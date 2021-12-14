Üye Girişi
Son dakika haberleri: Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü saldırının sanıkları hakim karşısında - Son Dakika

Son dakika haberleri: Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü saldırının sanıkları hakim karşısında

14.12.2021 20:20
Son dakika haberleri: Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü saldırının sanıkları hakim karşısında

Bir son dakika haberine göre Konya'nın merkez Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanıkların yargılanmasına başlandı.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanıkların yargılanmasına başlandı.

Hasanköy Mahallesi'nde 30 Temmuz'da bir evde Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin davanın Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen ilk duruşmasında, tutuklu katil zanlısı Mehmet Altun ile başka bir dava nedeniyle cezaevinde bulunan tutuksuz sanıklar Lütfi Keleş ve Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklardan Ali Çalık, Ali Keleş, Ramazan Çalık, Veli Keleş ve Yahya Çalık ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Adliye Konferans Salonu'nda görülen duruşma nedeniyle Konya Adliyesi ve çevresinde polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Davayı takip etmek isteyen çok sayıda vatandaş da adliyeye geldi.

Ankara, Diyarbakır, Şanlıurfa, Van, Muş, Batman, Mardin, Şırnak ve Yalova baroları, Türkiye Barolar Birliği ile İnsan Hakları Derneği Konya Şubesi temsilcileri de duruşmayı izledi.

İlk kez hakim karşısına çıkan katil zanlısı Altun, savunmasında, Dedeoğulları ailesini çocukluğundan beri tanıdığını, Dedeoğulları ailesi ile ablasının ailesi arasında yaklaşık 20 yıldır husumet olduğunu öne sürdü.

Ablası Ayşe Keleş ile aynı evde yaşamadığını ama sık sık gidip geldiğini belirten Altun, "20 yıl kadar önce, ablamla bağ bahçeyle uğraştığımız sırada ablamı yanlarına çağırdılar. Ablam yanlarından ağlayarak döndü. O gün 'hava sıcak' diye atletle çalışıyordum. Bu durumdan rahatsız olmuşlar. Hatırladığım ilk tartışma konusu buydu. Bundan sonra da sürtüşmeler sürekli devam etti. Gidip bu aileyle konuşmak, aradaki anlaşmazlıklara bir son vermek istiyordum ama ailem gidip konuşmamı istememişti. Eniştem, 'İşleri güçleri yok. Akşama kadar oturuyor, birine sataşsak diye düşünüyorlar. Boşver.' demişti." ifadelerini kullandı.

İki aile arasında 12 Mayıs'ta yaşanan kavgada yer almadığını kaydeden Altun, aileler arasındaki gerginlikle ilgili, "Ailemde ve diğer ailelerde ırkçılık gibi bir şey söz konusu bile değildir. Zaten son olaydan ailemin, Keleş ailesinin ve Çalık ailesinin haberi yoktur. Aradaki husumeti konuşmak istiyordum. Amacım konuşmaktı, öldürmek değildi." beyanında bulundu.

Olaydan önce 3 aydır işsiz olduğunu ve problemleri nedeniyle kafasını toplamak için Ankara, Bursa, İstanbul ve Eskişehir'e gittiğini, buralarda bazı otellerde kaldığını anlatan Altun, şöyle devam etti:

"Dedeoğulları ailesiyle görüşmeye, olaydan 2 gün önce karar verdim. 12 Mayıs'taki kavgadan sonra sürekli tehdit ediliyorduk. Ben de gidip ne olduğunu öğrenmek istedim. Oraya gideceğimi kimseye söylemedim. Giderken, kendimi korumak amacıyla yanıma silah aldım. Benzini de neden yanıma aldım bilmiyorum ama olur da kötü bir durum olursa diye aldım. Aracı da onlarla konuşmaya gitmek için olaydan 2 gün önce kiralamıştım. Sonra giderken, kendimi belediye görevlisi olarak tanıtmak için elime bir dosya aldım. Yüzümde maske vardı. Ev sakinlerinden birinin evde olmadığını öğrenince o da gelsin öyle konuşuruz diye düşünüp evden çıktım ve arabayla biraz dolaşıp tekrar geldim. Beni hala tanımamışlardı. Maskemi çıkarınca tanıdılar. Silahımı çıkarıp sadece konuşmaya geldiğimi söyledim ama üzerime doğru geldiler."

"Beni yönlendiren kimse olmadı"

Altun'un ifadesi sürdüğü sırada, Dedeoğulları ailesinin yakınlarından birinin "Daha ne yapacaktın" şeklindeki çıkışı üzerine salonda kısa süreli gerginlik yaşandı.

İfadesine devam eden Altun, şunları kaydetti:

"Olay günü ateş etmek istemedim ama onlar bana saldırınca ben de o an hedef gözetmeden ateş ettim. ya ben onları öldürecektim ya da onlar beni öldürecekti. Orada en fazla 15-20 dakika kalmışımdır. Daha sonra aracıma gidiyordum ki evdeki kameralar aklıma geldi. Delilleri yok etmek için yanımdaki benzinle evi yakmaya karar verdim. Benzin bidonunu evin içine attım. Konuşmak için oraya gittiğimden hiç kimsenin haberi yoktu. Beni yönlendiren kimse olmadı. 'Azmettirmek' diyorlar. Ben böyle bir kelimenin anlamını bile bilmiyordum bugüne kadar."

Katılan avukatı, sanık Altun'a telefonuna olaydan hemen sonra ve yaklaşık 13 gün önce neden sıfırlama işlemi yaptığını sordu. Altun, bunun herhangi bir sebebinin bulunmadığını iddia etti. Altun'a, katılan avukatı, olaydan önce farklı illerde lüks otellerde konakladığının tespit edildiğini belirterek bu konaklamaları kimin ödediğini sordu. Altun, bütün konaklama masraflarını kendisinin karşıladığını savundu.

12 Mayıs'taki olay nedeniyle tutuklu bulunan sanık Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu) ise olaydan haberdar olmadığını, bu konuda Mehmet Altun ile herhangi bir irtibatının bulunmadığını öne sürdü.

Yine 12 Mayıs'taki olay nedeniyle tutuklu olan Lütfi Keleş de suçlamaları reddetti, olaydan haberdar olmadığı iddiasını dile getirdi. İki aile arasında anlaşmazlıkları gidermeye çalıştığını savunan Keleş, "Haberim olsaydı böyle bir şeye izin vermezdim. Mehmet Altun, eşimin kardeşi olduğu için evimize ara sıra gelirdi. Aileden kimsenin azmettirdiğini düşünmüyorum. Böyle bir şey olamaz." ifadelerine yer verdi.

Tutuksuz sanık Yahya Çalık da suçlamaları reddetti, "Olayla bir ilgim yoktur." dedi. Mehmet Altun'u tanıdığını ama kendisiyle 2-3 yıldır hiç görüşmediğini öne süren Çalık, "Zaten iki aile arasında birini arabulucu yapacak olsaydık bu kişi Mehmet Altun olmazdı. Yaşça daha büyük, olgun biri olurdu." şeklinde konuştu.

Tutuksuz sanıklar Veli Keleş ile Ali ve Ramazan Çalık da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Tutuksuz sanık Ali Keleş (Harun Keleş'in oğlu) de 12 Mayıs'taki olayda da yaşanan son silahlı saldırıda da yer almadığını, katil zanlısı Mehmet Altun ile hiçbir samimiyetinin bulunmadığını iddia etti. Akrabalarına yardım etmek istediğini ve bu nedenle bir avukatla bağlantı kurmalarını sağladığını anlatan Keleş, "Kendilerini avukatla görüştürdükten sonra bende avukatın yanına gidip gelmeye, hukuki süreci takip etmeye başladım. Aile bireylerini gelişmelerden haberdar etmek için de 'mahkeme' isimli WhatsApp grubunu kurdum. Avukat, herkese tek tek anlatmak yerine bir kişiyle iletişim halinde olmak istediğini söyledi. Ben de ayrı ayrı herkese anlatmak yerine böyle bir çözüm buldum. Bu grubun başka bir amacı yoktu." beyanlarında bulundu.

Müşteki Çetin Dedeoğulları ise cinayetin planlı bir şekilde işlendiğini savunarak sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mehmet Altun'un kiralık katil olarak gönderildiğini ileri süren Çetin Dedeoğulları, "Hepsinden şikayetçiyim. Ailemi katlettiler. Mehmet Altun'u kurban seçtiler. Mehmet Altun ipsiz sapsız bir kişidir. Bu, organize bir iştir." dedi.

Dedeoğulları ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, suçun organize bir şekilde işlendiğini savundu.

Sanık Veli Keleş'in avukatı Cengiz Erkoyuncu ise "Gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken birilerinin bir şeyleri istismar etmesini engelleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukat beyanlarının ardından Altun'un tutukluluk halinin devamına, duruşmaya katılmayan sanıkların bir sonraki celse zorla getirilmesine, sanıkların sosyal medya hesaplarının incelenmesi için ilgili sosyal medya platformlarının sağlayıcılarının bulunduğu ülkelere talepte bulunmaya, katil zanlısı Altun'un saldırıdan önce yaptığı yolculukların ve otel konaklamalarıyla telefon kayıtlarının incelenmesine karar vererek duruşmayı 8 Şubat'a erteledi.

Olay

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde 30 Temmuz'da bir evde 7 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine adrese yönlendirilen sağlık ekipleri 7 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Cinayet zanlısı Mehmet Altun 4 Ağustos'ta yakalanmıştı.

İddianamede, Altun hakkında öldürme olayına ilişkin "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme" suçlamasıyla 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Ayrıca Altun'un "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve "yakarak mala zarar verme" suçundan da 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Soruşturma kapsamında diğer sanıklar Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Lütfi Keleş, Ali Keleş (Lütfi Keleş'in oğlu), Veli Keleş, Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu), Ayşe Keleş ve Ali Keleş (Harun Keleş'in oğlu) hakkında ise "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme" suçundan yedişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "yakarak mala zarar vermeye azmettirme" suçundan da sekizer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talebinde bulunulmuştu.

Mehmet Altun, Ali Keleş, Mayıs, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü saldırının sanıkları hakim karşısında - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Melih Gökçek kullandığı zırhlı aracı belediyeye iade etti! Belediye geriye kalanları da istiyor 20:11 Melih Gökçek kullandığı zırhlı aracı belediyeye iade etti! Belediye geriye kalanları da istiyor
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar 18:21 Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Trabzonspor'da Nwakaeme, sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak 17:27 Trabzonspor'da Nwakaeme, sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar 15:57 Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma 15:00 Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü 14:33 CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor 14:17 Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim 14:15 Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim

Son Dakika Haberleri
19:53 Son Dakika! Türkiye'de 14 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 21 bin 477 yeni vaka tespit edildi
19:41 Atletico Madrid, 14 milyon euroya Kerem Aktürkoğlu transferini bitiriyor
19:40 İstanbul'daki trafik yoğunluğu: Yüzde 89'a ulaştı
19:40 İBB ve Esenler Belediyesi zabıta ekiplerinin meydan kavgası güçlükle ayrıldı
19:34 Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti!
19:28 Prof. Dr. İzzet Özgenç'ten yeni açıklama: Endişelerimi dile getirdim
19:21 Kılıçdaroğlu'na Karamollaoğlu'ndan övgü dolu sözler: Tam bir babayiğit
19:09 Meteoroloji 'i 9 şehir için sarı kodlu uyarı verdi
19:04 Çılgına dönen Mesut Özil arkadaşlarına patladı
18:12 Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte, zirveye aday isimler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır         
20:13
Kavga kanlı bitti: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Kavga kanlı bitti: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı         
18:23
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç başka güne kaldı Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç başka güne kaldı         
15:53
Suratına asit atan erkekle evlenen Berfin'in babası canlı yayına: Hepimize ihanet etti Suratına asit atan erkekle evlenen Berfin'in babası canlı yayına: Hepimize ihanet etti         
14:56
550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı         
14:18
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu         
14:16
Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem         
14:14
Artık ne yaparsa yapsın yaranamaz! Vitor Pereira dönemi bitiyor Artık ne yaparsa yapsın yaranamaz! Vitor Pereira dönemi bitiyor         
14:09
CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi         
13:00
Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!         
10:26
Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz         
10:25
At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar         
10:02
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak         
10:01
"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!         
10:00
Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 20:26:45. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü saldırının sanıkları hakim karşısında - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement