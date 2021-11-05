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Son dakika! Meteoroloji'nin "sarı kod" ile uyardığı İstanbul'da sis bastırdı, vapur seferleri iptal edildi - Son Dakika

Son dakika! Meteoroloji'nin "sarı kod" ile uyardığı İstanbul'da sis bastırdı, vapur seferleri iptal edildi

05.11.2021 19:43

Son dakika gelişmelerine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "sarı kod" ile uyardığı İstanbul'da akşam saatlerinden başlayan ve devam eden yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sisin, yarın öğle saatlerine kadar kentte etkisini devam ettirmesi beklenirken, İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'la yaptığı sarı kodlu uyarının akabinde kente yoğun sis çöktü. Hava sıcaklıklarının ani değişimleri nedeniyle oluşan sis, İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi.

BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Görüş mesafesinin 50 metreye düşmesinin ardında sis nedeniyle şehir hatları seferleri ve motor seferleri iptal edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, " İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri saat 18.20'de çift yönlü olarak askıya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

SİS BERABERİNDE YOĞUN TRAFİK GETİRDİ

Deniz ulaşımını aksatan sis kara ulaşımını da etkiledi. Bakırköy Sahil yolunda araç trafiği zaman zaman durma noktasına gelirken, görüş mesafesi de yer yer 50 metreye kadar düştü. Trafiğin yoğun olmadığı kısımlarda ise sürücüler sis nedeniyle kontrollü ilerledi. Bakırköy Sahili'nde üstgeçit üzerindeki vatandaşlar, denizin üzerinde oluşan sis tabakasını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Meteoroloji'nin 'sarı kod' ile uyardığı İstanbul'da sis bastırdı, vapur seferleri iptal edildi

VATANDAŞLAR UYARILDI

Meteoroloji'nin 'Sarı Kod' ile yaptığı uyarıda, "Yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

8 İLDE YOĞUN SİS GÖRÜLECEK

Sis ve pus hadisesi, 6 Kasım günü Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Edirne, Kırklareli ve Yalova'da etkili olacak.

Meteoroloji'nin 'sarı kod' ile uyardığı İstanbul'da sis bastırdı, vapur seferleri iptal edildi

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Sarı kodlu uyarıda; hava durumu potansiyel tehlikeli anlamı taşımaktadır. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Son dakika! Meteoroloji'nin sarı kod ile uyardığı İstanbul'da sis bastırdı, vapur seferleri iptal edildi

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Son Dakika Yaşam Son dakika! Meteoroloji'nin 'sarı kod' ile uyardığı İstanbul'da sis bastırdı, vapur seferleri iptal edildi - Son Dakika


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