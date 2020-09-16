Son dakika haberleri! "Bölgesel Jeopolitik Kutuplaşmalar ve Türkiye-Azerbaycan İlişkileri" semineri - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, " Ermenistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) kararlarına uyması ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarından derhal çekilmesi gerekiyor." dedi.

Kıran, Stratejik Araştırmalar Merkezi ile Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi tarafından Büyükelçi Ufuk Ulutaş ve Büyükelçi Ferit Sefiyev'in moderatörlüğünde ortaklaşa düzenlenen "Bölgesel Jeopolitik Kutuplaşmalar ve Türkiye-Azerbaycan İlişkileri" başlıklı web tabanlı seminerin açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Kıran, Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerinden kurtarılışının 102. yıl dönümünün Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin ortak uçuşlarıyla dün kutlandığını ve dosta düşmana iki ülke arasındaki kardeşlik duygularının yeniden gösterildiğini söyledi.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklığın da ötesinde dostluk ve kardeşlik manzumesi olduğuna dikkati çeken Kıran, ekonomik ilişkilerin de güçlü bir şekilde sürdüğünü ifade etti.

Kıran, "Azerbaycan ile geliştirdiğimiz enerji ve ulaştırma projelerinin geldiği nokta Avrasya coğrafyasında özellikle stratejik bir önem kazanmıştır." açıklamasında bulundu.

Bakü-Tiflis- Ceyhan ham petrol ve Bakü-Tiflis- Erzurum doğal gaz projeleriyle iş birliğinin güçlü bir şekilde pekiştiğini ifade eden Kıran, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) da Avrupa güney gaz koridorunun bel kemiği olduğuna dikkati çekti.

Kıran, Türkiye'nin Karadeniz'de Fatih Sondaj Gemisi'nin tarihin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirmesinin de ikili ilişkilere çok farklı boyut katacağını değerlendirdi.

Ulaştırma alanında ise doğu-batı ekseninde kesintisiz bağlantı sağlanmasının önem taşıdığını ifade eden Kıran, "Modern İpek Yolu'nun canlandırılmasına yönelik ortak çabalarımız da devam ediyor." diye konuştu.

Kıran, Türkiye-Azerbaycan arasında savunma iş birliğinin de yeni düzeye ulaştığını, kara ve hava unsurlarının ortak askeri tatbikatlarının sürdüğünü belirtti.

Diğer taraftan iki ülke arasında vizelerin kaldırılmasının ardından kimlik kartıyla seyahat imkanının da sağlanmasıyla beşeri ilişkilere de önemli katkı sağlanacağına işaret eden Kıran, "İkili düzeyde derinleşen iş birliğimizin sahada ve masada güçlü diplomasi anlayışıyla 'bir takım gibi' iş birliğimiz, bölgesel ve uluslararası kuruluşlarda da gelişmeye devam ediyor." dedi.

" Doğu Akdeniz'de kardeşliğe vurgu şükranla karşılandı"

Kıran, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Yunanistan'ın yeni Bakü Büyükelçisi'ni kabulüne ilişkin ise şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz'deki gelişmeler bağlamında kardeşliğimize yaptığı vurguyu ve tereddütsüz destek mesajını büyük memnuniyet ve takdirle karşıladık. Türk halkı da bunu büyük bir şükranla karşıladı. Cumhurbaşkanı Aliyev'in bu yaklaşımı bize 2014 yılındaki Prag'taki toplantıyı da hatırlattı. Sayın Aliyev'in Avrupa Birliği - Doğu Ortaklığı Zirvesi'nde bize yöneltilen eleştiriler karşısında 'Burada Türkiye yok ama ben varım' sözlerini unutmamız da asla ve asla mümkün değildir."

Kıran, Türkiye ve Azerbaycan arasında terörle mücadelede kararlı ortaklık ve iş birliğinin sürdüğünü, iki ülkenin terörün her türlüsüne karşı omuz omuza olduğunu belirtti, Azerbaycan'a Fetullahçı Terör Örgütü ile (FETÖ) mücadelede samimi desteğinden ötürü teşekkür etti.

"Ermenistan istikrarın önündeki en büyük engel"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran yaşanan ihtilafların bölgenin büyük potansiyelinden istifade edilmesine engel teşkil ettiğini vurgulayarak, "Ermenistan hepimizin bildiği saldırgan politikalarıyla istikrarın önündeki en büyük engeldir. Ermenistan'ın karşısında dün olduğu gibi bugün de güçlü bir Azerbaycan bulunmaktadır. Ermenistan'ın kurulduğu günden beri bölgemize acı ve hukuksuzluk dışında bir şey getirmediğini bütün dünya bilmektedir. Saldırgan ve faşizan anlayış bugün o ülkenin politikalarını rehin almaya devam etmektedir." diye konuştu.

Yukarı Karabağ meselesinin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde barışçıl yollardan çözülmesi için Türkiye'nin kararlı desteğinin süreceğini dile getiren Kıran, "Ermenistan'ın BMGK ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) kararlarına uyması ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarından derhal çekilmesi gerekiyor." diye konuştu.

"Türkiye Azerbaycan'a açık destek vermiştir"

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halaf Halafov ise Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin hem bölgesel hem küresel açıdan önemli olduğunu, ülke liderlerinin rehberlikleriyle ülkeler arasındaki dostluğun ve stratejik müttefikliğin tüm alanlarda gelişmekte olduğunu vurguladı.

Halafov, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın tarihi arazilerinin işgaline karşı Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğinin önemli olduğunu aktararak, "12 Temmuz'da Ermenistan'ın ateşkesi bozmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk siyasi partileri ve Türkiye halkı Azerbaycan'a açık destek vermiştir." ifadesini kullandı.

Azerbaycan'ın Ermenistan'a verecek bir karış toprağı olmadığını, Azerbaycan topraklarının işgalden kurtulacağından emin olduğunu belirten Halafov, Ermenistan'ın dış siyasette bağımsız bir devlet olmadığını ifade etti.

Halafov, ilişkilerin pek çok alanda gelişmekte olduğunu kaydederek, "Hayata geçirilen Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum gaz boru hattı, Bakü-Tiflis- Kars demir yolu, TANAP gaz boru hattı gibi projeler halkımızın refahını ve bölgesel ile küresel gücümüzü artırmaktadır." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ülkeler arasındaki ticaretin arttığını aktaran Halafov, ülkelerin 2023 için 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefi koymuş olduğunu hatırlattı.

Halafov, 29 Temmuz-10 Ağustos arasında gerçekleşen ortak askeri tatbikatların iki ülke ordularını kuvvetlendirdiğine değinerek, dünyada jeopolitik çatışmaların arttığı bir dönemde 3. devletlere karşı Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin bölgede öneminin artmış olduğunu kaydetti.

Ülkeler arasında vize rejiminin kalkmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirten Halafov, yakın zamanda sadece ülkelere kimlik kartıyla giriş için uğraştıklarını açıkladı.