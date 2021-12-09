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Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu - Son Dakika

Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu

09.12.2021 15:16
Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu

Son dakika: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda 3 askerimiz şehit oldu. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekatı ile isabetle vurulurken, bölgede ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'taki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinden gelen kara haberi duyurdu. Teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu 3 askerimiz şehit olurken, hain saldırı sonrası Mehmetçik bölgede tespit edilen hedefleri hava harekatıyla yerle bir etti. Bölgede ilk belirlemelere göre 6 terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi.

MSB acı haberi şu ifadelerle duyurdu;

"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde, 09 Aralık 2021 tarihinde, teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekâtı ile isabetle vurulmuş, bölgede ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir.

"ASİL MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLERİZ"

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu
Şehit olan askerimiz Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik.

YOZGAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit olan 3 askerden Piyade Uzman ÇavuşDoğanay Çelik'in (23) acı haberi Yozgat'ta yaşayan ailesine ulaştı. Yerköy ilçesine bağlı Hacıosmanlı köyünde yaşayan şehidin annesi Dilber Kılavuz, askeri yetkililerden aldığı acı haber le gözyaşlarına boğuldu. Dilber Çelik'e komşuları ve köylüler başsağlığı dileğinde bulunurken, eve Türk bayrakları asıldı. Şehidin babası Şahin Çelik'in ise Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşadığı öğrenildi. Şehit Doğanay Çelik'in cenazesinin yarın ilçede düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

BİR ACI HABER DE SURİYE'DEN GELDİ

Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arazide kayarak düşen ve ağır yaralanan Uzman Çavuş Emre Ceylan hastanede şehit oldu.

Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu

BAKANLIK'TAN YAZILI AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 09 Aralık 2021 tarihinde, yol emniyet görevi icra eden unsurda görevli 1 kahraman silah arkadaşımız, arazide kayarak düşmesi sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu

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