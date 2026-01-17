Tom Barrack IKBY\'de Toplandı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil şehrinde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ve terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) elebaşı Mazlum Abdi ile bir araya geldi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ziyaret gerçekleştirerek Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'nin ev sahipliği yaptığı bir toplantıya katıldı. Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada toplantıya, ABD'nin Erbil Başkonsolosu Wendy Green ile Suriye'deki ABD güçlerinin komutanı General Kevin Lambert ve beraberindeki Albay Zekeriya Kurk de katıldı. Toplantıda, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı Muhammed İsmail ve terör örgütü PKK/YPG'nın Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) elebaşı Mazlum Abdi'nin de yer aldığı belirtildi. Açıklamada, toplantıda Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı belirtilerek, "Başkan Barzani, katılımcıları selamlayarak mevcut şartlar altında gösterdikleri katılımdan dolayı memnuniyetini dile getirerek barışın korunması ve şiddetin önlenmesinin önemini vurguladı. Yeni Suriye bağlamında diyaloğun, istikrarın ve birlikte yaşamanın taşıdığı öneme dikkat çekti" ifadeleri kullanıldı.

Toplantının devamında tarafların çeşitli konular üzerinde görüş alışverişinde bulunarak bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik pratik adımları ele aldığı açıklandı. - ERBİL