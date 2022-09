Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ağrı'da gazilerle buluştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, hükümetin ve devletin, şehitler ile gazilere vefa borcu ödeme konusunda tereddüdünün olmadığını belirtti.

Bazı programları dolayısıyla Ağrı'ya gelen ve Valilikte ilgili kurum yöneticileriyle değerlendirme toplantısı yapan Kirişci, ardından öğretmenevinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Bakan Kirişci, gazilerle buluşmasında yaptığı konuşmada, ülkeyi canı ve kanı pahasına vatan kılanlara minnettar olduklarını söyledi.

Güvenlik güçlerinin yurt içinde ve dışında terör gruplarına karşı mücadele verdiğinden bahseden Kirişci, şöyle konuştu:

"Allah askerimizi, polisimizi ve vatan için vazifesini ifa eden tüm kardeşlerimizi her türlü beladan muhafaza eylesin. Milletimiz için Malazgirt Zaferi önemli bir dönüm noktasıdır. Söğüt'te toprağa Osmanlı çınarının dikilmesi bir dönüm noktasıdır. Fatih'in 'surları geçilemez' denilen İstanbul'u fethi, sadece bizim için değil, tüm dünya için çağları böldüğümüz bir ayraçtır. 'Çanakkale geçilmez' dedirttiğimiz harpler ve sonrasında Kurtuluş Savaşı bir dönüm noktasıdır. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı da tarihimiz için kritiktir ve en son 15 Temmuz, yine bizim için bir dönüm noktası olmuştur. 15 Temmuz 2016'da ülkemizin bağımsızlığının tehlikeye düştüğünü gören herkes, vatanı müdafaa etmek için bir an dahi çekinmeden sokaklara çıktı. O gece bu milletin vatan uğruna neler yapabildiğini tüm dünyaya gösterdik."

"Gazi ve gazi yakınlarımızın hayatlarının her alanında yanlarında olmaya çalışıyoruz"

Kirişci, darbe girişiminde Türkiye Büyük Milet Meclisi'nin de bombalandığını hatırlatarak, Türk milletinin aslında topyekun bir gazi milleti olduğunu dile getirdi.

Vatan tehlikeye girdiğinde milletin hep birlikte omuz omuza mücadele verdiğini aktaran Kirişci, şöyle devam etti:

"Tarihimiz isimsiz kahramanlarla dolu. Bugün Anadolu topraklarına hala 'vatanımız' diyorsak, o kahramanlar ve o kahramanları yetiştiren ailelerinin sayesinde. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Vatan toprağında özgürce aldığımız her nefeste onlara borçlanıyoruz. Vefa borcumuzun bir nişanesi olarak şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın hayatlarının her alanında yanlarında olmaya çalışıyoruz. Yaptığımız düzenlemelerle gazilerimizin kendileri veya yakınlarından birine ve şehit yakınlarımıza kamuda istihdam imkanı getirdik. Bu kapsamda 47 binin üzerinde gazimiz ve gazi yakınımız ile şehit yakınımızın kamuda istihdamını sağladık."

Ücretsiz seyahat kartı verilen gazi ve gazi yakınlarının sayısının 210 bini geçtiğini anlatan Kirişci, gazilerin ilaç, protez ve diğer tedavileri için ilave ücret gibi ek ödeme alınmadığını hatırlattı.

Kredi ve Yurtlar Kurumunun kredi, burs ve yurtlarından yararlanma konusunda gazilerin ve şehitlerin çocuklarının önceliğinin olduğunu anımsatan Kirişci, "TOKİ konutlarında şehit ailelerine ve gazilerimize hak tanınmıştır. Bu hak Kıbrıs gazilerimize de verilmiştir. Şehitlerimizin hak sahipleri ile gazilerimize bir konut ile sınırlı olmak üzere faizsiz konut kredisi hakkı sağlanmıştır. 2022 için bu rakam 241 bin TL'dir. Hükümetimizin, devletimizin şehitlerimize ve gazilerimize olan vefa borcunu ödeme konusunda en küçük bir tereddüdü olmamıştır, olmayacaktır." diye konuştu.

Programa, Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de katıldı.