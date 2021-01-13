Süper Lig'in en değerli kalecisi Trabzonspor'da - Son Dakika

Süper Lig'in en değerli kalecisi Trabzonspor'da

13.01.2021 12:07
Süper Lig'in en değerli kalecisi Trabzonspor'da, System.String[]

Son 11 yıldır kalesini yerli isimlere emanet eden Trabzonspor, Süper Lig'in en değerli kalecisine sahip. Bordo-mavili takımın 1 numarası Uğurcan Çakır, 14 milyon 500 Bin Euro'luk değeriyle Lig'in en pahalı oyuncusu olma unvanını da elinde bulunduruyor.

Son 11 yıldır kalesini yerli isimlere emanet eden Trabzonspor, Süper Lig'in en değerli kalecisine sahip. Bordo-mavili takımın 1 numarası Uğurcan Çakır, 14 milyon 500 Bin Euro'luk değeriyle Lig'in en pahalı oyuncusu olma unvanını da elinde bulunduruyor.

Trabzonspor, Süper Lig'de son 11 yıldır kalesini yerli kalecilere emanet ederken, söz konusu süre içerisinde kadrosunda yabancı kaleci bulundurmadı. Bordo-mavililer kalesini en son koruyan isim ise Tony Silva oldu. Senegalli kaleci en son Trabzonspor'un 22 Kasım 2009'da Kasımpaşa ile oynadığı ve 3-1 kaybettiği maçta Karadeniz ekibinin kalesini koruyan son yabancı kaleci oldu. Söz konusu dönemden sonra Trabzonspor'un kalesine yabancı bir isim geçmezken, Tolga Zengin ve Onur Recep Kıvrak isimleriyle uzun süre kalesinde istikrarı yakalayarak bu bölgede sorun yaşamadı. Kaleci Onur'un adından eldivenleri devralan Uğurcan Çakır ise Süper Lig'in en değerli oyuncusu oldu. Trabzonspor takım kaptanı olan ve kalede önemli bir istikrar yakalayan Uğurcan Çakır, Avrupa takımlarının ise takibinde bulunuyor.

SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİ KALECİLERİ

Trabzonspor'un kadrosunda bulunan Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut ve Muhammet Taha Tepe'nin transfermarkt verilerine göre toplamda 15 milyon 450 bin Euro değeri bulunuyor. Söz konusu rakamlarla birlikte bordo-mavili takımın kalesi Süper Lig'in en değerli kalesi olma unvanını elinde bulundurdu. Uğurcan Çakır'ın 14 milyon 500 bin Euro, Erce Kardeşler 500 bin Euro, Arda Akbulut'un 250 bin Euro ve Muhammet Taha Tepe'nin ise 200 bin Euro değeri bulunuyor.

Karadeniz ekibini ise Fenerbahçe kalesi takip ediyor. Sarı-lacivertlilerin 1 numarası Altay Bayındır 11 milyon Euro, Harun Tekin 300 bin Euro ve Oytun Özdoğan'ın ise 50 bin Euro'luk değeriyle toplamda 11 milyon 350 bin Euro değere sahip. Başakşehir'in milli kalecisi Mert Günok'a 4 milyon 400 bir Euro'luk piyasa değeri belirlenirken, Muhammed Şengezer 500 bin Euro, Volkan Babacan 300 bin Euro, Ahmet Kıvanç ise 50 bin Euro'luk piyasa değerine sahip. Başakşehir'in file bekçilerinin toplam değeri 5 milyon 250 bin Euro. Başakşehir'i takip eden ekip ise Galatasaray oldu. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Muslera'ya 3 milyon 500 bin Euro, Okan Kocuk'a 900 bin Euro, Fatih Öztürk'e ise 400 bin Euro değer biçildi. Sarı-kırmızılı eldivenlerin toplam değeri 4 milyon 800 bin Euro olarak hesaplandı. Ligin zirvesinde yer alan Beşiktaş'ın 3 kalecisinin piyasa değeri ise 2 milyon 150 bin Euro olarak hesaplandı. Ersin Destanoğlu'na 1 milyon 300 bin Euro, Utku Yuvakuran'a 800 bin Euro ve Emre Bilgin'e de 50 bin Euro değer biçildi.

Süper Lig'de yer alan diğer takımların transfermarkt verilerine göre kalecilerinin piyasa değeri şöyle oluştu:

Çaykur Rizespor: 3 Milyon 850 bin Euro

Sivasspor: 3 milyon 400 bin Euro

Göztepe: 1 milyon 850 bin Euro

Gaziantep FK: 1 milyon 750 bin Euro

Kayserispor: 1 milyon 400 bin Euro

Konyaspor: 1 milyon 350 bin Euro

Gençlerbirliği: 1 milyon 125 bin Euro

Alanyaspor: 1 milyon 25 bin Euro

Hatayspor: 1 milyon 75 bin Euro

Fatih Karagümrük: 1 milyon 25 bin Euro

MKE Ankaragücü: 975 bin Euro

Yeni Malatyaspor: 950 bin Euro

Antalyaspor: 800 bin Euro

Denizlispor: 800 bin Euro

Kasımpaşa: 650 bin Euro

BB Erzurumspor: 400 bin Euro

(Gökmen Şahin/İHA)

Spor Toto Süper Lig, Uğurcan Çakır, Trabzonspor, Euro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig'in en değerli kalecisi Trabzonspor'da - Son Dakika


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