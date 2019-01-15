Tokat'ta Kenevir Üretimi Heyecanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın kenevir ile ilgili açıklamaları sonrası ekim yapılacak illerde heyecan yaşandı. Eskiden kenevir üretimi yapılan ve yeni dönemde de üretim yapacak iller arasına alınan Tokat
'ta da kenevirden yapılan urgan, yular ve halatlar şehir müzesinde sergileniyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
'ın kenevir üretimi ile ilgili açıklamaları sonrası, üretimin yapılacağı illeri heyecan sardı. Amasya
, Antalya
, Bartın
, Burdur
, Çorum
, İzmir
, Kastamonu
, Kayseri
, Karabük
, Kütahya
, Malatya
, Ordu
, Rize
, Samsun
, Sinop
, Tokat, Uşak
, Yozgat
ve Zonguldak
olmak üzere 19 ilde bakanlığın izniyle kenevir üretilecek. Kenevir
üretiminin ülke ekonomisine ve üretimi yapılan illere katkı sağlanması amaçlanıyor. 1574 yılında kenevir üretimine başlanan Tokat'ta 1980'li yıllara kadar ekim devam etti. 1980'li yıllarda yasaklanan kenevirlerden yapılan yular, urgan ve halatlar şehir müzesinde sergileniyor. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu
kenevir ekimi yapılacak iller arasında Tokat'ın yer almasından mutluluk duyduğunu söyledi.
Başkan Eroğlu, Şu anda 19 ilde kenevir üretimi ile ilgili bir çalışma başlatıldı. Bu illerden birisi de Tokat. Kenevir üretiminin, Tokat'a katma değer anlamında büyük katkılar sağlayacağı kanaatindeyim. Küçüklüğümden hatırlıyorum, kenevirler ekilirdi. Yapılan üretimler şehirlere, köylere ciddi anlamda katkı sağlardı. Ama sonrasında kenevir, daha farklı bir algıyla yasaklandı ve kullanılmadı. Bir anda Türkiye
'nin gündeminden kenevir kalktı. Kenevirin nerelerde kullanıldığı, nelere fayda sağladığı saymakla bitmiyor. Kenevir oksijen anlamında ciddi bir kazanım sağlayan bir ürün. Kağıt üretiminde de kenevir çok önemli bir yerde. Ağaç 3 kez kağıda dönüşebiliyorken, kenevir 8 kez dönüşüyor. Bu da son derece önemli. Bu kenevirin ne kadar ekonomik bir değer katacağını ortaya koymaktadır. Hem Türkiye de hem Tokat'ta üretilmeye başladığında bir çok sektörde hem ülkemize katkı sağlayacak hem de şehrimize katkısı olacak. Burada Cumhurbaşkanımızın feraseti, bu konudaki ilgisi ve attığı adım ve atılımlar hem ülkemize, hem bu kenevir üretiminden fayda sağlayacak 19 ile büyük katkı sağlayacaktır dedi.
ŞEHİR MÜZESİNDE SERGİLENİYOR
Şehir Müzesindeki kenevirden yapılan ürünlerin olduğu kısmı ziyaret eden Eroğlu, Bizim de şehir müzemizde oluşturduğumuz bu Osmanlı çarşımızda bir kısım dükkanımızda urgancı diye tabir ettiğimiz bu kısım. Bütün bu eskiye dair ürünlerimizin hepsi de kenevirden, kendirden yapılmış. Bunları biz günümüzde de artık inşallah üretimle beraber yeniden göreceğiz. Biz hem geçmişi yad etmek, hem de bu anlamda kenevirin nasıl ve nerelerde kullanıldığı burada anlatmak, Tokatımızın da bundan istifade ediyor olmasından dolayı da buradan duyduğumuz mutluluğu paylaşmak için toplandık diye konuştu.