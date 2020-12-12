Son dakika: Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 251.000,00 -17,70 51,36 İş Bankası (B) 40.700,00 -1,95 34,86 İş Bankası (C) 6,58 -0,45 2,65 İş Bankası (Kur.) 369.999,90 -0,80 76,19 İş Fin.Kir. 3,73 -0,27 -1,84 İş Girişim 18,01 3,51 373,95 İş GMYO 2,10 -0,94 19,32 İş Y. Men. Değ. 14,66 12,86 264,06 İş Yat. Ort. 3,43 4,89 112,87 İşbir Holding 2.998,90 -1,60 597,42 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,19 -3,25 91,94 İttifak Holding 2,53 2,85 94,04 İz Hayvancılık Tarım 13,94 -10,06 432,78 İzmir Demir Çelik 15,49 -17,61 89,13 İzmir Fırça 5,31 -7,49 195,00 Jantsa Jant Sanayi 248,40 -1,90 367,02 Kafein Yazılım 17,58 -2,60 58,29 Kaplamin 26,20 6,50 372,07 Kardemir (A) 5,22 1,36 96,98 Kardemir (B) 4,76 1,28 80,30 Kardemir (D) 5,33 8,55 100,38 Karel Elektronik 20,02 -1,18 37,78 Karsan Otomotiv 3,08 1,32 94,94 Karsu Tekstil 7,06 5,53 117,90 Kartonsan 2.840,00 0,12 635,11 Katmerciler Ekipman 3,16 3,61 106,71 Kent Gıda 407,50 -12,52 1654,84 Kerevitaş Gıda 6,69 -3,88 105,21 Kervan Gıda 15,91 60,71 Kervansaray Yat. Holding 1,12 -5,08 103,64 Kiler GMYO 2,47 0,41 131,06 Klimasan Klima 19,11 0,05 -9,92 Koç Holding 19,05 3,03 -4,79 Konfrut Gıda 16,93 0,59 116,50 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 17,65 1,73 Konya Çimento 1.075,00 -5,56 296,24 Kordsa Teknik Tekstil 14,84 3,78 16,70 Koza Altın 77,65 -0,06 4,86 Koza Madencilik 13,58 3,43 35,39 Körfez GMYO 5,79 -1,53 142,26 Kristal Kola 2,94 -4,85 94,70 Kron Telekomünikasyon 27,30 5,16 114,62 Kuştur Kuşadası Turizm 150,30 -9,78 540,25 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,27 -2,58 102,44 Kütahya Porselen 39,08 5,62 490,33 Lider Faktoring 3,32 2,47 80,93 Link Bilgisayar 56,65 20,94 214,92 Logo Yazılım 113,50 3,94 86,68 Lokman Hekim Sağlık 11,19 -2,86 95,10 Lüks Kadife 28,08 1,45 225,00 Makina Takım 2,93 3,53 55,85 Marka Yatırım Holding 6,60 1,54 459,32 Marmaris Altınyunus 100,80 7,06 41,97 Marshall 319,00 -4,26 571,01 Martı GMYO 2,88 0,00 185,15 Martı Otel 2,30 2,22 152,75 Mavi Giyim 49,78 0,57 -14,02 Mazhar Zorlu Holding 20,84 13,69 72,37 Mega Polietilen 10,72 0,19 745,12 Menderes Tekstil 3,11 -2,81 137,40 Merit Turizm 79,90 -1,66 311,01 Merko Gıda 11,40 -10,94 985,71 Metemtur Otelcilik 13,58 0,15 662,92 Metro Holding 2,19 -0,45 58,70 Metro Petrol ve Tesisleri 3,07 -3,15 56,63 Metro Yatırım Ortaklığı 2,49 -3,04 -52,18 Migros Ticaret 40,70 -0,54 68,04 Milpa 4,42 -3,91 101,83 Mistral GMYO 4,52 1,35 140,86 MLP Sağlık 18,64 -6,19 16,50 MMC San. ve Tic. Yat. 5,00 -10,71 338,60 Mondi Tire Kutsan 6,67 -1,48 61,11 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 34,92 -1,41 174,53 Net Holding 3,22 3,87 23,85 Netaş Telekom. 20,26 -3,15 55,13 Niğbaş Niğde Beton 82,50 -8,59 1230,65 Nuh Çimento 48,20 3,61 338,79 Nurol GMYO 8,73 18,13 144,54 Odaş Elektrik 3,65 5,19 152,47 Olmuksan-IP 9,30 25,51 263,14 Orge Enerji Elektrik 7,31 -2,92 47,38 Orma Orman Mahsulleri 11,90 -3,33 331,16 Osmanlı Menkul 23,52 7,99 463,85 Ostim Endüstriyel Yat 3,92 -3,69 133,33 Otokar 231,30 -1,62 57,30 Oyak Çimento 8,00 -0,99 45,52 Oyak Yat. Ort. 6,32 -0,32 173,75 Oylum Sınai Yatırımlar 4,94 -4,26 59,93 Özak GMYO 5,01 7,51 94,94 Özbal Çelik Boru 6,75 -2,03 318,77 Özderici GMYO 2,23 0,45 42,04 Özerden Plastik 8,07 -8,09 253,95 Pamukova Elektrik 24,86 -4,90 1842,19 Panora GMYO 6,37 -3,48 13,72 Papilon Savunma 20,40 -0,10 164,72 Park Elek.Madencilik 5,10 -0,20 67,21 Parsan 22,46 0,36 32,59 Pegasus 63,35 0,16 -26,68 Peker GMYO 2,47 6,47 173,12 Penguen Gıda 5,10 -3,77 457,14 Pera GMYO 2,35 2,17 150,00 Pergamon Dış Ticaret 16,10 -1,23 108,07 Petkim 4,79 3,23 50,87 Petrokent Turizm 916,90 -13,50 615,77 Pınar Et ve Un 23,60 -2,48 159,64 Pınar Su 7,33 -2,79 215,95 Pınar Süt 21,06 -4,79 67,02 Plastikkart 12,46 -0,40 34,41 Polisan Holding 3,85 -5,17 27,59 Politeknik Metal 312,60 -1,79 310,93 Prizma Press Matbaacılık 5,84 0,17 35,81 QNB Finans Fin. Kir. 130,80 -2,32 1,32 QNB Finansbank 72,00 -2,70 92,00 Ral Yatırım Holding 4,71 -2,89 79,46 Ray Sigorta 22,90 -2,72 569,59 Reysaş GMYO 5,49 -8,65 19,61 Reysaş Lojistik 8,93 -11,23 103,88 Rhea Girişim 4,07 12,12 242,02 Rodrigo Tekstil 13,28 5,40 633,70 Royal Halı 4,85 11,49 254,01 RTA Laboratuvarları 39,86 -4,78 1618,10 Sabancı Holding 10,52 3,14 15,35 Safkar Ege Soğutmacılık 12,32 -17,98 465,14 Sanel Mühendislik 3,73 -5,33 27,13 Sanifoam Sünger 13,37 11,88 167,40 Sanko Pazarlama 7,85 3,43 7,74 Saray Matbaacılık 8,21 -0,12 535,07 Sarkuysan 10,04 23,49 215,98 Sasa Polyester 19,96 6,68 158,21 Say Yenilenebilir Enerji 8,02 -3,49 258,04 Sekuro Plastik 11,78 -0,17 119,78 Selçuk Ecza Deposu 15,35 2,27 157,34 Selçuk Gıda 4,51 10,54 318,48 Senkron Güvenlik 6,95 7,75 154,58 Serve Film Prodüksiyon 14,90 -3,87 837,11 Servet GMYO 68,50 15,61 705,88 Seyitler Kimya 27,86 31,54 310,31 Silverline Endüstri 7,94 60,40 267,59 Sinpaş GMYO 3,92 5,38 237,93 Smartiks Yazılım 7,63 -3,05 -22,22 Sodaş Sodyum Sanayii 23,98 -4,08 523,47 Söktaş 5,23 0,97 207,55 Sönmez Filament 54,40 18,57 1014,75 Sönmez Pamuklu 27,00 55,35 448,78 Sumaş Suni Tahta 36,54 -8,28 272,37 Şeker Fin. Kir. 5,76 22,03 20,50 Şekerbank 1,43 1,42 31,16 Şişe Cam 7,23 3,29 42,03 Şok Marketler 11,83 -1,00 9,94 T. Halk Bankası 5,33 -0,93 -9,81 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 35,42 2,19 50,83 T.S.K.B. 1,82 -5,70 50,41 T.Tuborg 18,49 -3,19 55,38 Taç Tarım Ürünleri 10,20 -2,76 226,92 Tat Gıda 10,80 -3,49 77,52 TAV Havalimanları 19,83 -1,25 -27,00 Taze Kuru Gıda 246,00 -7,55 3297,79 Tek-Art Turizm 1,92 -3,52 52,38 Tekfen Holding 15,83 5,25 -12,50 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,10 -9,78 211,90 Temapol Polimer Plastik 10,80 6,51 106,90 TGS Dış Ticaret 9,23 -1,81 97,64 Tofaş Oto. Fab. 31,04 4,94 33,21 Torunlar GMYO 3,74 -0,80 36,00 Trabzon Liman 32,82 -2,50 213,35 Trabzonspor Sportif 4,42 -8,68 105,58 Trend GMYO 13,80 -7,38 527,27 TSKB GMYO 5,05 14,77 428,80 Tuğçelik 7,57 0,26 91,65 Tukaş 11,14 -5,59 -9,80 Turcas Petrol 5,16 -4,44 93,26 Turkcell 15,35 -1,92 13,91 Tümosan Motor ve Traktör 12,65 19,57 97,35 Tüpraş 101,50 8,44 -19,95 Türk Hava Yolları 12,41 1,97 -14,18 Türk Prysmian Kablo 13,16 0,77 409,98 Türk Telekom 7,94 0,76 10,04 Türk Traktör 152,50 4,81 188,22 Türker Proje Gayrimenkul 88,00 -4,97 109,52 Türkiye Sigorta 6,02 0,33 176,43 Ufuk Yatırım 13,92 -5,05 439,53 Ulaşlar Turizm Yat. 4,23 -3,86 353,93 Ulusoy Elektrik 51,40 8,21 93,23 Ulusoy Un Sanayi 11,65 -1,94 204,97 Umpaş Holding 1,35 58,82 117,74 Uşak Seramik 2,27 -2,16 87,07 Utopya Turizm 31,28 2,89 535,77 Uzertaş Boya 42,24 11,81 1802,70 Ülker Bisküvi 21,94 -0,27 -1,88 Vakıf Fin. Kir. 3,93 -1,50 85,60 Vakıf GMYO 3,68 -0,27 112,60 Vakıf Yat. Ort. 7,49 -3,35 311,28 Vakıflar Bankası 4,56 -1,30 -17,24 Vakko Tekstil 6,19 1,98 36,34 Vanet Gıda 8,20 -2,96 473,43 Verusa Holding 43,50 -4,19 134,49 Verusaturk Girisim 9,70 -0,92 84,45 Vestel 21,90 7,67 73,53 Vestel Beyaz Eşya 35,52 3,20 68,35 Viking Kağıt 6,33 0,16 238,50 Yapı Kredi Koray GMYO 4,40 -6,18 81,82 Yapı ve Kredi Bank. 3,00 3,09 20,97 Yaprak Süt ve Besi Çift. 41,00 14,85 555,36 Yataş 13,73 8,03 87,06 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,93 0,26 144,10 Yeni Gimat GMYO 12,54 -0,71 4,75 Yeşil GMYO 1,31 8,26 104,69 Yeşil Yapı 1,60 15,11 142,42 Yeşil Yatırım Holding 82,30 16,24 632,86 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.689,80 -5,44 466,72 Yonga Mobilya 30,00 -3,23 224,94 Yükselen Çelik 6,98 0,00 127,73 Yünsa 13,70 -3,93 36,08 Zorlu Enerji 2,69 -0,74 65,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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