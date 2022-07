SPOR Nuri Şahin ve Emre Belözoğlu'ndan ortak toplantı

Nuri Şahin ve Emre Belözoğlu'ndan ortak toplantı (2)

Şahin: Hayalim Borussia Dortmund'da teknik direktörlük

Belözoğlu: Futbol oynarken en büyük hayalim teknik direktör olmaktı

Adem AKALAN - Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da futbol sorumlusu Nuri Şahin ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kamp yaptıkları otelde ortak basın toplantısı düzenledi. Şahin, Avrupa hayali olduğunu ve Borussia Dortmund'da teknik direktörlük yapmak istediğini söylerken; Emre Belözoğlu ise futbol oynarken en büyük hayalinin teknik direktör olmak olduğunu kaydetti.

Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Adem Korkmaz tarafından basın toplantısında bir araya geldi. 2 takımı Burdur'da ağırladıkları için mutlu olduklarını kaydeden Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, bundan büyük onur duyduklarını söyledi.

ŞAHİN: ANTALYASPOR'U EN İYİ YERLERE TAŞIMAK İÇİN TRANSFER YAPIYORUZ

Burdur'da kamp yapmalarının kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, "Kamp alanı çok iyi ve gelişmiş durumda. Ben gelecek senenin sözünü de şimdiden verebilirim" dedi.

Kampın çok iyi geçtiğini söyleyen Şahin, "İmkanlar çok iyi, oyuncularımız da gayet memnun. Transferler konusunda çalışıyoruz. Aramıza katmak istediğimiz oyuncular var. Ayrılacak ve ayrılanlar da oldu. Antalyaspor'u gelecek sezon en iyi yere taşımak için her takım gibi biz de transfer yapıyoruz. Her konuda olumlu ilerliyoruz. Sabırlı olmalıyız" diye konuştu.

"BİR SABAH KALKTIĞIMDA OYUNCUYDUM, BİR SABAH HOCA OLARAK KALKTIM"

Türkiye'nin her yerinin çok güzel olduğunu, bütün arkadaşlarına tatil için Antalya'ya gelmeleri konusunda konuştuğunu söyleyen Nuri Şahin, "Futbolcuyken yaz dönemlerinde aldığım eğitim sayısı çok fazlaydı. İnanılmaz eğitimlere gittim ve kendimi geliştirmeye çalıştım. Antrenmanlar bitince teknik direktörlere 'Bunu neden yaptınız' ya da 'yapmadınız' diye sordum. Ben kendimi geliştirmek istiyorum ve 5 senedir zaten hocalık yapıyorum. Elimde belge olmadan yapıyorum belki ama 5 senedir yapıyorum. Almanya'da 9'uncu ligde hocalığa başladım. Ben bunu çok fazla dile getirmiyorum ama kendimizi geliştirmeye ve Türk futboluna katkı vermeye çalışıyoruz. Eleştirilere her zaman açığım ama 5-6 yıldır lisanslarımı yapmaya çalışıyorum. Ben futbolun içinde kalmaya çalışıyorum. Biz kendimizi futbola adamış insanlarız, Türk futbolunu temsil etmek için adamış insanlarız. Biz bunu yaparken risk de aldık. Ben bir sabah kalktığımda oyuncuydum, bir sabah da hoca olarak kalktım. Takımı da çok riskli bir dönemde aldım. Hocalık kariyerim başlamadan da bitebilirdi. Futbolu çok seviyorum. İçinde olmayı çok seviyorum" dedi.

Emre Belözoğlu'nun Türkiye'yi en iyi temsil eden oyunculardan biri olduğunu vurgulayan Şahin, "Bu başarıyı teknik direktörlükte de yapacağından hiç şüphem yok ve sayılacak çok fazla insan var. Allah inşallah emeğimizin karşılığını verir. Türk futbolu ve takımlarımız da inşallah en iyi yerlere gelir" diye konuştu.

"İYİ VE KÖTÜ OYUNCU VAR"

Yerli yabancı konusunda kendisine yöneltilen soruya Nuri Şahin, iyi ve kötü oyuncu olduğunu belirterek, "Oyuncu ya iyidir ya kötüdür. Biz yeri geldiğinde 6 yabancıyla, yeri geldiğinde 7 Türk oyuncuyla oynadık. Hiçbir zaman bu konuda 'Türk oynatayım, yabancı oynatayım' diye bakmadım. Benim için ya iyi oyuncu ya kötü oyuncu vardır. Alt yapıdan gelen oyunculara bakacak olursak, Doğukan Sinik, Bünyamin Balcı gibi değerlerimiz var" dedi.

"YABANCI OYUNCU GELİP YATACAKSA KABUL EDEMEYİZ"

Türk futbol tarihinin en genç iki oyuncusunun kendileri olduğunu kaydeden Şahin, şöyle konuştu:

"Biz pozitif iki kişiyiz. Türk genç oyuncuları oynatmaktan gurur duyuyorum. Çok da istiyorum ve oynatmaya da çalışıyorum. Biz altyapıda sorunumuz olduğunu kabul etmeliyiz. Oyuncularımız A Takıma geldiği zaman daha hazır gelmek zorunda. Herkes Barcelona'yı örnek gösteriyor. İşte Xavi, İniesta ve Sergio Busquets, hepsi alt yapıdan çıkıyor ama onların gördüğü ve aldığı eğitim arasında dünyalar kadar fark var. Bunu kabul etmek zorundayız. Bu konuda TFF, ülke olarak, hepimiz bir araya gelerek seviyeyi nasıl atlayabiliriz, oyuncular A Takıma nasıl daha hazır gelebilir. Onlar ne kadar hazır gelirse bizim için o kadar iyi olur. Luiz Adriano ve Fernando gibi oyuncular gelecekse kapımız her zaman açık. Onlar benim genç oyuncularıma seviye atlatır. Onlar genç oyunculara örnek olur. Eğer Luiz Adriano 35 yaşında her idmandan 1 saat önce salona giriyorsa bu bir örnek olur. Buraya gelip yatacaksa biz kabul etmeyiz. Altyapıya daha çok yatırım yapmalıyız. Sadece futbol oynamakla olmuyor. Bununla olsa her turnuvada başarılı olurduk."

"ÇOK İYİ BİR TAKIM OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

Antalyaspor olarak ayaklarının yere çok sağlam basması gerektiğini düşündüğünü belirten Nuri Şahin, "Kulüp içinde başkanımızla futbol şubemizle konuştuğumuz zaman her zaman ayaklarımızın yere sağlam basması gerektiğini ve bundan 5-6 ay önce bulunduğu durumdan nasıl çıktığımızı ve oradaki durumumuzu da bilerek davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben teknik adam olarak ilk günden itibaren takımıma şunu söyledim. Biz hiçbir maça kaybetmek için ya da beraberlik için çıkmayacağız. Onun sözünü verdim. Bu bizi nereye taşır onu bilmiyorum. Çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum, çok iyi bir aile ortamı olduğunu düşünüyorum. Aramıza katılacak oyuncularla da seviyemizin yükseleceğinden eminim ama bu her maçı kazanacağımız anlamına gelmiyor. Çok inanılmaz bir seri yakaladık. Bu serinin negatif anlamını da yaşadım genç teknik adam olarak. 8 hafta maç kazanamadık. Şükürler olsun o günleri de yaşadım. Şimdi bunu söylemesi rahat oluyor 16 maç seriden sonra ama hiçbir maça 'Bugün de 1 puan alırsak iyi olur' diyerek çıkmayacağımızın sözünü verebilirim" diye konuştu.

"DORTMUND'DA TEKNİK DİREKTÖRLÜK HAYALİM"

Avrupa hayali olduğunu söyleyen Şahin, "Emre hocamın, benim, diğer teknik adamların hayalleri var. Ben olabildiğim kadar iyi bir hoca olmak istiyorum. Olabildiğim kadar insanlara dokunmak istiyorum. Tabi ki hayallerim var. Ben çok büyük bir Borussia Dortmund taraftarıyım. Nasıl ülkemizde insanlar Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor taraftarıysa ben de inanılmaz büyük bir Dortmund taraftarıyım. İnşallah Allah nasip eder bir gün o stadyumda bir maç olsa bile solumda o sarı duvarı hissetmek istiyorum. En büyük hayalim bu" dedi.

BELÖZOĞLU: İSTEK VE ARZUDAN GAYET MEMNUNUM

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise kamp yaptıkları tesislerin modern olduğunu ve sayılarının artmasını dilediklerini belirtti. Belözoğlu, "Devletimizin spora ve sporcuya verdiği destekle muasır medeniyetler seviyesine ulaşabiliriz" dedi.

Kampta oyuncu grubunun çok iyi çalıştığına dikkat çeken Emre Belözoğlu, "Oyuncularımız kendilerini fiziksel ve mental olarak maçlara hazırlamaya çalışıyor. Bizim için önemli bir süreç kampın ilk etabı, daha sonra hazırlık maçlarıyla tamamlayacağız. Şu an için istek ve arzudan gayet memnunum" şeklinde konuştu.

"BU SERÜVEN FUTBOL OYNARKEN BAŞLAMIŞ BULUNDU"

Burdur'un kendisine yabancı olmadığını, askerliğini burada yaptığını kaydeden Belözoğlu, ceviz ezmesini çok sevdiğini söyledi. Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyeri ile ilgili ise şunları söyledi:

"Burada Nuri Şahin var. O daha internasyonal, ben daha Türkiye'de yetişmiş biriyim. O internasyonal seviyede, hem oyuncu olarak tecrübe edinmiş hem de çok daha değerli teknik direktörlerle tecrübe etmiş. Ben de 8 yıl yurt dışında oynadım. Çok değerli teknik adamlarla çalıştım. Bizim için eleştirel oluyor, özellikle Nuri Şahin ve benle ilgili olunca. Biz futbolu bırakır bırakmaz bu görevi bize layık gördüklerinde aslında bizim hazırlığımız vardı. Ben Türkiye'de futbol oynarken 2002 Dünya Kupası sonrası hak edilmiş bir şekilde UEFA'nın A lisansı bize verildi. UEFA'nın A lisansında güncellemeler yapıldı. Ben bütün futbolcu arkadaşlarım tatil yaparken hepsine katıldım ve lisansımı aldım. Aynı şekilde futboldan sonra teknik adam olmaya karar verdiğimde çalışmış olduğum teknik adamlardan elimden geldiğince o notları almayı, oynatmak istediğim oyunun verilerini almaya gayret ettim. Bu serüven futbol oynarken başlamış bulundu. İnsanların bunu anlaması gerekiyor."

"FUTBOL OYNARKEN EN BÜYÜK HAYALİM TEKNİK DİREKTÖR OLMAKTI"

Genç teknik direktörler olduklarını belirten Emre Belözoğlu, "Yeni nesil teknik direktörler birbirimize destek vererek, sahada rekabetçi olan ama birbirini geliştiren yapıya bürünmek zorundayız ki ülkemizi Avrupa'da temsil eden kabiliyette genç nesil teknik direktörler olalım. Futbolcu olmak nasıl bir kaderse, bizim hayatımızdaki en büyük tutku futbol topuysa, futbolculuğumda da en büyük hayalim teknik direktör olmaktı. Bunun için kendimizi geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"YABANCI OYUNCU KONUSUNDA KRİTERİMİZ OLMALI"

Yabancı ve Türk oyuncuların birbirini geliştireceğine inandığını kaydeden Belözoğlu, "Ülkemize gelmiş değerli yabancı oyuncuların Türk futboluna çok şey kattığına inanıyorum. Büyük oyuncular gelecekse ve Türk futboluna hizmet etmeye şiar ettiyse ya da kendilerini futbola adayacaksa başımızın üstünde yeri var. Ben yabancı oyuncu sınırlamasını doğru bulmamakla beraber, oyuncu getirme konusunda kriterlerimiz olması gerektiğine inanan bir futbol adamıyım" dedi.

"AVRUPA FUTBOLUNUN GERİSİNDE OLDUĞUMUZU KABUL ETMELİYİZ"

Geçen sene ligde en çok Türk oyuncu oynatan takımların başında geldiklerini belirten Belözoğlu, şöyle devam etti:

"Futbolcunun genci yaşlısı yok ama gençlere yatırım yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda eğitimci eksiği olduğunu düşünüyorum. Bunu geliştirmesi gereken kurum da TFF'dir. Aynı zamanda Türk sporcularını bulundukları konumda değerlendirirsek, futbolu merkezine koyması gerekiyor. Bununla beraber şapkamızı önümüze koymalıyız. Avrupa'da yıllarca futbol oynadım. Onların gerisinde olduğumuzu kabul edeceğiz. Bu onları geçemeyeceğimiz anlamına gelmiyor ama bu bir yapılanmayla olabilir. Yabancı oyuncular geldiğinde siz de burada çalışansınız ve en iyi oyuncularla çıkmak zorundasınız. İyi oyuncu Türk mü yabancı mı ayrımından daha ziyade takıma kim daha fazla fayda verecek ona bakmalıyız. Hedeflerimiz doğrultusunda bazen öyle kararlar alıyoruz. Elimden geldiğince Türk oyuncu oynatmak istiyorum." (DHA)