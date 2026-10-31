Sosyal medyada yeni dönem yarın başlıyor! 15 yaş altına hesap yok - Son Dakika
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Sosyal medyada yeni dönem yarın başlıyor! 15 yaş altına hesap yok

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Sosyal medyada yeni dönem yarın başlıyor! 15 yaş altına hesap yok
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Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenleme yarın yürürlüğe giriyor. 15 yaşını doldurmamış çocuklar sosyal medya hesabı açamayacak, 15-17 yaş grubundaki kullanıcılar ise yaş doğrulamasının ardından sınırlı özelliklerle platformları kullanabilecek. Yaş doğrulaması e-Devlet üzerinden yapılacak. Mevcut hesaplar için doğrulama süresi 31 Mart 2027'de sona erecek.

Sosyal medya platformlarına yaş doğrulama ve çocukların çevrimiçi ortamda korunmasına ilişkin yeni yükümlülükler getiren düzenleme, 1 Kasım 2026 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Kurala uymayan platformlar ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabilecek.

KANUN VE YÖNETMELİK AYNI GÜN YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

15 yaş sınırı, 7578 sayılı Kanun’la İnternet Kanunu’nda yapılan değişiklikle getirildi. 1 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik, yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girecek şekilde düzenlenmişti.

Uygulamanın ayrıntılarını belirleyen Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik de 10 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Siber Güvenlik Başkanlığınca hazırlanan yönetmelik de yarın yürürlüğe giriyor.

15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA HESABI YOK

Düzenlemeye göre sosyal medya platformları, 15 yaşını doldurmamış kullanıcıların yeni hesap açmasına izin vermeyecek. Yaş doğrulamasında kullanıcının 15 yaşından küçük olduğu belirlenirse hesap açma talebi reddedilecek.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin açıklamasına göre bu kural 1 Kasım’dan itibaren yalnızca yeni açılacak hesaplar için geçerli olacak. Mevcut hesaplar için ise geçiş süreci uygulanacak.

15-17 YAŞ GRUBUNA KISITLI KULLANIM

15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşından küçük kullanıcılar sosyal medyayı kullanmaya devam edebilecek, ancak “ayrıştırılmış hizmet” kapsamında hesaplarına çeşitli sınırlamalar getirilecek. Bu yaş grubundaki kullanıcıların hesapları varsayılan olarak gizli olacak. Çocuk hesaplarından canlı yayın açılamayacak ve bu kullanıcılara kişiselleştirilmiş reklam gösterilemeyecek.

Ekran bağımlılığını artırdığı değerlendirilen sonsuz kaydırma özelliği de çocuk hesaplarında kullanılamayacak. Çocuklara yalnızca takip ettikleri hesaplar mesaj gönderebilecek, diğer kullanıcılar ise çocuk hesaplarının takipçi ve takip edilen listelerini göremeyecek.

YAŞ DOĞRULAMASI E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, daha önce yaptığı açıklamada sistemin e-Devlet altyapısı üzerinden işleyeceğini bildirmişti. Buna göre yeni hesap açmak isteyen kullanıcı, e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra Siber Güvenlik Başkanlığının hizmeti üzerinden dijital bir yaş doğrulama belirteci oluşturacak. Belirteç sosyal medya platformuna iletilecek ve platform, kullanıcının hangi yaş grubunda olduğunu doğrulayacak.

Dijital belirteç, kişinin ad ve kimlik numarası gibi bilgilerini platformla paylaşmayacak. Belirteç yalnızca kullanıcının 15 yaşını doldurup doldurmadığını, doldurmuşsa 18 yaşına ulaşıp ulaşmadığını gösterecek. Türkiye’de yaşamayan, ülkede geçici olarak bulunan kullanıcılar ise yaş doğrulama denetiminden muaf tutulacak.

ŞÜPHELİ HESAPLAR ASKIYA ALINACAK

Yaş doğrulaması yalnızca hesap açılışında yapılmayacak. Sosyal medya şirketleri, kullanıcıların yaşını kendi teknolojik yöntemleriyle değerlendirmeyi sürdürecek. Bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığından şüphelenilmesi halinde hesap geçici olarak askıya alınacak. Kullanıcıdan e-Devlet üzerinden yeniden yaş doğrulaması yapması istenecek.

MEVCUT HESAPLAR İÇİN SON TARİH 31 MART 2027

Mevcut sosyal medya hesapları için uyum süreci 31 Mart 2027'ye kadar sürecek. Kullanıcıların yaş doğrulama işlemlerini bu tarihe kadar tamamlaması gerekecek. Yaşının 15'in altında olduğu belirlenen kullanıcıların hesapları ise kapatılacak.

KURALA UYMAYAN PLATFORMA BANT DARALTMA

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen, 15 yaş altı çocuklara hizmet sunmayı sürdüren ya da yaş doğrulama sistemini kurmayan platformlara BTK tarafından yaptırım uygulanabilecek. Bu yaptırımlar arasında kademeli olarak bant daraltma, reklam yasağı ve idari para cezası bulunuyor.

“E-DEVLET ŞİFRENİZİ ÇOCUĞUNUZA VERMEYİN”

Uzmanlar, düzenlemenin etkili olabilmesi için ailelerin e-Devlet şifrelerini çocuklarıyla paylaşmaması gerektiği uyarısında bulunuyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de düzenlemenin dolandırıcılar tarafından kullanıldığına dikkat çekerek, doğrulama adı altında gönderilen mesajlara karşı vatandaşları uyardı.

15 yaşın altındakiler dikkat! 1 Kasım'dan itibaren sosyal medya yasaklanıyor15 yaşın altındakiler dikkat! 1 Kasım'dan itibaren sosyal medya yasaklanıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler BakanıMahinur Özdemir GöktaşSosyal MedyaSosyal MedyaE-DevletGüncelMedyaÇocukSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • muratsert579 muratsert579:
    güzel uygulama. tebrikler 0 1 Yanıtla
    Jasmin Jasmin:
    Demi? Büyük yaş yazıp açmak da çok zordu zaten. Kapatsınlar tiktoku da bizde tebrik edelim! 0 0
  • @abdyrahym @abdyrahym:
    vpn le giriş yapilirsa zaten bu duzeniniz bitiyor yani giriş yapacak olan yine giriş yapar sosyal medyaya bu zamanim çocuklari cin gibi 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sosyal medyada yeni dönem yarın başlıyor! 15 yaş altına hesap yok - Son Dakika
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