet Çelik Kapı 4,90 0,00 3,16 Frigo Pak Gıda 21,98 -4,10 4,77 Galatasaray Sportif 3,89 -2,75 -3,95 Garanti Bankası 10,02 -6,88 -3,38 Garanti Faktoring 12,68 9,59 13,93 Garanti Yat. Ort. 3,49 -19,95 8,05 Gedik Y. Men. Değ. 12,95 -7,50 2,78 Gediz Ambalaj 32,02 12,67 19,48 Gentaş 5,68 -8,68 -4,38 Gersan Elektrik 6,46 4,87 5,21 Global Men. Değ. 6,14 -8,08 2,16 Global Yat. Holding 5,14 0,00 9,83 Good-Year 8,56 -3,06 2,39 Göltaş Çimento 40,10 -2,62 -2,81 Gözde Girişim 7,08 -1,26 -11,28 GSD Denizcilik 5,27 0,19 4,56 GSD Holding 2,40 -8,40 -4,38 Gübre Fabrik. 67,30 -5,28 -21,79 Güler Yat. Holding 10,59 -1,03 -2,58 Halk GMYO 3,39 2,42 5,61 Hatay Tekstil 15,99 9,67 14,62 Hedef Girişim 3,53 -2,03 3,02 Hektaş 27,40 12,48 43,68 HUB Girişim 18,36 -1,98 0,88 Hürriyet Gzt. 2,33 4,02 10,95 ICBC Turkey Bank 6,73 -5,21 3,54 İdealist Danışmanlık 13,50 6,30 0,30 İdealist GMYO 8,15 0,74 19,85 İhlas Ev Aletleri 1,85 -2,63 -1,60 İhlas Gayrimenkul 1,38 -1,43 10,40 İhlas Gazetecilik 3,91 -3,22 -3,69 İhlas Holding 1,26 2,44 1,61 İhlas Yayın Holding 1,16 0,87 1,75 İndeks Bilgisayar 19,90 -2,07 4,03 Info Yatırım 6,20 -2,36 -3,88 İntema 50,00 39,20 25,31 Inveo Yatırım Holding 77,90 33,62 76,16 İpek Doğal Enerji 13,38 -1,40 2,29 İskenderun Demir Çelik 10,51 3,34 3,96 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

MHP'li başkandan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili tepki çeken paylaşım

Survivor 2021'in 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Steven ve Çağrı birbirine giriyor

Kanser sandılar, biyopsi bile yapıldı; akciğerinden 32 yıl sonra çam fıstığı çıktı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin aşısındaki yan etkileri tek tek sıraladı

İki otomobil çarpıştı, ortalık can pazarına döndü: 3 ölü, 4 yaralı

Komşu ülke Irak'ta kuş gribi alarmı! 60 bin tavuk itlaf edildi

Gülben Ergen Süleyman Soylu'yu ziyaret etti

Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor