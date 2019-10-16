Spor fikret orman adaylar geçmişle ilgili değil gelecekle ilgili konuşmalı
33 dakika önce
SPOR Fikret Orman Adaylar geçmişle ilgili değil gelecekle ilgili konuşmalı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:43 Kaynak: DHA
SPOR Fikret Orman Adaylar geçmişle ilgili değil gelecekle ilgili konuşmalı
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