GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ağustos 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ağustos 2022

10.08.2022 00:05
GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ağustos 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında büyükelçileri kabul edecek ve öğle yemeği verecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında büyükelçileri kabul edecek ve öğle yemeği verecek.

(TBMM/12.30/14.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 13. Büyükelçiler Konferansı'na katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TOBB Konferans Salonu'nda Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeşilgölcük beldesi ile Çiftlik ve Altunhisar ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Niğde/13.10/14.30/15.50)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yüz Yüze 100 Gün Ümraniye Programı kapsamında sivil toplum kuruluşları temsilcileri, vakıf ve dernek başkanları, iş insanları, kanaat önderleri ile buluşma ve istişare toplantısına katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'ne iştirak edecek.

(Kayseri/10.00)

3- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Finansmana Erişim İstişare Toplantısı'nın açılışında konuşacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, haziran ayı iş gücü ve hayvansal üretim istatistikleri ile inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, ABD doları cinsi 2 yıl vadeli tahvilin doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yeni Medya ve Dijital Terörizm Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/12.30)

SPOR

1- 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda çeşitli branşlarda müsabakalara devam edilecek.

(Konya)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki ikinci maçında, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Danimarka'yı konuk edecek.

(İstanbul/17.30)

3- 2022 UEFA Süper Kupa mücadelesinde Real Madrid ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek.

(Helsinki/22.00)

4- UEFA Avrupa Ligi'nin 3. eleme turu rövanşında perşembe günü deplasmanda Çekya'nın Slovacko takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe'de, teknik direktör Jorge Jesus ve takımdan bir futbolcu, basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(Brno/19.30)

5- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. eleme turu rövanşında perşembe günü İzlanda ekibi Breidablik'i konuk edecek Medipol Başakşehir'de, teknik sorumlu Erdinç Sözer ve bir futbolcu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını tesislerde yapacak.

(İstanbul/18.00/19.00)

6- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. eleme turu rövanşında perşembe günü Lihtenştayn'ın Vaduz takımını konuk edecek Arabam.com Konyaspor'da, teknik direktör İlhan Palut ve takımdan bir futbolcu, Kayacık Tesisleri'ndeki basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım maç öncesi son antrenmanına tesislerde çıkacak.

(Konya/17.30/18.00)

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Kaynak: AA

Mustafa Şentop, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ağustos 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ağustos 2022 - Son Dakika
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