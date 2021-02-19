Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli, Türk Dünyası Meteoroloji Birliğinin kurulması çağrısında bulundu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli, Türk Dünyası Meteoroloji Birliğinin kurulması çağrısında bulundu Açıklaması

19.02.2021 11:25
Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli, Türk Dünyası Meteoroloji Birliğinin kurulması çağrısında bulundu Açıklaması, System.String[]

Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi sorunlarla başa çıkma kapasitesini artırmak, bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak, imkan ve kabiliyetleri paylaşmak için "Türk Dünyası Meteoroloji Birliği"nin kurulması çağrısında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi sorunlarla başa çıkma kapasitesini artırmak, bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak, imkan ve kabiliyetleri paylaşmak için "Türk Dünyası Meteoroloji Birliği"nin kurulması çağrısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Türk Dünyası Meteoroloji Forumu, Bakan Pakdemirli'nin koordinasyonunda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Bakanlığın Afet Acil Durum Yönetim Merkezi'nde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan'dan temsilciler katılım sağladı.

Bakan Pakdemirli, forumun açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğe katılan Türkiye dahil 8 ülkenin meteorolojiden sorumlu bakanlıklarının, acil durum yönetiminden ulaştırmaya, doğal kaynaklardan tarıma kadar oldukça geniş bir yelpazeyi temsil ettiğini söyledi.

Pakdemirli, "Bu da meteorolojinin hayatımızın tüm alanlarıyla bağlantısı olduğunu gösteriyor. Bu sebeple tarihi, coğrafi ve kültürel olarak güçlü bağlarımız olan dost ve kardeş ülkelerle meteoroloji alanında var olan iş birliğini geliştirmek ve kurumsallaştırmak en önemli amaçlarımızdan olmalı." dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son 19 yılda gözlem sistemlerinden süper bilgisayarlara, veri tabanından Ar-Ge çalışmalarına kadar hemen hemen tüm çalışma alanlarında yaptığı yatırımlarla adeta bir destan yazdığını belirten Pakdemirli, son 3 yılda ise özellikle iklim, zirai meteoroloji ve uluslararası ilişkiler konularında kurumsal gelişime katkıda bulunacak adımlar atıldığını, gerçekleştirilen projelerle Meteorolojinin ülkenin en güvenilir kurumu seçildiğini bildirdi.

Türkiye'nin bu çerçevede sahip olduğu bilgi ve birikimi dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaya, bu ülkelerde var olan bilgi birikiminden ve kapasitesinden yararlanmaya hazır olduğunu ifade eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Tabi bu bilgi birikimini ve başarılarımızı 2000 yılından beri Dünya Meteoroloji Örgütü Bölgesel Eğitim Merkezimiz vasıtasıyla başta bölge ülkeleri olmak üzere tüm dünyayla paylaşıyoruz. Bu kapsamda 150 ülkeden 1700'den fazla uzmanı Bölgesel Eğitim Merkezimiz tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında ağırladık, mesleki gelişimlerine katkıda bulunduk. Üyesi olduğumuz Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı (EUMETSAT) ile birlikte geliştirdiğimiz Orta Asya İçin Uydu Verisi (SADCA) Projesi ile Türk dünyasından 5 ülkenin kaliteli uydu verilerine erişimine imkan sağladık."

Hacı Bektaş Veli'nin "Bir olalım, iri olalım, diri olalım" sözünü hatırlatan Pakdemirli, "Tabi sözün içerdiği mana çok önemli. Bu vesileyle günümüzde küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi hepimizi etkileyen sorunlarla başa çıkma kapasitemizi artırmak, bölgemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak, imkan ve kabiliyetlerimizi paylaşmak için sizlere bir çağrım var. Sizleri meteoroloji alanında da bir olmaya çağırıyorum, iri olmaya çağırıyorum, diri olmaya çağırıyorum, Türk Dünyası Meteoroloji Birliğini kurmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

"Geleceği inşa ediyoruz"

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun da cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzaladığı kanunla 19 Şubat 1937'de yine bir cuma günü kurulan Genel Müdürlüğün 84'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Bir yandan gelişen teknolojiyle yarışan gözlem sistemlerimizle ülkemizin dört bir yanında atmosferi 365 gün 24 saat izlerken, diğer yandan Antarktika'da gözlemler yaparak ülkemizin bilim seferlerine katkıda bulunuyoruz. Bir yandan tahmin ve erken uyarılarımızla tüm sektörlere gerekli meteorolojik desteği sağlarken, diğer yandan ilgili kurumlarla birlikte meteorolojik okuryazarlığın artırılması için çalışıyoruz. Türk dünyasından dost ve kardeş ülkelerle yeni iş birliği imkanlarını da araştırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmalarını Keçiören'de Kurtuluş Savaşı'nda karargah olarak kullanılan tarihi binada sürdürdüklerine işaret eden Coşkun, yeni kurdukları Yapay Zeka ve Bilgi Güvenliği Müdürlüğü ile geleceği inşa ettiklerini dile getirdi.

Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Taalas da Türkiye'nin organize ettiği toplantıda en önemli oyuncuların bir araya gelmesinin önemli olduğuna işaret ederek, "Bölgesel iş birliklerini destekliyoruz. Türkiye'ye hem kendi ülkesinde yürüttüğü hem de komşu ülkelere destek amacıyla yaptığı çalışmalardan dolayı müteşekkiriz. Bu çalışmalar bizim için çok önemli." dedi.

Dünya Meteoroloji Örgütü Başkanı Gerhard Adrian da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmini ve afet yönetimi konusundaki çalışmalarıyla önemli görevler yürüttüğünü kaydetti.

Küresel Isınma, Türk Dünyası, Meteoroloji, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli, Türk Dünyası Meteoroloji Birliğinin kurulması çağrısında bulundu Açıklaması - Son Dakika


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