TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Türkiye ve Azerbaycan, at izini it izinden ayıracak devlet aklına, ayıyı kovandan, horozu kümesten uzak tutacak yetkinliğe sahiptir. Bu minvalde 10 Kasım 2020'de imzalanan kalıcı ateşkesin öngördüğü şartlar, adım adım takip edilmelidir; Ermenistan, işgal ettiği toprakların tamamından atılmalıdır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kovid-19'a ilişkin açıkladığı yeni tedbirlerin anlaşılamadığını, hükümetin, pandemi sürecini en başından beri belirsizlik içerisinde götürdüğünü, son alınan kararların yetersizliğinin de bunun göstergesi olduğunu savundu.

İki haftalık tam karantina sürecinin hayata geçirilmesi gerektiğini öne süren Türkkan, "batık" Yunanistan'ın bile üç hafta boyunca tüm ülkeyi karantina altına aldığını, çalışmayanlara aylık 800 avro destek ödemesi yapılacağını açıkladığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye ziyaretinde, hiçbir devlet yetkilisiyle görüşmediğine dikkati çeken Türkkan, "Truva atı gibi ülkemize gelen ve açıkça düşmanlıklarını ilan eden Pompeo hakkında hükümet kanadında da henüz tek bir açıklama yok. İktidar bu konuda neden sessiz? Bu, Biden dönemi öncesi sessizlik mi?" diye sordu.

"Azerbaycan, Ermenistan'a tarihi bir ders vermiştir"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardaki katliamlarını anlatarak, Azerbaycan'ın, Ermenistan'a tarihi bir ders verdiğini ifade etti.

Azerbaycan'ın kazandığı zafere işaret eden Akçay, şöyle devam etti:

"Azerbaycan, askeri mücadeleyi politik bir enstrüman olarak kullanmış, bölgesel ve küresel denklemi akılcı şekilde okuyarak zafere adım adım ilerlemiştir. Bundan sonra yapılması gereken zaferin kazanımlarını korumaktır. Zira Güney Kafkasya'da, Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de kimlerin ne hesabı varsa hepsi açık ve nettir. Türkiye ve Azerbaycan, at izini it izinden ayıracak devlet aklına, ayıyı kovandan, horozu kümesten uzak tutacak yetkinliğe sahiptir.

Bu minvalde 10 Kasım 2020'de imzalanan kalıcı ateşkesin öngördüğü şartlar adım adım takip edilmelidir; Ermenistan, işgal ettiği toprakların tamamından atılmalıdır. Haydut devlet Ermenistan'ın bugüne kadar yaptığı hiçbir soykırım, işlediği savaş suçları yanına kalmamalı, uluslararası mahkemelerde hesabını vermelidir. Türk yurdu Karabağ'da yeni oldubittilere müsaade edilmemelidir. Azerbaycan Cumhuriyeti'ne asker gönderilmesine dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteğin ve 'iki devlet tek millet' şiarının stratejik akla dönüştüğünün ispatıdır. Bu stratejik akıl, Doğu Akdeniz'de, mavi vatanda ve Kafkasya'da önümüzdeki yüzyılı şekillendirecektir."

"Pandemi sadece iktidarı ilgilendiren bir konu değil"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Kovid-19'a ilişkin açıklanan yeni tedbirlerin, yetersiz ve anlaşılamaz olduğunu, bunların başarılı olamayacağını savundu.

TBMM'nin bu konuda devreye girmesi gerektiğini kaydeden Oluç, "İktidarın, muhalefetin dediklerini yapmama gibi bir siyaset kurgusu var. Bu yanlış. Pandemi meselesi sadece iktidarı ilgilendiren bir konu değil." ifadelerini kullandı.

Oluç, sokağa çıkma kısıtlamalarının, salgının yaygınlığı karşısında derman üretmeyeceğini ileri sürdü.

Cizre'de çeşitli ailelerin telefonla aranarak "HDP'li misiniz? Neden HDP'lisiniz?" şeklinde sorular sorulduğunu iddia eden Oluç, "Telefon edenler, 'İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan bir birimden arıyoruz'. diyorlar. İçişleri Bakanlığında böyle bir birim mi kurulmuştur?" sorusunu yöneltti.

"Sistem ters çalışıyor"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, devlet yönetiminin hassasiyet gerektirdiğini dile getirerek, "Lakin bir pandemi sürecinde bu hassasiyetin çok daha yüksek olması ve bu Kovid-19 virüsü ile mücadelede hiçbir siyasi kaygının düşünülmeden, hiçbir siyasi tasarrufa bakılmaksızın devletin sevk ve idaresi, 83 milyonun sağlığı, huzuru, refahı açısından büyük önem taşır." dedi.

Milletvekillerinin, Bilim Kurulunun hükümete neler tavsiye ettiğini bilmediğini, Kovid-19'a ilişkin açıklanan yeni tedbirleri anlamadığını belirten Altay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın performansını, gayretini desteklediklerini anlattı.

Altay, "Bu sistemin şöyle çalışması lazım; Siz, Bilim Kurulunu, Sayın Cumhurbaşkanı da sizi dinleyecek. Lakin bizim görebildiğimiz kadarıyla sistem ters çalışıyor. Sağlık Bakanımız, saray ile Bilim Kurulu arasında tost olmuştur, sıkışmıştır, iki arada bir derededir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanını iki arada bir derede bırakmaya kimsenin hakkı yoktur." görüşünü savundu.

Bilim Kurulunun önerilerinin halkla paylaşılmasını önemli bulduklarını aktaran Altay, devletin, Türkiye'yi 14 gün evde tutabilecek gücünün olduğunu belirtti. Altay, Bilim Kuruluna, "Saygıdeğer Bilim Kurulu üyeleri, toplantınız sonrası Cumhurbaşkanınca açıklanan kısıtlamaların dışında bir öneriniz olduysa, 14 gün kapanma buna dahil, bunu lütfen kamuoyuyla paylaşın. Paylaşın ki 83 milyon olarak, hükümetin bu ikircikli politikalarının kurbanı olmayalım." çağrısında bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Naim Süleymanoğlu'nu vefat yıl dönümünde rahmetle anarak, "Naim Süleymanoğlu, 50 yıllık ömrüne 46 dünya rekoru ve şampiyonluklar sığdırarak, ay yıldızlı bayrağımızı defalarca dalgalandırmış, bizleri gururlandırmıştı. Dünyayı sırtlayan adam Naim Süleymanoğlu'nun vefat yıldönümünde rahmetle, minnetle, özlemle anıyoruz." dedi.