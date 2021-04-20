Süper Lig'de 37'nci, TFF 1. Lig'de ise 32'nci hafta maçlarının saatlerinde değişiklik

Süper Lig'in 37. haftasında 5 müsabakanın, TFF 1. Lig'in 32. haftasında ise tüm maçların saatlerinde değişikliğe gidildi.

Süper Lig'in 37. haftasında 5 müsabakanın, TFF 1. Lig'in 32. haftasında ise tüm maçların saatlerinde değişikliğe gidildi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, iki ligde daha önce 19.00 olarak duyurulan bu karşılaşmaların başlama saatlerinin 20.30'a alındığı belirtildi. Yapılan değişikliklerin ardından liglerde haftanın programı şöyle: Süper Lig 23 Nisan Cuma: 20.30 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman) 24 Nisan Cumartesi: 13.30 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) 16.00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük (Medical Park) 20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya) 20.30 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor (Denizli Atatürk) 20.30 Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor (Vodafone Park) 25 Nisan Pazar: 13.30 Helenex Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya) 16.00 Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kalyon) 16.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim) 20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker) TFF 1. Lig 25 Nisan Pazar: 20.30 Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Yeni Adana) 20.30 Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü (Balıkesir Atatürk) 20.30 Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor (Bolu Atatürk) 20.30 Akhisarspor-Altay (Spor Toto Akhisar) 20.30 Tuzlaspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 20.30 Menemenspor-Eskişehirspor (Menemen İlçe) 20.30 Bursaspor-İstanbulspor (Bursa Büyükşehir Belediye) 20.30 Ankaraspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Osmanlı) 20.30 Altınordu-GZT Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Son Dakika

Kan donduran vahşet! Öz ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü

Türbede saygısızlık yapıp TikTok'a video çeken şüpheli serbest bırakıldı

Son Dakika! Montrö bildirisine destek veren Türkiye Emekli Subaylar Derneği başkanı ve yönetimi görevden uzaklaştırıldı

Sıcaklığın 30 dereceye ulaştığı Antalya'da sahiller turistlerle doldu taştı

Son Dakika: Bu kez listede İstanbul yok! İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller

Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Son Dakika: Çad Cumhurbaşkanı, cephede hayatını kaybetti