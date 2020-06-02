Son dakika! TİM Başkanı Gülle: "İhracatta kayıpları telafi ederek yeni rekorlar kıracağız" - Son Dakika

Son dakika! TİM Başkanı Gülle: "İhracatta kayıpları telafi ederek yeni rekorlar kıracağız"

Son dakika ekonomi haberi: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin, kriz dönemlerinde ihracatta yaşadığı düşüşü her zaman telafi ettiğini belirterek, "Salgın sonrasız ihracatçılarımız;

Son dakika! TİM Başkanı Gülle:

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin, kriz dönemlerinde ihracatta yaşadığı düşüşü her zaman telafi ettiğini belirterek, "Salgın sonrasız ihracatçılarımız; yaşanan kaybı fazlasıyla telafi edecek, Türkiye'nin küresel ticaretin 'güvenilir limanı' olduğunun tescillenmesiyle yeni rekorlara imza atmayı kaldığı yerden sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Gülle, yaptığı yazılı açıklamada, mayıs ayı ihracatının Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,9 düşerek 9 milyar 964 milyon dolar, son 12 aylık ihracatın yüzde 8,4 gerilemeyle 165 milyar 732 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Salgının etkisiyle birçok ülkenin ihracatının son yılların en dramatik düşüşüyle karşı karşıya kaldığını aktaran Gülle, Almanya'nın martta son 30 yılın, Japonya'nın ise nisanda son 11 yılın en sert aylık ihracat düşüşünü yaşadığını kaydetti.

Bu küresel şokun etkisiyle Türkiye'nin ihracatının da mart ayının ortalarından itibaren geçen yılın aynı dönemine göre aylık bazda düşüşlerle karşı karşıya kaldığını bildiren Gülle, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz, daha önce kriz dönemlerinde ihracatta kaçınılmaz olarak benzer düşüşler yaşamış olsa da kayıplarını her zaman hızla telafi ederek ihracatta yeni rekorlara ulaşmayı başardı. Öyle ki, 2001 krizi sonrası ülkemiz ihracatında 3 yıl içerisinde yüzde 100 artış gerçekleşti. Yine 2008-2009 küresel finans krizi sonrası ihracatımızda yine 3 yıl içerisinde yüzde 50 artış gerçekleşti. Salgının ihraç pazarlarında yoğun olarak hissedildiği bir periyodu geride bırakıyoruz. Normalleşme dönemi ve sonrasında ihracatta beklentimiz 'normalin de ötesi'."

Gülle, salgının sona ermesinin ardından ihracatçıların; yaşanan kaybı fazlasıyla telafi edeceğine, Türkiye'nin küresel ticaretin "güvenilir limanı" olduğunun tescillenmesiyle yeni rekorlara imza atmayı kaldığı yerden sürdüreceğine inandıklarını vurguladı.

"Türk ihracatçısı başarılı bir sınav verdi"

TİM Başkanı Gülle, salgın sürecinde yerli ve milli üretime verilen önemin daha iyi anlaşılması için yaşanan küresel tedarik zincirinden çıkarılacak çok ders olduğunu belirterek, Türkiye'nin, imalat sanayisinin üretimdeki çeşitliliği ve esnekliğiyle salgın sürecinde herhangi bir üründe tedarik sorunu yaşamadığını kaydetti.

Ancak bu tarz örnekleri pek çok ülkenin en çok ihtiyaç duyduğu anda yaşadığını aktaran Gülle, "Şoklara dayanıklı bir yapıya sahip olan ticaret kültürümüz, ülkemizin her alanda küresel virüs salgınından en az etkilenen ülkelerden biri olmasında büyük rol oynadı. Salgın sürecinde Türk ihracatçısı tedarikte sağladığı güven ve değişen koşullarda hızla aldığı aksiyonlarla başarılı bir sınav verdi." ifadelerini kullandı.

Gülle, TİM olarak sadece süreci yakından takip etmekle kalmadıklarını, tüm imkanlarını seferber ettiklerini, ihracatta yaşanan her türlü sorunla doğrudan ilgilendiklerini bildirdi.

İhracat ailesine mayısta 1.117 yeni firma katıldı

İsmail Gülle, bu süreçte Türkiye'nin ve ihracatın geleceği için TİM tarafından yürütülen eylem planlarına ilişkin bilgi verdi.

Salgının ülke ihracatına olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yürüttükleri "Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi" faaliyetlerine değinen Gülle, "Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi faaliyetlerimiz kapsamında 'Sanal Ticaret Heyetleri' gerçekleştiriyoruz. Sanal heyetlerimizden ilkini Özbekistan, ikincisini ise Kenya'ya gerçekleştirdik. Sanal Ticaret Heyetlerimize, 15-19 Haziran'da Hindistan, 22-23 Haziran'da ise Güney Kore ile devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mayıs ayı ihracatına ilişkin bilgi veren Gülle, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisinin bugünü ve geleceği açısından vazgeçilmez bir sacayağı olduğu perçinlenmiş olan ihracatımıza yönelik farkındalık ve TİM olarak ülkemizin her noktasında yürüttüğümüz KOBİ İhracat Seferberliği eğitimlerimizin en net sonucu olarak, mayısta ihracat ailemize 1.117 firmamız katıldı. İhracata yeni başlayan bu firmalarımız, mayısta 83 milyon 284 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Firma özelinde bakıldığında, mayıs ayı içerisinde toplam 32 bin 651 firmamız ihracat gerçekleştirdi."

Yaş sebze-meyve ile gemi ve yat sektörlerinin ihracatı arttı

TİM Başkanı Gülle, küresel ticaretteki olumsuz tabloya rağmen mayısta 31 ülkeye ihracatın 129,8 milyon dolar arttığını, bu 31 ülkenin 25'inde artışın yüzde 10'un, 17'sinde ise yüzde 50'nin üzerinde gerçekleştiğini aktardı.

Gülle, "Bu ülkeler arasında 44,4 milyon dolar ihracat artışıyla İsviçre, 39,1 milyon dolar ihracat artışıyla Azerbaycan ve 15,9 milyon dolar ihracat artışıyla Venezuela dikkati çekti." değerlendirmesinde bulundu.

Gülle, mayısta otomotiv sektörünün 1 milyar 203 milyon dolarlık ihracatla lider olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Onu 1 milyar 177 milyon dolarla kimyevi maddeler, 840 milyon 203 bin dolarla hazır giyim izledi. Geçen yılın mayısına göre otomotivde yüzde 56,3, kimyevi maddelerde yüzde 39,1, hazır giyimde yüzde 48,2 düşüş yaşandı. Mayıs ayının en güçlü performansına imza atanlar sektörler ise ihracatını yüzde 13,4 artırarak 159,6 milyon dolara ulaştıran yaş meyve-sebze, yüzde 7,8 artırarak 58,2 milyon dolara ulaştıran gemi ve yat sektörleri oldu."

AB'nin ihracattaki payı salgının etkisiyle yüzde 45,4'e geriledi

İsmail Gülle, mayısta ihracatçıların ülke bayrağını 205 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardığını belirterek, en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülkenin 919 milyon dolarla Almanya, 881,6 milyon dolarla ABD ve 602,9 milyon dolarla Irak olduğunu bildirdi.

Gülle, ilk 10 ülkenin ihracattaki payının yüzde 49,2'yi bulduğunu, ilk 20 ülkede bu payın yüzde 67,4'e yükseldiğini aktararak, "Aralarında ABD, Almanya, İspanya ve Irak'ın da yer aldığı tam 16 ülkeye her sektör ihracat gerçekleştirmeyi başardı. En büyük pazar AB'nin ihracattaki payı yüzde 45,4 seviyesine düştü." ifadelerini kullandı.

En dikkati çekici artış Yalova'da görüldü

TİM Başkanı Gülle, mayısta 13 ilin ihracatını artırdığını, en çok ihracatı 3 milyar 822 milyon dolarla İstanbul, 626 milyon dolarla Kocaeli ve 589 milyon dolarla İzmir'in yaptığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"En dikkati çekici artışlar ise yüzde 981 yükselişle 42 milyon dolar ihracata imza atan Yalova, yüzde 460 artışla 38 milyon dolara ulaşan Kastamonu ve yüzde 324 artışla 7 milyon dolar ihracat yapan Gümüşhane'de yaşandı. Yalova'da gemi ve yat sektörü ihracatını 3 bin 491 kat artırırken, Kastamonu'da demir-demir dışı metaller sektörü ihracatını 320 katına çıkarttı. Zonguldak'ta çelik sektörünün ihracatı yüzde 544, Balıkesir'de ise elektrik- elektronik sektörünün ihracatı yüzde 449 arttı."

Gülle, ay boyunca 160 ülkeye 2 milyar 926 milyon TL tutarında ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, 4 bin 929 firmanın ihracat işlemlerinde TL'yi tercih ettiğini aktardı.

Miktar bazında ihracatın mayısta yüzde 23,5 düşüşle 10,7 milyon ton olarak gerçekleştiğini bildiren Gülle, geçen ay avro/dolar paritesinin negatif etkisinin 129 milyon 451 bin dolar olduğunu kaydetti.

Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 12:35 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! TİM Başkanı Gülle: 'İhracatta kayıpları telafi ederek yeni rekorlar kıracağız' - Son Dakika Ekonomi

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