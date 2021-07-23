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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan selden etkilenen Arhavi'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan selden etkilenen Arhavi'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması

23.07.2021 18:52
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan selden etkilenen Arhavi'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Arhavi ilçesindeki sel felaketine ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, hak sahiplerine ödemelerin en kısa zamanda yapılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Arhavi ilçesindeki sel felaketine ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, hak sahiplerine ödemelerin en kısa zamanda yapılacağını bildirdi.

Erdoğan, şiddetli yağış nedeniyle sel meydana gelen Arhavi'de, Yeni Cami'den vatandaşlara hitap etti.

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) seyahatinde, Arhavi'de meydana gelen sel felaketini oradan takip ettiğini anımsatan Erdoğan, ilçenin felaket karşısında çok anlamlı bir feraset, anlamlı bir sabır gösterdiğini ve felaketin boyutunun çok ileri derecede olduğunu söyledi.

Erdoğan, zarar tespit çalışmasının devam ettiğini belirterek, "Bu zarar tespitleriyle beraber, en kısa zamanda sizlere gerekli olan ödemeleri yapmak suretiyle inşallah bu zarar tespitinden sizleri kurtarmanın gayreti içerisinde olacağız." diye konuştu.

Hükümetin bu tür olaylar karşısında herhangi bir sıkıntısının olmadığına işaret eden Erdoğan, "Biz çok daha büyük felaketlerin altından kalktık. Çok daha büyük felaketleri biliyorsunuz, Elazığ'da ve Van'da buralarla mukayese edilemez. Bu tür felaketleri orada telafi ettik, çözdük, hallettik ve burayı haydi haydi hallederiz. Yeter ki cana gelmesin. Tabii 6 kardeşimiz rahmetli oldu, 2 tane şu anda aranmakta olan kardeşlerimiz var bunları da arama çalışmalarımız devam ediyor. Dua edin, dua edelim inşallah onları da bir an önce bulalım." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Arhavi'nin duruşunu canıgönülden alkışladığını belirterek, "Az önce İçişleri Bakanım da onu söyledi 'İlk andan itibaren.' dedi 'Arhavi hep böyle dimdik durdu, en ufak bir burada çılgınlık göstermediler.' dediler ki 'sabır' ve siz sabrettiniz. Sizin sabrettiğiniz bu yerde idarecileriniz olarak bize düşen nedir, biz de bu sabreden vatandaşlarımıza karşı ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Konut noktasında sıkıntı varsa ki burada ona benzer önümüze pek ciddi bir fatura çıkmadı. Daha çok nakdi, o da esnaflarımızın sıkıntısı var, esnaflarımızın bu sıkıntılarını inşallah bir an önce gidererek esnaflarımızın tabii ekmek kapısı ve ekmek teknesi. İnşallah onları da bir an önce gidereceğiz. İçişleri Bakanım, AFAD hep birlikte bunu takip ederek ödemleri en kısa zamanda inşallah yaparak sizlere ulaştıracağız." şeklinde konuştu.

Felaketin bir imtihan olduğuna dikkati çeken Erdoğan şunları söyledi:

"Sabretmek o da ayrı bir imtihandır, Arhavi bunu gösterdi. Şunu bilesiniz ki bu kardeşleriniz de bu tür felaketler karşısında biz pes etmeyiz. İmkanımız var, gücümüz var yani Türkiye eski Türkiye değil. Şu anda güçlü bir Türkiye var ve bu güçlü Türkiye inşallah esnafını darda ve yolda bırakmaz bunu böyle biliniz. Şu anda bakan arkadaşlarım yanımda, milletvekili arkadaşlarım yanımda, Valimiz ve Kaymakamımız, hepsi yanımda. Belediye başkanı hakeza hepsi yanımızda ve hep birlikte inşallah şöyle düze çıkana kadar bu işi halledeceğiz, bu işi bitireceğiz ve böylece de inşallah benim Arhavili kardeşlerim 'Allah devletimizden razı olsun.' diyene kadar."

Erdoğan, vatandaşlara teşekkür ettikten sonra hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Şu anda aranmakta olan kardeşlerimize de Allah'tan niyazımız odur ki bu iki kardeşimizi de bir an önce bulmak suretiyle en azından ailelerine onlarında huzura kavuştuklarını hep beraber görelim istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin'in Arhavi ilçesinde yürütülen çalışmaları helikopterle havadan inceledi ve Arhavi 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu ziyaret etti.

Daha sonra selin en çok etkilediği Boğaziçi Mahallesi'ne giden Erdoğan, burada araçtan inerek vatandaşları selamladı, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Arhavi Yeni Cami önünde bekleyen vatandaşlara hitap eden Erdoğan, daha sonra helikopterle ilçeden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arhavi ziyaretine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan selden etkilenen Arhavi'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan selden etkilenen Arhavi'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan selden etkilenen Arhavi'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan selden etkilenen Arhavi'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan selden etkilenen Arhavi'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Artvin, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan selden etkilenen Arhavi'de vatandaşlara hitap etti Açıklaması - Son Dakika


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