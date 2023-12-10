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Terör örgütlerine 12 ilde ağır darbe! 78 mağara imha edildi, çok sayıda silah ele geçirildi - Son Dakika
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Terör örgütlerine 12 ilde ağır darbe! 78 mağara imha edildi, çok sayıda silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütlerine karşı 12 ilde gerçekleştirilen ''Kahramanlar-33'' operasyonlarında 78 barınma alanının imha edilerek çok sayıda anti-tank, obüs ve top mühimmatı ile tanksavar silahının ele geçirildiğini duyurdu.

10.12.2023 - 09:10,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla 12 ilde mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen "Kahramanlar-33" operasyonlarında; 78 barınma alanı imha edilerek çok sayıda anti tank, obüs ve top mühimmatı ile tanksavar silah ele geçirildi" dedi. Bakan Yerlikaya, "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

ATAK HELİKOPTERLETİYLE KAHRAMANLAR-33 OPERASYONU

Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Hakkari, Bingöl, Bitlis, Van, Ağrı, Erzurum ve Gümüşhane'de Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığının koordinesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando, Güvenlik Korucuları ve J- SİHA ile birlikte ATAK helikopterlerinin katılımıyla Kahramanlar-33 operasyonu düzenlendi.

ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMATLAR LİSTELENDİ

Pervari, Şırnak-Merkez, Hakkari-Merkez, Şemdinli, Yüksekova, Güçlükonak, Beytüşşebap, Lice, Hozat, Nusaybin, Dargeçit, Merkez, Tatvan, Hizan, Gevaş, Şenkaya, Doğubayazıt, Kürtün ilçeleri kırsalı ile Sözde Bali Ana Barınma Alanı, Gabar ve Cudi Dağında düzenlenen Kahramanlar-33 operasyonları neticesinde;

  • 29 adet Roketatar ANTİ-TANK MÜHİMMATI,
  • 5 adet OBÜS MÜHİMMATI,
  • 1 adet 155 mm'lik TOP MÜHİMMATI,
  • 1 adet AT-4 TANKSAVAR,
  • 1 adet RPG-7 ROKETATAR,
  • 57 adet RPG-7 roketatar mühimmatı,
  • 120 kg BOMBA YAPIMINDA KULLANILAN amonyum nitrat patlayıcı madde,
  • 13 adet el bombası,
  • 10 adet EYP, (EL YAPIMI PATLAYICI)
  • 1 adet Anti-personel mayın,
  • 1 adet Makineli tüfek,
  • 40 mm otomatik bomba atar,
  • 1 adet Isı güdümlü füze namlusu,
  • 6 adet AK-47 piyade tüfeği,
  • 1 adet G-3 piyade tüfeği,
  • 1 adet M-1 piyade tüfeği,
  • 1 adet M-16 piyade tüfeği
  • 84 adet tüp,
  • 34 adet pil,
  • 3 adet akü,
  • 815 metre kablo (EYP düzenekleri hazırlamak için)
  • 709 adet çeşitli çap ve ebatlarda mühimmat ile çok sayıda fünye, mutfak, sağlık, yaşam malzemeleri ele geçirildi. Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi.

"4 MEVSİM, GECE GÜNDÜZ DEMEDEN OPERASYONLAR DÜZENLİYORUZ"

Yerlikaya, "Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.

Terör örgütlerine 12 ilde ağır darbe! 78 mağara imha edildi, çok sayıda silah ele geçirildi
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İçişleri Bakanı, Ali Yerlikaya, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güvenlik Terör örgütlerine 12 ilde ağır darbe! 78 mağara imha edildi, çok sayıda silah ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Terör örgütlerine 12 ilde ağır darbe! 78 mağara imha edildi, çok sayıda silah ele geçirildi - Son Dakika
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