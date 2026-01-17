Tom Barrack IKBY'de Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Tom Barrack IKBY'de Toplandı

Tom Barrack IKBY\'de Toplandı
17.01.2026 21:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li yetkililer, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil şehrinde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ve terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) elebaşı Mazlum Abdi ile bir araya geldi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ziyaret gerçekleştirerek Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'nin ev sahipliği yaptığı bir toplantıya katıldı. Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada toplantıya, ABD'nin Erbil Başkonsolosu Wendy Green ile Suriye'deki ABD güçlerinin komutanı General Kevin Lambert ve beraberindeki Albay Zekeriya Kurk de katıldı. Toplantıda, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı Muhammed İsmail ve terör örgütü PKK/YPG'nın Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) elebaşı Mazlum Abdi'nin de yer aldığı belirtildi. Açıklamada, toplantıda Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı belirtilerek, "Başkan Barzani, katılımcıları selamlayarak mevcut şartlar altında gösterdikleri katılımdan dolayı memnuniyetini dile getirerek barışın korunması ve şiddetin önlenmesinin önemini vurguladı. Yeni Suriye bağlamında diyaloğun, istikrarın ve birlikte yaşamanın taşıdığı öneme dikkat çekti" ifadeleri kullanıldı.

Toplantının devamında tarafların çeşitli konular üzerinde görüş alışverişinde bulunarak bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik pratik adımları ele aldığı açıklandı. - ERBİL

Kaynak: İHA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ankara, Suriye, Terör, Erbil, Son Dakika

Son Dakika Politika Tom Barrack IKBY'de Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da harita yeniden çizilecek O bölgede dev bir kent kuruluyor İstanbul'da harita yeniden çizilecek! O bölgede dev bir kent kuruluyor
Çamlıhemşin Belediye Başkanı Altun: Bir ülkenin enerjisi aynı zamanda güvenliğidir Çamlıhemşin Belediye Başkanı Altun: Bir ülkenin enerjisi aynı zamanda güvenliğidir
Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı
Kazaya sebep olan ’kaynakçı’ya tekme tokat dayak Kazaya sebep olan 'kaynakçı'ya tekme tokat dayak
Yasadışı bahise dev darbe Çok sayıda tutuklama var Yasadışı bahise dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Mardin’de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu. Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.

20:46
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka’ya girdi
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka'ya girdi
19:40
Galatasaray’ın yedek kulübesi isyan çıkardı
Galatasaray'ın yedek kulübesi isyan çıkardı
19:33
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
18:54
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:12
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
17:47
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 21:38:55. #7.11#
SON DAKİKA: Tom Barrack IKBY'de Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.