TBMM Genel Kurulunda 2021 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz yatırımcı bulmak için canla başla savaşıyoruz. Biz bu Meclis'te ne duyuyoruz: '5'li çete, 5'li şirketler...' Bu yatırımcılar arasında bu ayırımı yapmak, ülkenin enerjisini götürüyor. Lütfen yatırımcılar arasında ayırım yapmayalım." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 7. maddesi üzerinde milletvekilleri söz aldı.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, bütçede, samimiyet, kurumlara saygı, açıklık, güven, heyecan, hesap verebilirlik, etik bulunmadığını ileri sürdü.

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, 1. Dünya Savaşı'nda 16 milyon kişi ölürken, İspanyol gribinin yüz milyona yakın kişinin ölümüne neden olduğunu anımsattı. Arkaz, salgın hastalıkların, savaşlardan çok daha tehlikeli olduğuna işaret etti.

Arkaz, Türkiye'nin, Kovid 19'a karşı önlemlerini alan ilk ülkelerden biri olduğunu belirterek, Avrupa ve ABD'de hasta ayırımı yapılıp, hastalar sokaklara terk edilirken Türkiye'de hastalara eşit hizmet verildiğini anlattı. Arkaz, bütün dünyanın, Türkiye'yi hayranlıkla izlediğini, takdir ettiğini kaydetti.

Türkiye'de 225 sağlık çalışanının bu süreçte hayatını kaybettiğini dile getiren Arkaz, "Türkiye'de her şeye 'hayır' diyen bir kesim var. Bu hayırcı kesimden şunu istiyorum; sağlığa yapılan yatırımlara, aşıya, hastanelere hayır demeyelim." ifadesini kullandı.

Arkaz, koronavirüsün meslek hastalığı olması, hayatını kaybeden sağlıkçıların şehit sayılması ve sağlık personelinin ek ödenekten yararlanmasını istedi.

Obeziteyi, "çağın hastalığı" diye nitelendiren Arkaz, her kişinin bir aile hekimi olduğu gibi, bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>spor danışmanı, diyet danışmanı olmasını, bunun da devlet tarafından yapılmasını önerdi.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelede sınıfta kaldığını ileri sürerek, her gün insanların öldüğünü, bunun nedeninin de pandemi sürecinin şeffaf yürütülmemesi olduğunu savundu.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, bu bütçenin, sosyal ve insan haklarına dayalı bir bütçe olmadığını ileri sürdü.

AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, Cumhur İttifakı ile devleti güçlendirmeye, yatırım alanlarını genişletmeye, milletin refah seviyesini artırmaya, mazlumların yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.

"Bu bütçe yerli ve milli değil" eleştirilerine yanıt veren Özsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütçede, yerli ve milli otomobilimiz, İHA'larımız ve SİHA'larımız var. Ancak şerefli Türk ordusuna 'satılmış' diyecek kadar alçak şahsiyetsizler bu bütçede yok. Ülkesini başka ülkelere şikayet edip, yurt dışından mandacılık dilenen omurgasızlar da yok. Bu bütçede aile yok diyorlar, aile elbette var. Fakat milli, manevi değerlerimize alenen saldıran oluşumları, ahlaksızca meşrulaştırma çabaları bu bütçenin içerisinde yok. Bu bütçede elbette kadınlar var. Fakat bir kadın taciz ve tecavüze uğradığında sessiz kalan, üstünü örtmeye çalışan, hatta 'olabilir böyle şeyler' diyecek kadar ahlaksız zihniyetler bu bütçede yok. Bu bütçede, gençlerimiz de çocuklarımız da var. Fakat eli kanlı terör örgütü PKK, bebekleri katlederken, genç kızları dağa kaçırıp tecavüz ederken, küçücük çocukları canlı kalkan olarak kullanırken sessiz kalan, onlara destek veren alçak ve namussuzlar da bu bütçede yok. Bu bütçede hak, hukuk, adalet var ancak teröristi evinde saklayan, teröre yardım, yataklık yapan hain zihniyetler bu bütçede yok. Bu bütçede işçi kardeşlerimizin emekleri, alın teri var. Fakat belediye seçimlerini kazanır kazanmaz, verdiği namus sözünü unutup, belediyede çalışan işçi kardeşlerimizi kapının önüne koyan yalancı ve namus fakiri zihniyetler de yok."

Uyarı cezası verdi

Özsoy'un bu konuşması, CHP sıralarından tepkilere yol açtı, bir kadın milletvekiline yönelik bu sözlerin söylenemeyeceğini belirttiler.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel söz alarak, Özsoy'a yanıt verdi.

Özel, Özsoy'un, CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, "Elbette olur; bu kadar eğitimsizliğin, bu kadar sıkıntının, bu kadar kötü politikanın olduğu yerde CHP'de de olur, AKP'de de olur. Önemli olan hep birlikte mücadele etmektir ve biz bu konuda tavizsiziz. Herkesin öyle olması lazım." dediği konuşmasının ilk cümlesini aldığını belirterek, bir kadın milletvekiline yönelik bu sözlerin, yiğitliğe de adını aldığı ilçenin yetiştirdiği bir evlada sığmayacağını söyledi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, orduya yönelik satılmış demediğini, Tank Palet Fabrikasını kast ettiğini belirten Özel, "Günlerce rahmetli anası, 'Benim oğlum öyle dememiş', diyor. Ağlata ağlata, biz bu anamızın cenazesine gittik. İsmini söylemeyerek, içtüzüğün, vicdanın arkasından dolaşıp, 'alçak', 'namussuz' sözü söylenirse o vakitten sonra olacakların da yapacaklarımızın da sorumlusu değiliz." diye konuştu.

Özel'in konuşması sırasında AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı.

AK Parti Grup Başkanvekil Cahit Özkan, Meclis çatısı altında, milletin bütçesini yaptıklarını, her bütçenin milletten tam not aldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Akıl almaz hakaretleri ediyorsunuz, biz sessiz kalacağız, susacağız; bunu kabul etmiyoruz. Eyüp kardeşimiz çıkmış kürsüye, yapılan yanlışlara, iftiralara cevap veriyor. Bunun üzerine bağırıp, çağıracaksınız. Tank Palet Fabrikası onurumuzdur, milletin alın teridir. Tank Palet Fabrikası için söylenen yalanları kabul etmiyoruz. Arkasına sığınarak, TSK'ya hakaret ve iftiraları asla kabul etmeyiz. Eyüp kardeşim, seninle gurur duyuyoruz. Özsoy, ülkenin ve milletin menfaatine olan yaklaşımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Milletvekilimizin yaptığı konuşma da öznesi Türkiye kamuoyu olan ve milletin menfaatlerini esas alan bir siyaset alanı inşa edilmesi amacına matuftur. Bu anlamda özenle Meclis'te herhangi bir siyasi partiyi işaret etmemiştir. Bu noktada da milli ve yerli amaçla Türkiye'nin ortak aklına hizmet eden bir anlayışla konuşma yaptığını gördüğümüzü ifade ediyorum."

AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy da kürsüye çıkarak, "Hayretler içindeyim. Çünkü burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı geliyor, bakanlar geliyor, 'öyle konuşamazsın' diyorlar. Biz çıkıp konuşuruz yine, 'böyle konuşamazsın' deniliyor. Siz her şeyi çıkıp söyleyeceksiniz, her türlü hakareti edeceksiniz... Hiçbir konuşmamda isim vermedim." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Özsoy'un konuşmasının TBMM İçtüzüğünü 67. maddesine aykırı olduğunu, Başkanlık Divanınca uyarılması gerektiğini savunarak, "Öznesi varsa çıksın söylesin ama temiz dille söylesin." dedi.

TBMM Başkanvekili Süreyla Sadi Bilgiç, Eyüp Özsoy'a, sükunet ve çalışma düzenini bozması nedeniyle TBMM İçtüzüğüne göre uyarı cezası verdi, bütün milletvekillerini, içtüzüğe uymaya, kaba ve yaralayıcı bir dil kullanmamaya çağırdı.

"Biz yatırımcı bulmak için canla başla savaşıyoruz"

Genel Kurulda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, teklifin 7. maddesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Silivri'de bazı alanların tahsisine ilişkin bir soru üzerine Varank, bakanlığının teşvikleri, desteklerinin, bütün yatırımcılar için açık olduğunu kaydetti. Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer bir yatırımınız varsa, çeşidine, katma değerine göre çok çeşitli destekler verebiliyoruz. Öncelikli yatırım teşviklerinden bölgesel teşviklere; yatırım yeri tahsisinden Ar-Ge desteklerine kadar çok farklı destekleri, bize başvuran, şartları taşıyan herkese veriyoruz. Sayın vekilim, siz de bana gelip başvursanız, 'Ben kan plazması üretecek tesis kuracağım. Özellikleri bunlar, bana yatırım yeri tahsisi verin' deseniz, ben size de bu destekleri vereceğim. 'Firma şundan almış, bundan almış...' o başka bir tartışma konusu. Biz yatırımcılarımız arasında ayırım yapmıyoruz. Kamu-özel işbirliği ihalelerinde 34'ten fazla firma, çok çeşitli kamu-özel işbirliği ihalelerine girmiş, bunları almış. Ama biz bu Meclis'te ne duyuyoruz: '5'li çete, 5'li şirketler...' Bu yatırımcılar arasında bu ayırımı yapmak, ülkenin enerjisini götürüyor. Biz yatırımcı bulmak için canla başla savaşıyoruz, insanları davet ediyoruz. Yabancı, yerli yatırımcı alıyoruz, şehirlere yatırımcı götürmek için uğraşıyoruz. Lütfen yatırımcılar arasında ayırım yapmayalım. Eğer işlemlerimizde kusur, yanlışlık görüyorsanız, biz şeffaf olduğumuzu iddia ediyoruz. Bunu Sayıştay raporlarında da görebilirsiniz. Eğer usulsüzlükler düşünüyorsanız, buyurun yargıya başvurun, bizi şikayet edin. Ama biz herkese eşit muamele yapıyoruz; yeter ki bu ülkede ekonomi oluşsun diye gayret gösteriyoruz. "

Konuşmaların ardından 7. madde kabul edildi.