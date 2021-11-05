Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'la yaptığı sarı kodlu uyarının akabinde kente yoğun sis çöktü. Hava sıcaklıklarının ani değişimleri nedeniyle oluşan sis, İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi.
Görüş mesafesinin 50 metreye düşmesinin ardında sis nedeniyle şehir hatları seferleri ve motor seferleri iptal edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, " İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri saat 18.20'de çift yönlü olarak askıya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Deniz ulaşımını aksatan sis kara ulaşımını da etkiledi. Bakırköy Sahil yolunda araç trafiği zaman zaman durma noktasına gelirken, görüş mesafesi de yer yer 50 metreye kadar düştü. Trafiğin yoğun olmadığı kısımlarda ise sürücüler sis nedeniyle kontrollü ilerledi. Bakırköy Sahili'nde üstgeçit üzerindeki vatandaşlar, denizin üzerinde oluşan sis tabakasını cep telefonlarıyla görüntüledi.
Meteoroloji'nin 'Sarı Kod' ile yaptığı uyarıda, "Yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Sis ve pus hadisesi, 6 Kasım günü Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Edirne, Kırklareli ve Yalova'da etkili olacak.
Sarı kodlu uyarıda; hava durumu potansiyel tehlikeli anlamı taşımaktadır. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.
Son Dakika › Yaşam › Son dakika! Meteoroloji'nin 'sarı kod' ile uyardığı İstanbul'da sis bastırdı, vapur seferleri iptal edildi - Son Dakika