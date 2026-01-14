TBMM'de Alevi Tartışması ve Özür Talepleri - Son Dakika
TBMM'de Alevi Tartışması ve Özür Talepleri

TBMM\'de Alevi Tartışması ve Özür Talepleri
14.01.2026 19:09
TBMM Genel Kurulunda Alevi tartışmaları yaşandı, AK Parti'li Usta'dan özür bekleniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da gündem dışı konuşmalar bölümü sürerken söz alan CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'ya çağrıda bulunarak, "Biz bu ülkede Alevi'siyle, Sünni'siyle, Türk'üyle, Kürt'üyle eşit yurttaşlarız. Bu Meclis o eşitliğin ta kendisidir. Bu kürsü ayrımcılığın değil, millet iradesinin kürsüsüdür. Bugün burada kurulan dil sadece bugünü zehirlemez, geleceği de yaralar. Bu nedenle, mecliste sarf edilen ve toplumda haklı bir infiale yol açan bu ayrımcı ifadeler için Sayın Grup Başkanvekilinin bu kürsüden açıkça özür dilemesi gerekir. Aksi halde, bu sözler kardeşliğimize düşürülmüş kara bir leke olarak tarihe geçecektir" dedi.

"ALEVİLER LEYLA ŞAHİN USTA'DAN ÖZÜR BEKLİYOR"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, AK Parti'li Usta'nın sözlerini Genel Kurul'da tekrar okudu. Bu sırada CHP sıralarından tepki geldi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de yerinden söz alarak tepki gösterdi. Genel Kurul'da sataşmalar yaşanırken, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da özür dilenmesi gerektiğini belirterek, "Bu ülkede bir karikatür üzerinden soruşturmalar geliyor, tutuklamalar oluyor. Leyla Hanım'a partisinden de bir tepki yok. Sayın Grup Başkan Vekili neyi savunuyor? Söylediği cümleyi okumuyor, konuştuktan sonra saçmalıklarını okuyor. 'Hayır, efendim, ben hata yaptım, yanlış söyledim; milyonlarca Alevi yurttaşımızı kırdım, özür diliyorum' diyeceksin bu kadar. Siz de onun adına özür dilemeyin, siz de onu savunmak zorunda değilsiniz, siz de onun bu yanlışına ortak olmak zorunda değilsiniz. Gelsin, çıksın, özür dilesin, önce ben gidip elini sıkacağım, söz veriyorum" dedi.

"SÖYLENEN SÖZLER ÇARPITILMIŞ, CIMBIZLANMIŞ"

AK Parti'li Usta adına özür dilemediğini belirten AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Biz, bu zulmü başka bir zulümle meşrulaştıranlardan hiç olmadık ancak üzerinde görüyoruz ki mesele hakikat zemininden koparılıp siyasi polemiğin malzemesi haline getiriliyor. Söylenen sözler çarpıtılmış, cımbızlanmış, bağlamından koparılmış, bilinçli bir şekilde başka anlamlar çıkarılmıştır. Şunu açıkça ifade ediyorum; AK Parti'nin hiçbir mensubu Alevi vatandaşlarımızı İslam'ın dışında gören bir anlayışa sahip değildir. Böyle bir yaklaşım bizim siyasi geleneğimizde de medeniyet tasavvurumuzda da yoktur ancak bu durumu alıp, 'AK Parti Alevi katliamını meşrulaştırıyor' noktasına getirmek ağır bir ithamdır ve açık bir çarpıtmadır" değerlendirmesinde bulundu.

"SÖYLEMİŞ OLDUĞU SÖZLER SIKINTILI"

Meclis Başkanvekili Pervin Buldan ise "Sayın Yenişehirlioğlu; sanırım Sayın Leyla Usta'nın bir açıklama yapmasına ihtiyaç var. Her iki grubun da yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda Alevilerin katliamına dair söylemiş olduğu sözler sıkıntılı. O yüzden, Sayın Usta'dan bir özür talebi var muhalefetin. Dolayısıyla kendisi yeni bir açıklama yapar mı, yapmaz mı biz bunu bilemeyiz ama böyle bir talep var, kendisine iletirseniz iyi olur. Bu konuyu şimdilik burada bırakalım, kendisinden açıklama beklenildiğini de iletirseniz seviniriz" ifadelerini kullandı.

Genel Kurul'da milletvekilleri arasında tartışmaların sürmesi üzerine Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, birleşime 5 dakika ara verildi.

"ÖZÜR DİLEMESİ GEREKEN ASIL SİZSİNİZ"

Birleşime verilen aranın ardından Genel Kurul, yeniden toplandı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, söz alarak kürsüye geldi. Usta kendisi hakkında günlerdir linç kampanyası yürütüldüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Biz Alevileri Müslümanlıktan ayırt etmiyoruz. Aleviler de Müslümandır, Müslümanlar katledilirken hepsini içine kattığımı tekrar tekrar söyledim" derken Milletvekili sıralarından gelen, 'Özür dile' sözleri üzerine, "Özür dilemesi gereken asıl sizsiniz. Dersim'de katliam yapıp onlarca Alevi'nin canına kıyan sizsiniz. Yeri geldiğinde PKK terör örgütünü destekleyerek bütün Kürtleri ve Alevileri katleden sizsiniz. Asıl özür dilemesi gereken sizsiniz. Benim söylediğim çok açık ve net ortadadır. Ben diyorum ki; bu ayrım dilinden vazgeçin."

İKİNCİ KEZ ARA VERİLDİ

DEM Parti'li Gülistan Kılıç Koçyiğit ve CHP'li Ali Mahir Başarır, özür taleplerinin karşılanmadığını dile getirerek tepkilerini sürdürdü. Milletvekilleri arasında tartışmaların sürmesi üzerine Meclis Başkanvekili Pervin Buldan birleşime 10 dakika ara verdi. Aranın ardından Genel Kurul yeniden toplandı. Genel Kurul'da siyasi partilerin grup önerileri görüşülüyor.

Kaynak: DHA

Tbmm Genel Kurulu, AK Parti, Politika, Trafik, Son Dakika

