Taşınmaz Satışlarına Güvenli Ödeme Sistemi
Ekonomi

Taşınmaz Satışlarına Güvenli Ödeme Sistemi

19.01.2026 11:35
1 Mayıs'tan itibaren taşınmaz satışlarında zorunlu Güvenli Ödeme Sistemi ile dolandırıcılık ve hırsızlık riski azaltılacak.

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, taşınmaz satışlarında 1 Mayıs'tan itibaren zorunlu uygulanması planlanan "Güvenli Ödeme Sistemi"ne ilişkin, "Uygulama hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para gibi birçok riski ortadan kaldıracak. Dolayısıyla sistem hem toplum hem de bizim için faydalı ve doğru olacak." dedi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre taşınmaz satışlarında ödeme çoğu zaman taraflar arasında doğrudan gerçekleştiriliyor. Bu durum kayıt dışı işlemlere, alıcı ve satıcı açısından dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarına yol açabiliyor. Söz konusu uygulama, tarafların yüksek miktarlarda nakit taşımasına neden oluyor ve hırsızlık gibi riskleri de ortaya çıkarabiliyor.

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması, para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla ikinci el araç satışlarında uygulanan Güvenli Ödeme Sistemi'ni taşınmaz satışlarında da zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Bu amaçla Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik çalışması yapıldı.

Değişiklikle 1 Mayıs 2026'dan itibaren taşınmaz satışlarında ödemenin nakit, havale veya elektronik fon transferiyle yapılması halinde, bedelin taşınmaz mülkiyetiyle eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan sistem üzerinden gerçekleştirilmesi gerekecek.

Söz konusu yönetmelik değişikliği taslağı, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinin görüşüne açıldı.

Gelen görüşler doğrultusunda taslağa nihai şeklinin verilmesi hedefleniyor.

"Sistem hem toplum hem de bizim için faydalı"

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Taylan, AA muhabirine, uygulamaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Son dönemde otomobil ve emlak sektörüne ilişkin ciddi düzenlemeler yapıldığını belirten Taylan, Güvenli Ödeme Sistemi'nin daha önce otomobil satışları için uygulanmaya başlandığını söyledi.

Taylan, otomobil satışlarında sistemin süreç içinde daha düzenli hale geldiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bizim sektörümüzde de daha önce uygulamaya alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi vardı. Emlakçılarımız şu an sisteme uygun şekilde çalışıyor. Doğrulama sistemi uygulaması daha önce kiralık ilanları için geçerliydi. 1 Şubat itibarıyla tüm satılık ilanlarında elektronik doğrulama sistemi hayata geçecek. Bu da sektörde çok ciddi bir düzenleme olacak."

1 Mayıs itibarıyla da Güvenli Ödeme Sistemi'nin uygulanmaya başlanacağına işaret eden Taylan, söz konusu düzenlemeyi olumlu karşıladıklarını bildirdi.

Taylan, Güvenli Ödeme Sistemi'ni destekleyecek bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade ederek, görüşlerini ilgili bakanlıklarla paylaştıklarını dile getirdi.

Gayrimenkul fiyatları nedeniyle tapulara giderken yüksek miktarlarda para götürüldüğünü ve bu durumun risk oluşturabildiğini vurgulayan Taylan, şunları kaydetti:

"Uygulama hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para gibi birçok riski ortadan kaldıracak. Dolayısıyla sistem hem toplum hem de bizim için faydalı ve doğru olacak. Belirlenmiş bankalarda hesap açılacak, para orada bloke edilecek. Alınan bir referans numarasıyla e-Devlet üzerinden müracaatla vatandaşlarımız tapu dairesinde işlemleri başlatacak. İşlem bittiğinde de tapu dairesinin izniyle para satıcının hesabına geçmiş olacak. Satışta oluşabilecek olumsuz durumlarda para tekrar güvenli şekilde gayrimenkul sahibinin hesabında kalmaya ve korunmaya devam edilecek."

Taylan, sisteme ilişkin emlakçılara yönelik bilgilendirme ve teknik çalışmalar gerçekleştirecekleri bilgisini vererek, banka ve tapu dairelerinin teknik işlevselliğinin ve altyapılarının çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

