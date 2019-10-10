TBMM Genel Kurulu

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "Uluslararası kamuoyunda terör örgütü yandaşları tarafından yayılmaya çalışılan kötü niyetli bilgileri büyük bir dikkatle takip etmekteyiz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda Başkanvekili Levent Gök, grup başkanvekillerine yerinden söz verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, dün başlayan Barış Pınarı Harekatı'nın hayırlara vesile olmasını temenni ederek, harekatı öncesi ve sonrası olarak yakından takip ettiklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "İki dakikada döneriz" söylemini yersiz ve yakışıksız bulduklarını ifade eden Türkkan, "İki dakikada en az zaiyatla dönmeyi elbette ki temenni ediyoruz ancak bölgenin Afrin'in 7.5 katı büyüklüğünde olduğunu ve Afrin'de olmayan geri beslenme noktalarına ikinci Kandil olarak bilinen Sincar'a uzanan bir koridora sahip olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bunları göz önüne alırsak aylarca sürmesi planlanan son derece ciddi bir harekat bizi bekliyor, devlet yöneticilerini bu ciddiyetle harekatın ruhuna ve devlet adamlığına uygun davranmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkkan, 4 yıl önce Ankara Garı önünde DEAŞ tarafından düzenlenen bombalı saldırıda yaşamanı yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

"Türkiye kardeşlik hukukunun ne olduğunu gayet iyi bilmektedir"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, dün başlayan Barış Pınarı Harekatı'nın, güney sınırlarında oluşturulmaya çalışılan terör devletçiğinin yok edilmesi açısından hayati bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Harekatın bugüne kadar girişilen terör operasyonlarının en kapsamlısı olduğunun altını çizen Bülbül, şunları kaydetti:

"MHP, meselenin ciddiyetinin farkındadır. Harekatta görev alan Mehmetçiğimizin sonuna kadar yanındayız. Bunun yanında ordumuzun yanındaki siyasi iradenin, yani Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin samimiyet ve kararlılıkla yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Çünkü hiçbir ordu, hiçbir askeri güç, arkasında siyasi kararlılık olmadan başarıya ulaşamaz. Türkiye haklılığı tartışmasız uluslararası normlara uygun bir harekat gerçekleştirmektedir. Türkiye'nin hedefi terör örgütleridir. Hiç kimse Türkiye'yi mazlum ve sivil bölge insanı ile karşı karşıya getirmeye çalışmasın. Türkiye kardeşlik hukukunun ne olduğunu gayet iyi bilmektedir. Uluslararası kamuoyunda terör örgütü yandaşları tarafından yayılmaya çalışılan kötü niyetli bilgileri büyük bir dikkatle takip etmekteyiz. İnşallah Türkiye'nin girişmiş olduğu bu harekat başarıyla sonuçlanacaktır, bölgemize ve dünyaya önemli bir katkı sağlayacaktır."

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da 10 Ekim 2015 tarihinin, Türkiye tarihinin en acımasız günü olduğunu söyledi.

Ankara Garı önünde DEAŞ tarafından iki ayrı noktada gerçekleştirilen bombalı saldırıda 103 vatandaşın hayatını kaybettiğini, yüzlerce insanın da yaralandığını belirten Oluç, "Verilen ifadelerde 33 gencimizin öldüğü Suruç katliamını da Diyarbakır saldırısını da IŞİD yaptı. Bütün bu saldırılar yapılırken dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu IŞİD için 'mahallenin öfkeli çocukları' diyordu. Davutoğlu bununla da yetinmiyor, patlamalarla oylarının da arttığını söylüyordu. Bizler gar katliamının siyasi sorumlularının da ortaya çıkarılması ve hesabın sorulması kararlılığını sürdüreceğiz." dedi.

"Operasyonu Twitter üzerinden duyurursanız bu işler olmaz"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise bugün Ankara Garı önünde olduklarını, patlamada hayatını kaybeden 103 kişiyi aileleriyle andıklarını söyledi.

Ankara Valiliği ve İçişleri Bakanlığının önceki yıllarda olduğu gibi sadece ailelere, milletvekillerine ve mitinge çağırıcı 4 örgütün bazı yöneticisine izin verme ayıbını tekrarladığını öne süren Özel, "Önümüzdeki günlerde orada Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından anma anıtının oluşturulacağını öğrendik ve son derece memnun olduk. Katliamdaki sorumlulardan hesap sorulana kadar ailelerle dayanışma içerisinde olacağımızı bir kez daha ifade ediyorum." dedi.

Barış Pınarı Harekatına ilişkin devlet adamlığının, arkasında en geniş katılımı sağlamak gibi bir sorumluluk gerektirdiğini ileri süren Özel, Harekatın duyurulma şeklini eleştirdi.

Özel, şunları kaydetti:

"Operasyonun başladığını Cumhurbaşkanından, Twitter'dan yani ABD'li şirketten öğreniyoruz. Meclis kurulmadan 17 gün önce Atatürk, Anadolu Ajansı'nı kurdu. Bu ülkenin anaları, babaları, askerleri; bir operasyon yapılacaksa bunu Twitter'dan öğrenmemeli. İsmet Paşa yurt içinde, yurt dışında bir açıklama yapacaksa Anadolu Ajansı'nın teybini arar, yoksa konuşmaya başlamaz. 'Bizim ajans' nerede der. Ecevit, Kıbrıs Barış Harekatından önce Başbakanlığın önüne çıkar ve için de Anadolu Ajansının da bulunduğu gazetecilere 'Kıbrısa barış götürmeye gidiyoruz' der. Bu kadar nezaketi gösterir. Bu kadar önemsediğiniz, milli mesele yaptığınız bir operasyon için Trump'ın Twitter kuşunu kullanmayacaksınız. Milletin karşısına çıkacaksınız ve gerekçeniz neyse söyleyeceksiniz. Operasyonu Twitter üzerinden duyurursanız bu işler olmaz."

Özel, operasyonla ilgili sosyal medya mesajlarına ilişkin başlatılan soruşturmaları da eleştirerek, "Güçlü devletler, aldıkları kararlara karşı birilerinin farklı düşünmesine tahammül edebilen yöneticiler tarafından yürütülen devletlerdir. Herkes sizin gibi düşünmek, sizin gibi konuşmak zorunda değildir." ifadelerini kullandı.

"Mesnetsiz yaklaşımları reddediyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, dün başlayan Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

Barış, huzur, imar ve ihya başlığında yürütülen harekatta, askerin moral ve motivasyonunun oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Turan, "Bu operasyon karşısında tüm milletimiz kenetlenmiş durumda. Ümit ediyorum hiçbir sorun olmaksızın, hiçbir askerimizin burnu kanamaksızın bu operasyonu nihayete erdiririz." dedi.

Turan, Hz. Peygamber efendimizin torunu Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Hz. Hüseyin'in şehadetinin tüm Müslümanların, mazlumların, masumların ortak acısı olduğunu vurgulayan Turan, "Alınan derslerle Kerbela ayrılığın değil, birlik ve beraberliğin kaynağı olmalıdır. Hz. Hüseyin efendimizi ve onunla birlikte şehit olan tüm ehlibeyti rahmetle yad ediyoruz." diye konuştu.

Bülent Turan, Ankara Garı önünde terör örgütü DEAŞ tarafından 103 vatandaşın hayatını kaybettiği, 300'den fazla vatandaşın yaralandığı hain saldırının 4. yıl dönümü olduğunu söyledi.

Terör'ün bugüne dek hep masumları, mazlumları ve huzuru hedef aldığının altını çizen Turan, şöyle konuştu:

"PKK'sı, YPG'si, DEAŞ'ı, FETÖ'sü PYD'si... Terör nereden gelirse gelsin kötüdür, lanetlidir. Bu alçak saldırıda da hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha anıyor, her türlü terörü ve destekçilerini lanetliyoruz. HDP ve CHP'nin grup başkanvekillerinin mesnetsiz yaklaşımlarını reddediyoruz Sayın Davutoğlu da diğer yöneticilerimiz de DEAŞ'la ilgili tüm ortamlarda bu örgütün terör örgütü olduğunu ifade etmişlerdir. Bununla ilgili mücadelelere imza atmışlardır. Tüm dünyada terör örgütleri güncellenmesi yapılırken ilk bakanlar kurulu toplantısında DEAŞ'ı terör listesine alan hükümet bizim hükümetimizdir. Bu tarz ortamlarda, askerimizin sınır ötesi operasyonunda bu konuyu gündeme tekrar tekrar getirmenin hiç kimseye faydası olmadığını, baştan aşağı DEAŞ'la mücadele eden bir yönetime bu ithamın yakışık almadığını belirtmek istiyorum. Ayrıca Cumhurbaşkanımız bırakın Twitter'ı tüm siyasi parti liderlerini aramış ve bilgi vermiştir. Bu konudaki insaf dışı yaklaşımların tekrar gözden geçirilmesini diliyorum."

Turan, Türkiye'de sistemin değiştiğini, Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçişe karar veren milletin bu kararına saygı duymak gerektiğini sözlerine ekledi.