TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

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TBMM Genel Kurulu

7 saat önce

TBMM Genel Kurulunda, "Afrika Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi" görüşüldü.

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TBMM Genel Kurulunda, "Afrika Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi" görüşüldü.

Teklifin tümü üzerine partisi adına söz alan İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Afrika Kalkınma Bankasının sermayesinin yüzde 125 oranında artırıldığını, hükümetin ise Türkiye'nin bankadaki sermaye iştirak taahhüdünü yüzde 752 oranında artırmak istediğini söyledi.

Türkiye'nin uzun süredir ciddi bir ekonomik krizin içinde olduğunu ileri süren Sezgin, "Türkiye, Afrika Kalkınma Bankasında ağalık rolüne soyunacak bir halde değil. Afrika Kalkınma Bankasındaki sermaye payımızın artırılmasının arkasında ne gibi bir ekonomik ya da diplomatik akıl olduğunu keşfedemiyorum. Bu adımın ne Afrika'daki çıkarlarımıza ne de vatandaşlarımızın refahına katkısı olacaktır." diye konuştu.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, sermaye artırımıyla bölgede ekonomik ve sosyal yapının iyileştirilmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Afrika'da yaklaşık 800 milyon insanın yetersiz beslendiğini ifade eden Başkan, "Afrikada en çok kadın ve çocuklar mağdur oluyor. 6 bebekten biri yetersiz kiloyla doğuyor. BM verilerine göre günde 16 bin 500 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu nedenle bir nebzede olsa Afrikalıların yaşamlarına katkı sunmamız için elimize bir fırsat düşmüştür. Kanunun kabulüyle 100 ile 200 milyon arasındaki nüfusun temiz su ve elektrik gibi temel ihtiyaçları giderilecektir. Ayrıca yapılacak sermaye artırımıyla Türk firmaların finansman sorunu da çözülmüş olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise yeni tip koronavirüs vakalarının her geçen gün arttığını dile getirerek, bu salgının nasıl defedileceği konusunda el birliğiyle çözüm bulunması çağrısında bulundu.

Bilim Kurulunun görüş ve önerilerine riayet edilmesini isteyen Şeker, bütün bilgilerin şeffaf bir şekilde paylaşılması gerektiğini vurguladı.

Test sayısının fazla olduğu ülkelerde durumun erken farkına varılarak salgının bulaştığı kişilerin izolasyonunun daha mümkün hale geldiğini söyleyen Şeker, "Güney Kore gibi ülkelerin tecrübelerinden bizim de istifade etmemiz gerekiyor. Türk Tabipler Birliğinin sürecin içine katılması gerekiyor. Bu, ağır bir süreç. Tek başına bakanlığın, sağlık çalışanlarının altından kalkması kolay değil. Meslek örgütlerini, eczacılar birliğini, tabipler birliğini Bilim Kuruluna katmak, mücadeleye daha da katkı sağlayacaktır." dedi.

Sağlık çalışanlarına daha çok destek verilmesi gerektiğini ifade eden Şeker, sağlıkta şiddet yasasının bugünlerde acilen çıkarılarak sağlıkçılara bir nebze de olsa moral ve destek verilebileceğini kaydetti.

"AK Parti iktidarları döneminde Afrika'daki elçilik sayısı arttı"

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, yeni tip koronavirüsle mücadele için ortak aklın çalıştırılması gerektiğini belirterek, politikaların belirlenmesinde parlamentoda grubu bulunan partilerin düşüncelerinin de alınmasını istedi.

Açıklanan ekonomik tedbir paketinin hiçbir sektör ayırt edilmeden genişletilmesi gerektiğini dile getiren Tatlıoğlu, pakette 10 iş kolunun bulunduğunu, bunun son derece yanlış olduğunu savundu.

Türkiye'de 2 ay süresince "vergi tatili" yapılmasını isteyen Tatlıoğlu, vergi ödeme yükümlülüklerinin ve maliye çalışanlarının tatile dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, yeni tip koronavirüsle mücadelede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başta sağlık alanında olmak üzere ekonomik ve sosyal alanlarda her türlü tedbirin alınarak dünyaya örnek bir mücadele sergilendiğini belirtti. Savaş, alınan kararlara uymanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerine dikkati çeken Savaş, AK Parti iktidarları döneminde Afrika ile ekonomik ve sosyal alanlarda birçok adımın atıldığını söyledi. Afrika ülkelerinde Türkiye'nin temsilciliklerinin artırıldığını dile getiren Savaş, büyükelçilik sayısının 2019 sonu itibarıyla 42'ye yükseldiğini kaydetti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sağlık emekçilerinden eczacıların bugünlerde zor bir süreç geçirdiğini belirterek, eczacıların da desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Özel, şunları kaydetti:

"Dün açıklanan pakette eczacılarla ilgili de beklenen yoktu. Halk Bankası kredileri ötelendi esnaf grupları için ama eczacıların kullandığı kredilerle ilgili herhangi bir değişiklik olmadı. Sağlık Bakanlığı maske ya da diğer ekipman konusunda eczanede çalışan personeli bir sağlık emekçisi olarak düşünmediğinden ve eczacılar da o ihtiyaç duyulan yüksek korunaklı maskeleri piyasadan temin edemediklerinden dolayı vatandaşla karşı karşıya oldukları durumda ciddi sıkıntı çekiyorlar. Özellikle son günlerde hekime gitmeden direkt ilacı eczaneden alabilecek vatandaşın lehine doğru bir düzenleme var. Ama bu vatandaşın eczanede kalış süresini uzattığı için de yine koronavirüs konusunda ciddi riskle karşı karşıyalar. Sağlık Bakanlığından, hükümetten eczacıların beklentileri var ama özellikle de vatandaşlardan anlayış bekliyorlar."

Afrika Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Teklifin tümünün oylanması öncesinde TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş oturuma ara verdi.

Öte yandan, oturum arasında Genel Kurul salonunda bulunan milletvekilleri, koronavirüs ile mücadele çabalarından dolayı sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.

Erdoğmuş, aranın ardından komisyonun yerinde olmaması nedeniyle birleşimi 24 Mart Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Milletvekili, Afrika, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:58 Kaynak: AA

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