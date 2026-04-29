Trabzon’da Etkinliksen rüzgarı esti

Tüm Etkinlik Sektörü İşveren Sendikası (Etkinliksen) tarafından düzenlenen “Etkinlik Haftası Buluşması”, 28-30 Nisan tarihleri arasında Trabzon’da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türkiye’nin 7 bölgesinden gelen il başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve sektör temsilcileri, etkinlik sektörünün mevcut durumu ve geleceğini değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Program, Genel Başkan Ali Koray Özandaç öncülüğünde gerçekleştirilirken; Genel Başkan Vekili Banu Noyan ve Genel Başkan Yardımcıları Bekir Tekçe, Mustafa Bozkurt, Yalçın Taşdemir başta olmak üzere çok sayıda yönetici ve sektör temsilcisi organizasyonda yer aldı.

İstanbul İl Başkanı Fikriye Şahin, Yalova İl Başkanı Nalan Saraçoğlu, İzmir İl Başkanı Ali Ozan Yoldaş, Denizli İl Başkanı Senem Kaplan, Bingöl İl Başkanı Çetin Özsucu, Batman İl Başkanı Emrullah Gürbüz, Adana İl Başkanı Hakan Nazlıcan, Kayseri İl Başkanı Ömür Eren, Trabzon İl Başkanı Müzeyyen Kasımoğlu ve Sivas İl Başkanı Kübra Torun da etkinlikte hazır bulundu.

ATATÜRK ANITI'NDA ANLAMLI BULUŞMA

Programın ikinci gününde katılımcılar, Trabzon Atatürk Anıtı’nda bir araya gelerek çelenk sunma töreni gerçekleştirdi. Törende yapılan konuşmalarda birlik, kalite ve sektörün geleceğine dair güçlü mesajlar verildi.

Konuşmada, etkinlik sektörünün yalnızca ekonomik bir alan olmadığı vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

“Bizler yalnızca ticari faaliyet yürüten işletmeler değil, aynı zamanda toplumsal hayatın düzenine, kültürel gelişimine ve sosyal bütünlüğe katkı sağlayan bir yapının paydaşlarıyız.”

Sektörün geleceğine dair kararlılık vurgusu yapılırken, şu sözler dikkat çekti:

“Amacımız; sürdürülebilir kalite anlayışıyla hareket eden güçlü ve kurumsal bir etkinlik sektörü yapısını birlikte inşa etmektir.”

SEKTÖRÜN SORUNLARI MASAYA YATIRILDI

Etkinlik kapsamında düzenlenen “Etkinlik Sektörü ve Sorunlarına Çözüm” başlıklı panelde; ruhsatsız işletmeler, denetim eksikliği, haksız rekabet koşulları ve yüksek KDV oranları gibi sektörün temel sorunları ele alındı. Katılımcılar, çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunarak ortak bir yol haritası oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Konuşmalarda ayrıca sektörün disiplin ve kalite temelli bir yapıya kavuşmasının önemine dikkat çekilerek şu değerlendirme paylaşıldı:

“Sektörümüz; disiplin, kalite, güven ve insan odaklı hizmet anlayışı gerektiren bir alandır. Bu anlayışı kurumsal bir yapıya dönüştürmek için kararlılıkla çalışıyoruz.”

GELECEĞE GÜÇLÜ MESAJ

Toplantıya ayrıca Metin Genç, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kul ve bölge temsilcileri de katıldı. Program kapsamında Trabzon Çalıştayı da gerçekleştirilirken, sektörün geleceğine yönelik stratejik planlamalar ele alındı.

Etkinlikte yapılan konuşmaların sonunda ise birlik ve üretim vurgusu ön plana çıktı:

“Bizler; çalışarak, üreterek ve birlikte güçlenerek sektörümüzü daha ileriye taşıyacak, ülkemizin geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz.”

Üç gün sürecek program boyunca sektör temsilcilerinin bir araya gelerek çözüm odaklı adımlar atmaya devam edeceği belirtilirken, Etkinliksen’in bu organizasyonla sektörde birlik ve dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflediği ifade edildi.