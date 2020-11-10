TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

10.11.2020 19:37
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Meclis Genel Kurulunda, İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Meclis Genel Kurulunda, İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, İYİ Parti'nin, "Kamu idarelerinin bütçesinden kar amacı gütmeyen kurumlara yapılan transferler" hakkındaki önergesinin gündeme alınması önerisi görüşüldü.

Partisinin önerisi üzerinde söz alan Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, iktidarın, kar amacı gütmeyen kurumlara aktarılan kamu kaynakları konusunda şeffaf davranmadığını ileri sürdü.

Sayıştay raporunda RTÜK'e ilişkin bir bulguya yer verilmesinin ardından kurumun "Bu tutar devlet memurlarının yemek parasıdır." açıklamasında bulunduğunu aktaran Öztürk, "Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan yardımlar başlığı altında ya kurumların bütçelerindeki açıklar gizleniyor ya da bazı yandaş dernek ve kurumlara bağış yine yapılıyor ama 'Biz memurların yemek parasını ödedik.' bahanesiyle kamuoyu baskısından kaçırılıyor." görüşünü savundu.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise iktidarın uluslararası saadet zinciri kurduğunu iddia etti.

Eti Maden'in yurt dışı şirket hesaplarının Sayıştay denetimine tabi olmadığını belirten Yavuzyılmaz, "Eti Maden İşletmelerinin Amerika'daki Genel Müdürü aynı zamanda TÜRKEN Vakfı Genel Sekreteri oldu ve bağışları da kabul etti. Onun kabul ettiği resmi evraklarda kayıtlıyken, buradaki kayıp iskontolarla oluşturulmuş 600 milyon liranın izini sürüyoruz. Eğer bu tutarın nereye gittiğini biliyorsanız buyurun burada söyleyin." diye konuştu.

İktidarı işaret eden Yavuzyılmaz, " Türkiye'de yaptığınız soygun yetmedi, yurt dışından da vatandaşı soymaya, fakirleştirmeye devam ediyorsunuz. Daha dün vatandaşlarımız gördü ki boş koltuk ekonomiyi bakanlarınızdan daha iyi yönetiyor. Bir an evvel tüm kabine istifa etsin, boş koltuklar en azından yolsuzluk yapmaz, gerisini CHP iktidarında biz yaparız." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Yavuzyılmaz'ın partisine yönelik ifadelerini reddettiklerini vurgulayarak, "Soygunculuk, soyma işi herhalde sizin çok üstadı olduğunuz bir iş, onun için bu ifadeleri böyle çok kolay kullanıyorsunuz. Koskoca bir partiye, 18 yıldır iktidarda olan bir partiye en sert ifadelerle, bunlarla yüklendiniz, aldığınız netice ortada. Ağzınızdan çıkanı kulağınızın duymasını tavsiye ederim. Yoksa siz soygun yaparak mı buralara geldiniz? Bu soruyu yöneltmek bizim en doğal hakkımızdır." ifadesini kullandı.

"İZTAV'a 8 milyon lira aktarmasının cevabını vereceksiniz"

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, grubu adına yaptığı konuşmada, vakıf üniversitelerinin de bu listede yer aldığını belirtti.

Vakıf üniversitelerinin ticarethane olduğunu savunan Katırcıoğlu, "Burada bir 'vakıf üniversitesi' kalemi var ve oraya da bir harcama yapılıyor anlaşılan, biz görmüyoruz. Esas olarak bu harcamaların nereye ve nasıl yapıldığını öğrenmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, CHP'li Yavuzyılmaz'ın sözlerine cevaben, "Eğer bir yolsuzluk arıyorsanız daha yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, kendi kardeşinin de genel sekreter olduğu İZTAV'a 8 milyon lira aktarmasının cevabını vereceksiniz. Geçen sene de yine aynı vakfa 7 milyon para aktardığından Sayıştay sorgusunda zimmet çıkmış bulunuyor." diye konuştu.

Yıllarca devlet memurluğu yaptığına dikkati çeken Beyazıt, RTÜK'ün Sayıştay raporuna konu durumunun da personelin yemek giderlerine ilişkin olduğunu belirtti.

AK Parti'li Beyazıt, "Ne yapalım memurlara yemek vermeyelim mi, memurların yemek giderlerini bu bütçede, bu fasılda göstermeyelim mi? Devlet memurluğu yapan, bu konuda bütçeyle ilgili çalışmaları olan herkes bu konuyu zaten takdir edecektir. Bu fasılda yapılan ödemelerin herhangi bir dernekle, vakıfla ilişkisi kesinlikle söz konusu değildir. Hiçbir kamu kurum ve kuruluşundan bir kuruş dahi herhangi bir yere aktarılmamıştır." dedi.

İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Daha sonra HDP'nin "Ekonomik ve sosyal politikalar", CHP'nin " Sivas'ın Bölgesel Teşvik Haritası'ndaki yerinin kent üzerindeki etkileri" hakkındaki grup önerileri görüşüldü.

Her iki grup önerisi de kabul edilmedi.

Genel Kurulda, eski AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın, Hazine ve Maliye Bakanlığına atanması nedeniyle boşalan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine, AK Parti Grubu'ndan Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz seçildi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika


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