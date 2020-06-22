Son dakika! TİM Hububat Sektör Kurulu toplandı - Son Dakika

Son dakika! TİM Hububat Sektör Kurulu toplandı

Son dakika haberleri: Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Toplantısı Mahsum Altunkaya Başkanlığında telekonferans sistemiyle gerçekleştirildi.

Son dakika! TİM Hububat Sektör Kurulu toplandı, System.String[]

Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Toplantısı Mahsum Altunkaya Başkanlığında telekonferans sistemiyle gerçekleştirildi. TİM Başkanı İsmail Gülle'nin de katıldığı toplantıda sektörel sorunlar yanında pandemi süreci ve ihracat rakamları değerlendirildi.


Mahsum Altunkaya başkanlığında toplanan Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulunda gündem değerlendirildi. TİM Başkanı İsmail Gülle'nin telekonferansla katıldığı Mahsum Altunkaya başkanlığındaki toplantıya Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden Ahmet Tiryakioğlu, Ali Çoban ve Kemal Çakmak; İstanbul İhracatçı Birliklerinden Haluk Okutur, Işılay Reis Yorgun, Gürsel Erbap, Aydın Soyyiğit; Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden Nihat Uysallı ve Turgay Ünlü; Ege İhracatçı Birliklerinden Mustafa Terci ve Haluk Tezcan; Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nden Abdullah Özdemir, Şerafettin Memiş ve Hüseyin Aslan, Karadeniz İhracatçı Birliklerinden Yaşar Serpi katılarak gündemle ilgili görüşlerini bildirdiler.


TİM Başkanı Güllü hububatçıları kutladı


Telekonferans sistemiyle gerçekleştirilen toplantıya TİM Başkanı İsmail Gülle de katılarak hububatçıları ihracatta gerçekleştirdikleri başarılardan dolayı kutlayarak yaşanan sorunların çözümü için TİM olarak gereken girişimleri yaptıklarını ifade etti. Pandemi sürecinde ihracatçıların önemli bir sınav verdiğine de dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle birlik ve beraberlik içerisinde bu sürecin başarıyla tamamlandığını, ülke ihracatçılarının yeni destanlar yazacağını ifade etti. Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Türkiye Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurul Başkanı Mahsum Altunkaya da, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de pandemi sürecinden kaynaklanan sıkıntılar olduğunu, alınan önlemlerle bu sıkıntıların aşılması için gerekli her türlü çalışmaya destek verdiklerini ifade etti. Altunkaya 2020 yılının ilk beş aylık sürecinde Türkiye genelinden sektör olarak 2 milyar 901 milyon 972 bin dolarlık ihracata imza atıldığını belirterek "Dünya genelinde yaşanan covid 19 salgının bütün sektörlere olduğu gibi sektörümüze de olumsuz yansımaları olmuştur. Ancak gerek gümrük kapılarında alınan önlemler gerekse hükümetimizin bu konuda yürüttüğü çalışmalar sürdürülebilir ihracatımızın akışında kesinti yaşanmaması için önemli adımlar olmuştur. Sürecin sonlanmasında elbette vatandaş olarak, birey olarak alınan önlemlere uymak, olumsuzluklardan korunmak hepimizin ortak görevidir. Önümüzdeki süreçte de istisnasız herkesin coronayla mücadelede üzerine düşenleri yapacağına inanıyor, ihracatımızın başarıyla sürdürülmesinde emekleri bulunan bütün ihracatçılarımızı kutluyorum" dedi.


Ortadoğu ülkeleri liderliğini korudu


2020 yılı Ocak - Mayıs döneminde en fazla ihracatın Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya "Ülke grupları bazında bakıldığında Türkiye genelinden en fazla ihracat 1 milyar 160 milyon 408 bin dolarla Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirilirken ikinci sırada 658 milyon 876 bin dolarla Afrika ülkeleri, üçüncü sırada ise 374 milyon 177 bin dolarla Avrupa Birliği ülkeleri yer almıştır. Bu süreçte Amerika ülkelerine 289 milyon 144 bin dolar, Ortaasya ve Okyanusya ülkelerine 163 milyon 459 bin dolar, Eski Doğu Bloku ülkelerine 126 milyon 368 bin dolar, Türki Cumhuriyetlere 82 milyon 937 bin dolar, diğer Avrupa ülkelerine ise 34 milyon 007 bin dolarlık ihracata imza atılmıştır" dedi.


En fazla ihracat Irak'a gerçekleştirildi


Başkan Mahsum Altunkaya 2020 yılının ilk beş aylık sürecinde gerçekleştirilen sektörel ihracat rakamlarını da değerlendirerek "Sektörümüzden yılın ilk beş aylık sürecinde ülke genelinden 2 milyar 901 milyon 972 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. İhracatımız ülke bazında değerlendirildiğinde bu süreçte toplam 204 ülkeye ve serbest bölgeye ihracat yapılmış olup ilk sırada 516 milyon 757 bin dolarla Irak, 149 milyon 556 bin dolarla Birleşik Devletler, 120 milyon 276 bin dolarla Yemen, 112 milyon 628 bin dolarla Suriye, 102 milyon 167 bin dolarla Suudi Arabistan, 100 milyon 636 bin dolarla Almanya, 80 milyon 805 bin dolarla Venezuella, 79 milyon 364 bin dolarla Cibuti, 75 milyon 526 bin dolarla İsrail ve 64 milyon 266 bin dolarla Libya en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk on ülke arasında yer almaktadır. En fazla ihracat gerçekleştirilen ilk on ülkeye yapılan ihracatın toplamı 1 milyar 401 milyon 983 bin dolar olarak gerçekleşirken diğer ülkelere bu süreçte yapılan ihracatımızın toplamı 1 milyar 499 milyon 989 bin dolardır" dedi.


Başkan Altunkaya 2020 yılının ilk beş aylık sürecinde ürün grupları bazında en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürün gruplarında ilk sırayı 821 milyon 084 bin dolarla Pastacılık Ürünleri (Bisküvi, gofret, kek, makarna), ikinci sırayı 504 milyon 674 bin dolarla Değirmencilik Ürünlerinin aldığını bu sıralamada üçüncü sırada 382 milyon 497 bin dolarla diğer gıda müstahzarları şekersiz sakız, maya gibi ürünlerin yer aldığını ifade etti.


Türkiye en fazla Un İhracatı Yaptı


Ürün bazlı ihracatta en fazla ihracatın 378 milyon 074 bin dolarla un olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Altunkaya bunu 301 milyon 115 bin dolarla makarna, 271 milyon 755 bin dolarla Tatlı Bisküvi. Gofretler, 247 milyon 790 bin dolarla Ayçiçek Tohumu Yağının takip ettiğini ifade etti.


Irak'a ihracatımız normale dönüyor


Habur Sınır Kapısının normale dönmesiyle birlikte Irak'a gerçekleştirilen ihracatta da artışın devam ettiğine dikkat çeken Başkan Altunkaya, "Pandemi sürecinde alınan önlemlerle kontrollü geçiş süreci başlamış ve karşılıklı araç geçişleri yerine oluşturulan tampon bölgede değişim gerçekleştirilmektedir. Bu sürecin sona ermesiyle birlikte karşılıklı araç geçişi sona ermiş ve her geçen gün eskisi kadar günlük ortalama iki bin beş yüz araç geçişi başlamıştır. 2020 yılının ilk beş aylık sürecinde bütün sektörlerden Türkiye genelinde 2 milyar 591 milyon 015 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken GAİB'in Irak'a bütün sektörlerde ki ihracatı 810 milyon 379 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Hububat sektöründe ise Türkiye genelinden yılın ilk beş aylık sürecinde Irak'a 516 milyon 757 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ise bu süreçte 286 milyon 147 bin dolarlık hububat bakliyat ihracatına imza atılmıştır. Bütün ihracatçılarımızı kutluyoruz. Bundan sonraki süreçte sektörümüzün gelişmesi için yapılacak her türlü çalışmanın içerisinde yer alacağız" dedi. - GAZİANTEP

Avrupa Birliği, Türkiye, İhracat, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 11:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! TİM Hububat Sektör Kurulu toplandı - Son Dakika Ekonomi

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