Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika

Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (8)

16.01.2021 11:03
Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (8), System.String[]

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,57-1,17-2,20
Acıpayam Selüloz18,608,088,64
Adel Kalemcilik26,90-4,27-21,42
Adese Alışveriş Ticaret2,68-5,96-4,29
Afyon Çimento5,18-5,131,37
Ak Enerji2,28-2,983,17
Akbank6,91-7,99-0,29
Akçansa18,20-3,4010,04
Akdeniz Yatırım Hold.5,24-0,761,35
Akfen GMYO5,032,443,50
Akın Tekstil37,0012,6016,50
Akiş GMYO3,52-2,76-0,28
Akmerkez GMYO62,90-2,10-2,32
Aksa14,151,51-3,02
Aksa Enerji8,271,2211,16
Aksigorta9,45-5,881,61
Aksu Enerji14,23-1,590,78
Alarko Carrıer538,6022,9747,60
Alarko GMYO24,98-1,34-4,51
Alarko Holding10,4815,4221,30
Albaraka Türk1,971,031,55
Alcatel Lucent Teletaş29,48-6,59-0,61
Alkim Kağıt14,754,918,87
Alkim Kimya16,474,1113,29
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,26-7,003,20
Altınyunus Çeşme66,4040,6832,91
Anadolu Efes26,701,8315,19
Anadolu Grubu Holding27,76-2,185,07
Anadolu Hayat Emek.10,607,2922,26
Anadolu Isuzu19,93-1,3410,72
Anadolu Sigorta7,903,544,64
Anel Elektrik3,00-3,85-5,36
Arçelik33,082,928,82
ARD Bilişim Teknolojileri56,203,7916,89
Arena Bilgisayar47,5629,8038,26
Armada Bilgisayar63,1026,2028,57
Arsan Tekstil7,460,672,33
Artı Yatırım Holding9,5139,8563,97
Arzum Ev Aletleri22,32-0,18-9,34
Aselsan18,18-4,06-0,38
Ata GMYO6,01-4,309,07
Atakule GMYO2,9312,6916,27
Atlantis Yatırım Holding9,005,8861,87
Atlas Yat. Ort.1,780,561,71
AvivaSA Emeklilik Hayat18,873,974,71
Avrasya GMYO3,70-4,39-8,87
Avrasya Petrol ve Tur.3,18-2,75-0,63
Avrupa Yatırım Holding7,0619,4617,67
Ayen Enerji5,44-2,860,55
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,68-2,82-5,90
Aygaz14,72-1,740,48
Bagfaş24,723,6023,60
Bak Ambalaj21,101,444,46
Balatacılar Balatacılık7,87-2,84-4,49
Bantaş Ambalaj4,64-6,07-1,07
Banvit51,353,32-1,25
Baştaş Başkent Çimento19,001,609,38
Batı Çimento5,7216,9721,44
Batısöke Çimento2,44-2,010,00
Bayrak Taban Sanayi10,460,38-1,41
Bera Holding20,982,943,45
Berkosan Yalıtım9,117,682,13
Beşiktaş Futbol Yat.4,16-3,482,97
Beyaz Filo10,56-1,123,73
Bilici Yatırım6,84-2,983,01
Bim Mağazalar74,35-2,681,11
Birko Mensucat1,111,830,00
Birlik Mensucat3,043,40-12,14
Bizim Mağazaları15,25-4,69-0,72
Borusan Mannesmann35,509,5027,70
Borusan Yat. Paz.504,00-3,0810,31
Bosch Fren Sistemleri1.320,001,936,55
Bossa18,86-2,085,66
Brisa22,842,8814,54
Burçelik26,3220,1825,21
Burçelik Vana54,6022,209,95
Bursa Çimento11,77-0,68-2,24
Carrefoursa73,1510,081,88
Casa Emtia Petrol139,0026,3631,13
Ceo Event Medya6,64-1,483,27
Coca Cola İçecek74,502,9713,22
Cosmos Yat. Holding12,7120,4757,69
Credıtwest Faktorıng5,44-6,85-7,33
Çelebi179,00-0,67-1,93
Çelik Halat20,00-0,99-6,63
Çemaş Döküm2,15-3,150,00
Çemtaş15,981,190,50
Çimbeton493,4029,4366,41
Çimentaş59,5025,0064,55
Çimsa18,900,116,18
Çuhadaroğlu Metal8,19-0,125,95
Dagi Giyim8,292,472,73
Dagi Yatırım Holding14,608,3113,18
Dardanel30,20-2,58-9,85
Datagate Bilgisayar16,14-0,550,19
Demısaş Döküm6,27-2,64-5,14
Denge Holding6,85-3,7925,00
Deniz GMYO4,111,4820,18
Derimod10,606,008,83
Derlüks Deri9,461,837,26
Desa Deri10,06-1,473,29
Despec Bilgisayar12,68-3,72-2,91
Deva Holding25,40-1,635,22
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,220,633,41
Diriteks Diriliş Tekstil4,25-2,9713,94
Ditaş Doğan33,26-0,181,77
DO-CO575,00-6,66-8,73
Doğan Burda22,74-12,201,34
Doğan Holding3,462,0612,70
Doğtaş Kelebek Mobilya2,491,396,92
Doğusan4,85-2,8110,73
Doğuş GMYO8,94-3,669,42
Doğuş Otomotiv30,649,196,61
Döktaş Dökümcülük31,66-1,553,40
Duran Doğan Basım10,901,493,91
Dyo Boya11,94-1,895,11
Eczacıbaşı İlaç7,46-1,190,00
Eczacıbaşı Yatırım35,702,9428,70
Edip Gayrimenkul3,24-1,52-2,41
Ege Endüstri1.828,601,845,86
Ege Gübre225,8024,2055,51
Ege Profil38,28-2,450,10
Ege Seramik13,2010,0028,28
Egeplast34,00-7,612,10
Ekiz Kimya7,063,07-0,98
Emek Elektrik5,25-5,06-11,32
Eminiş Ambalaj50,0042,8635,72
Emlak Konut GMYO2,45-3,5414,49
Enerjisa Enerji12,42-3,42-0,72
Enka İnşaat8,201,2311,26
Erbosan44,78-2,319,22
Ereğli Demir Çelik15,191,201,74
Ersu Gıda5,101,593,24
Escort Teknoloji6,500,46-1,07
Esenboğa Elektrik22,8217,2719,92
Etiler Gıda4,369,829,55
Euro Kapital Yat. Ort.3,973,663,12
Euro Trend Yat. Ort.3,584,99-0,56
Euro Yat. Ort.4,8112,126,65
Euro Yatırım Holding3,58-1,9226,06
Fade Gıda6,160,16-0,48
Fenerbahçe Futbol41,9013,3741,75
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,43-2,870,94
F-M İzmit Piston173,1020,8839,26
Fonet Bilgi Teknolojileri12,31-1,76-5,53
Ford Otosan151,3012,0720,08
Formet Çelik Kapı4,900,003,16
Frigo Pak Gıda21,98-4,104,77
Galatasaray Sportif3,89-2,75-3,95
Garanti Bankası10,02-6,88-3,38
Garanti Faktoring12,689,5913,93
Garanti Yat. Ort.3,49-19,958,05
Gedik Y. Men. Değ.12,95-7,502,78
Gediz Ambalaj32,0212,6719,48
Gentaş5,68-8,68-4,38
Gersan Elektrik6,464,875,21
Global Men. Değ.6,14-8,082,16
Global Yat. Holding5,140,009,83
Good-Year8,56-3,062,39
Göltaş Çimento40,10-2,62-2,81
Gözde Girişim7,08-1,26-11,28
GSD Denizcilik5,270,194,56
GSD Holding2,40-8,40-4,38
Gübre Fabrik.67,30-5,28-21,79
Güler Yat. Holding10,59-1,03-2,58
Halk GMYO3,392,425,61
Hatay Tekstil15,999,6714,62
Hedef Girişim3,53-2,033,02
Hektaş27,4012,4843,68
HUB Girişim18,36-1,980,88
Hürriyet Gzt.2,334,0210,95
ICBC Turkey Bank6,73-5,213,54
İdealist Danışmanlık13,506,300,30
İdealist GMYO8,150,7419,85
İhlas Ev Aletleri1,85-2,63-1,60
İhlas Gayrimenkul1,38-1,4310,40
İhlas Gazetecilik3,91-3,22-3,69
İhlas Holding1,262,441,61
İhlas Yayın Holding1,160,871,75
İndeks Bilgisayar19,90-2,074,03
Info Yatırım6,20-2,36-3,88
İntema50,0039,2025,31
Inveo Yatırım Holding77,9033,6276,16
İpek Doğal Enerji13,38-1,402,29
İskenderun Demir Çelik10,513,343,96

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

MHP'li başkandan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili tepki çeken paylaşım Survivor 2021'in 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Steven ve Çağrı birbirine giriyor Kanser sandılar, biyopsi bile yapıldı; akciğerinden 32 yıl sonra çam fıstığı çıktı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin aşısındaki yan etkileri tek tek sıraladı İki otomobil çarpıştı, ortalık can pazarına döndü: 3 ölü, 4 yaralı Komşu ülke Irak'ta kuş gribi alarmı! 60 bin tavuk itlaf edildi Gülben Ergen Süleyman Soylu'yu ziyaret etti Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor
Yeni yılla birlikte normalleşme adımları atmaya başladılar! İşte bankaların güncel mesai saatleri Yeni yılla birlikte normalleşme adımları atmaya başladılar! İşte bankaların güncel mesai saatleri         
11:15
Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı         
10:26
İstanbul'da kar yağışı öğleden sonra yeniden başlayıp pazartesiye kadar devam edecek İstanbul'da kar yağışı öğleden sonra yeniden başlayıp pazartesiye kadar devam edecek         
10:11
Meral Akşener, hacı olduğu için koronavirüs aşısı olduğu anlara ait fotoğrafını paylaşmamış Meral Akşener, hacı olduğu için koronavirüs aşısı olduğu anlara ait fotoğrafını paylaşmamış         
09:44
Mahkeme kararı bozdu, Kadir Şeker davası yeniden görülecek Mahkeme kararı bozdu, Kadir Şeker davası yeniden görülecek         
09:02
Kırmızı Oda'da Boncuk ve Can aşkının hayal olduğunu öğrenen izleyiciler hayal kırıklığına uğradı Kırmızı Oda'da Boncuk ve Can aşkının hayal olduğunu öğrenen izleyiciler hayal kırıklığına uğradı         
07:31
Tehdit edilen genç kızı korumak isteyen dayısı canından oldu Tehdit edilen genç kızı korumak isteyen dayısı canından oldu         
02:36
Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu         
21:40
Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü         
19:27
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge! Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi genişletildi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge! Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi genişletildi         
18:24
Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı         
17:47
Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum         
17:10
8 bin korona aşısının yapıldığı hastanenin başhekimi konuştu: En fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaşıyoruz 8 bin korona aşısının yapıldığı hastanenin başhekimi konuştu: En fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaşıyoruz         
17:08
Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi         
15:57
Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı         
13:23
"Sevgilim beni İrem Derici ile aldattı" iddiasıyla gündeme gelen fenomen Gökçe Yıldırım, bu sefer de kalça dansı yaptı         
12:07
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi         
11:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2021 11:30:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Yatırımcı rehberi (8) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei