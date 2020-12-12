Son dakika: Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika

Son dakika: Yatırımcı rehberi (9)

12.12.2020 11:03
Son dakika: Yatırımcı rehberi (9), System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)251.000,00-17,7051,36İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)251.000,00-17,7051,36
İş Bankası (B)40.700,00-1,9534,86
İş Bankası (C)6,58-0,452,65
İş Bankası (Kur.)369.999,90-0,8076,19
İş Fin.Kir.3,73-0,27-1,84
İş Girişim18,013,51373,95
İş GMYO2,10-0,9419,32
İş Y. Men. Değ.14,6612,86264,06
İş Yat. Ort.3,434,89112,87
İşbir Holding2.998,90-1,60597,42
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,19-3,2591,94
İttifak Holding2,532,8594,04
İz Hayvancılık Tarım13,94-10,06432,78
İzmir Demir Çelik15,49-17,6189,13
İzmir Fırça5,31-7,49195,00
Jantsa Jant Sanayi248,40-1,90367,02
Kafein Yazılım17,58-2,6058,29
Kaplamin26,206,50372,07
Kardemir (A)5,221,3696,98
Kardemir (B)4,761,2880,30
Kardemir (D)5,338,55100,38
Karel Elektronik20,02-1,1837,78
Karsan Otomotiv3,081,3294,94
Karsu Tekstil7,065,53117,90
Kartonsan2.840,000,12635,11
Katmerciler Ekipman3,163,61106,71
Kent Gıda407,50-12,521654,84
Kerevitaş Gıda6,69-3,88105,21
Kervan Gıda15,9160,71

Kervansaray Yat. Holding1,12-5,08103,64
Kiler GMYO2,470,41131,06
Klimasan Klima19,110,05-9,92
Koç Holding19,053,03-4,79
Konfrut Gıda16,930,59116,50
Kontrolmatik Teknoloji Enerji17,651,73

Konya Çimento1.075,00-5,56296,24
Kordsa Teknik Tekstil14,843,7816,70
Koza Altın77,65-0,064,86
Koza Madencilik13,583,4335,39
Körfez GMYO5,79-1,53142,26
Kristal Kola2,94-4,8594,70
Kron Telekomünikasyon27,305,16114,62
Kuştur Kuşadası Turizm150,30-9,78540,25
Kuyumcukent Gayrimenkul2,27-2,58102,44
Kütahya Porselen39,085,62490,33
Lider Faktoring3,322,4780,93
Link Bilgisayar56,6520,94214,92
Logo Yazılım113,503,9486,68
Lokman Hekim Sağlık11,19-2,8695,10
Lüks Kadife28,081,45225,00
Makina Takım2,933,5355,85
Marka Yatırım Holding6,601,54459,32
Marmaris Altınyunus100,807,0641,97
Marshall319,00-4,26571,01
Martı GMYO2,880,00185,15
Martı Otel2,302,22152,75
Mavi Giyim49,780,57-14,02
Mazhar Zorlu Holding20,8413,6972,37
Mega Polietilen10,720,19745,12
Menderes Tekstil3,11-2,81137,40
Merit Turizm79,90-1,66311,01
Merko Gıda11,40-10,94985,71
Metemtur Otelcilik13,580,15662,92
Metro Holding2,19-0,4558,70
Metro Petrol ve Tesisleri3,07-3,1556,63
Metro Yatırım Ortaklığı2,49-3,04-52,18
Migros Ticaret40,70-0,5468,04
Milpa4,42-3,91101,83
Mistral GMYO4,521,35140,86
MLP Sağlık18,64-6,1916,50
MMC San. ve Tic. Yat.5,00-10,71338,60
Mondi Tire Kutsan6,67-1,4861,11
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,92-1,41174,53
Net Holding3,223,8723,85
Netaş Telekom.20,26-3,1555,13
Niğbaş Niğde Beton82,50-8,591230,65
Nuh Çimento48,203,61338,79
Nurol GMYO8,7318,13144,54
Odaş Elektrik3,655,19152,47
Olmuksan-IP9,3025,51263,14
Orge Enerji Elektrik7,31-2,9247,38
Orma Orman Mahsulleri11,90-3,33331,16
Osmanlı Menkul23,527,99463,85
Ostim Endüstriyel Yat3,92-3,69133,33
Otokar231,30-1,6257,30
Oyak Çimento8,00-0,9945,52
Oyak Yat. Ort.6,32-0,32173,75
Oylum Sınai Yatırımlar4,94-4,2659,93
Özak GMYO5,017,5194,94
Özbal Çelik Boru6,75-2,03318,77
Özderici GMYO2,230,4542,04
Özerden Plastik8,07-8,09253,95
Pamukova Elektrik24,86-4,901842,19
Panora GMYO6,37-3,4813,72
Papilon Savunma20,40-0,10164,72
Park Elek.Madencilik5,10-0,2067,21
Parsan22,460,3632,59
Pegasus63,350,16-26,68
Peker GMYO2,476,47173,12
Penguen Gıda5,10-3,77457,14
Pera GMYO2,352,17150,00
Pergamon Dış Ticaret16,10-1,23108,07
Petkim4,793,2350,87
Petrokent Turizm916,90-13,50615,77
Pınar Et ve Un23,60-2,48159,64
Pınar Su7,33-2,79215,95
Pınar Süt21,06-4,7967,02
Plastikkart12,46-0,4034,41
Polisan Holding3,85-5,1727,59
Politeknik Metal312,60-1,79310,93
Prizma Press Matbaacılık5,840,1735,81
QNB Finans Fin. Kir.130,80-2,321,32
QNB Finansbank72,00-2,7092,00
Ral Yatırım Holding4,71-2,8979,46
Ray Sigorta22,90-2,72569,59
Reysaş GMYO5,49-8,6519,61
Reysaş Lojistik8,93-11,23103,88
Rhea Girişim4,0712,12242,02
Rodrigo Tekstil13,285,40633,70
Royal Halı4,8511,49254,01
RTA Laboratuvarları39,86-4,781618,10
Sabancı Holding10,523,1415,35
Safkar Ege Soğutmacılık12,32-17,98465,14
Sanel Mühendislik3,73-5,3327,13
Sanifoam Sünger13,3711,88167,40
Sanko Pazarlama7,853,437,74
Saray Matbaacılık8,21-0,12535,07
Sarkuysan10,0423,49215,98
Sasa Polyester19,966,68158,21
Say Yenilenebilir Enerji8,02-3,49258,04
Sekuro Plastik11,78-0,17119,78
Selçuk Ecza Deposu15,352,27157,34
Selçuk Gıda4,5110,54318,48
Senkron Güvenlik6,957,75154,58
Serve Film Prodüksiyon14,90-3,87837,11
Servet GMYO68,5015,61705,88
Seyitler Kimya27,8631,54310,31
Silverline Endüstri7,9460,40267,59
Sinpaş GMYO3,925,38237,93
Smartiks Yazılım7,63-3,05-22,22
Sodaş Sodyum Sanayii23,98-4,08523,47
Söktaş5,230,97207,55
Sönmez Filament54,4018,571014,75
Sönmez Pamuklu27,0055,35448,78
Sumaş Suni Tahta36,54-8,28272,37
Şeker Fin. Kir.5,7622,0320,50
Şekerbank1,431,4231,16
Şişe Cam7,233,2942,03
Şok Marketler11,83-1,009,94
T. Halk Bankası5,33-0,93-9,81
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası35,422,1950,83
T.S.K.B.1,82-5,7050,41
T.Tuborg18,49-3,1955,38
Taç Tarım Ürünleri10,20-2,76226,92
Tat Gıda10,80-3,4977,52
TAV Havalimanları19,83-1,25-27,00
Taze Kuru Gıda246,00-7,553297,79
Tek-Art Turizm1,92-3,5252,38
Tekfen Holding15,835,25-12,50
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,10-9,78211,90
Temapol Polimer Plastik10,806,51106,90
TGS Dış Ticaret9,23-1,8197,64
Tofaş Oto. Fab.31,044,9433,21
Torunlar GMYO3,74-0,8036,00
Trabzon Liman32,82-2,50213,35
Trabzonspor Sportif4,42-8,68105,58
Trend GMYO13,80-7,38527,27
TSKB GMYO5,0514,77428,80
Tuğçelik7,570,2691,65
Tukaş11,14-5,59-9,80
Turcas Petrol5,16-4,4493,26
Turkcell15,35-1,9213,91
Tümosan Motor ve Traktör12,6519,5797,35
Tüpraş101,508,44-19,95
Türk Hava Yolları12,411,97-14,18
Türk Prysmian Kablo13,160,77409,98
Türk Telekom7,940,7610,04
Türk Traktör152,504,81188,22
Türker Proje Gayrimenkul88,00-4,97109,52
Türkiye Sigorta6,020,33176,43
Ufuk Yatırım13,92-5,05439,53
Ulaşlar Turizm Yat.4,23-3,86353,93
Ulusoy Elektrik51,408,2193,23
Ulusoy Un Sanayi11,65-1,94204,97
Umpaş Holding1,3558,82117,74
Uşak Seramik2,27-2,1687,07
Utopya Turizm31,282,89535,77
Uzertaş Boya42,2411,811802,70
Ülker Bisküvi21,94-0,27-1,88
Vakıf Fin. Kir.3,93-1,5085,60
Vakıf GMYO3,68-0,27112,60
Vakıf Yat. Ort.7,49-3,35311,28
Vakıflar Bankası4,56-1,30-17,24
Vakko Tekstil6,191,9836,34
Vanet Gıda8,20-2,96473,43
Verusa Holding43,50-4,19134,49
Verusaturk Girisim9,70-0,9284,45
Vestel21,907,6773,53
Vestel Beyaz Eşya35,523,2068,35
Viking Kağıt6,330,16238,50
Yapı Kredi Koray GMYO4,40-6,1881,82
Yapı ve Kredi Bank.3,003,0920,97
Yaprak Süt ve Besi Çift.41,0014,85555,36
Yataş13,738,0387,06
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,930,26144,10
Yeni Gimat GMYO12,54-0,714,75
Yeşil GMYO1,318,26104,69
Yeşil Yapı1,6015,11142,42
Yeşil Yatırım Holding82,3016,24632,86
Yibitaş İnşaat Malzeme16.689,80-5,44466,72
Yonga Mobilya30,00-3,23224,94
Yükselen Çelik6,980,00127,73
Yünsa13,70-3,9336,08
Zorlu Enerji2,69-0,7465,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ticaret, Holding, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi


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