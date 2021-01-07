Süper Lig'de 18. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak olan hakemleri açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre; 9, 10 ve 11 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
9 Ocak Cumartesi
13.30 DG Sivasspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 HK Kayserispor - Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
16.00 Göztepe - FT Antalyaspor: Mert Güzenge
19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği: Halis Özkahya
10 Ocak Pazar
13.30 Fatih Karagümrük - İH Konyaspor: Serkan Tokat
16.00 MKE Ankaragücü - M. Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Ç. Rizespor - Y. Denizlispor: Volkan Bayarslan
19.00 A. Hatayspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık
11 Ocak Pazartesi
16.00 BB Erzurumspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan
19.00 A. Alanyaspor - Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen
(İHA)
Kaynak: İHA
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