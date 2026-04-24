Su Uçuran Şelalesi yeniden aktı - Son Dakika
Su Uçuran Şelalesi yeniden aktı

Su Uçuran Şelalesi yeniden aktı
24.04.2026 12:48  Güncelleme: 12:50
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde geçen yıl susuz kalan Su Uçuran Şelalesi, son yağışların ardından yeniden akmaya başladı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde geçen yıl susuz kalan Su Uçuran Şelalesi, son yağışların ardından yeniden akmaya başladı.

Reşadiye ilçesi Çakmak köyü yakınlarında bulunan ve görüntüsü ile mest eden Su Uçuran Şelalesi, geçtiğimiz aylarda sıcak hava ve bilinçsiz sulama nedeniyle tamamen kurumuştu. 2025 yılı Temmuz ayında susuz kalan şelale, bölge halkını endişelendirmişti. Son günlerde etkili olan yağmurlar ve yüksek kesimlerde karların erimesiyle birlikte şelale yeniden canlandı. Daha önce kurumuş haliyle görüntülenen Su Uçuran Şelalesi'nin yeniden akmaya başlaması hem yöre halkını hem de bölgeden geçen vatandaşları sevindirdi.

Şelalenin eski görüntüsüne kavuşmaya başladığını belirten Süleyman Yaprak, "Su Uçuran Şelalesi kurumuştu. Son günlerde yağışlardan dolayı şelalemiz eski görüntüsüne kavuştu. Bu durumdan biz de çok mutluyuz" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Reşadiye, Tokat

Son Dakika Çevre Su Uçuran Şelalesi yeniden aktı - Son Dakika

SON DAKİKA: Su Uçuran Şelalesi yeniden aktı - Son Dakika
