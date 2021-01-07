Süper Lig'de 18. hafta hakemleri açıklandı - Son Dakika

Süper Lig'de 18. hafta hakemleri açıklandı

07.01.2021 11:56
Süper Lig'de 18. hafta hakemleri açıklandı, System.String[]

Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak olan hakemleri açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre; 9, 10 ve 11 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

9 Ocak Cumartesi

13.30 DG Sivasspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 HK Kayserispor - Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar

16.00 Göztepe - FT Antalyaspor: Mert Güzenge

19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği: Halis Özkahya

10 Ocak Pazar

13.30 Fatih Karagümrük - İH Konyaspor: Serkan Tokat

16.00 MKE Ankaragücü - M. Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Ç. Rizespor - Y. Denizlispor: Volkan Bayarslan

19.00 A. Hatayspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık

11 Ocak Pazartesi

16.00 BB Erzurumspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

19.00 A. Alanyaspor - Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen

(İHA)

Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig'de 18. hafta hakemleri açıklandı - Son Dakika Spor


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