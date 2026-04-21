TrendAI™ yapay zeka çağında siber güvenliği yeniden şekillendiriyor

Trend Micro Incorporated, kurumsal siber güvenlik iş biriminin artık TrendAI™ markasıyla faaliyet göstereceğini duyurdu. Bu dönüşüm, yapay zekânın kurumlar için temel bir teknoloji altyapısı haline gelmesiyle birlikte siber güvenliğin de yeniden tanımlanması gerektiğine işaret ediyor. Bu dönüşümün merkezinde yer alan TrendAI Vision One™, kuruluşlara bulut, ağ, uç nokta ve yapay zekâ sistemlerini kapsayan birleşik bir güvenlik platformu sunuyor. Platform, risk görünürlüğü, bağlam analizi ve güvenlik operasyonlarını tek bir çatı altında birleştirerek kurumların tehditlere daha hızlı ve kontrollü yanıt vermesini sağlıyor.

Şirket, bu yeni yapılanmayla birlikte güvenliği yalnızca altyapıyı koruyan bir yapı olmaktan çıkarıp yapay zekâ sistemlerini, veri akışlarını ve makine destekli karar süreçlerini de kapsayan bütünsel bir modele dönüştürmeyi hedefliyor. TrendAI™, bu yönüyle yalnızca bir marka değişimi değil; kurumların karşı karşıya olduğu yeni risk gerçekliğine verilen stratejik bir yanıt olarak konumlanıyor.

Trend AI Afrika, Türkiye, CIS Bölgesi Yönetici Direktörü Assad Arabi, “Bu dönüşüm, siber güvenliğe bakışımızda köklü bir değişimi ifade ediyor. Yapay zekâ sistemleri daha fazla sorumluluk üstlendikçe, güvenliğin de sadece olan bitene tepki veren bir yapı olmaktan çıkıp niyeti anlayan ve makine tarafından alınan önlemleri yöneten bir yapıya dönüşmesi gerekiyor. TrendAI™, müşterilerimizin gerçek ihtiyaçları ve çalışma şekilleri göz önünde tutularak şekillendirildi. Uzun yıllara dayanan tehdit istihbaratını sahadaki deneyimle bir araya getirerek kurumların risklerini azaltmasına, daha hızlı hareket etmesine ve güvenliği koruyarak ölçeklenmesine yardımcı oluyor” dedi.

Assad Arabi, Aslı Altınay,Emirhan Aşçı

Trend AI Türkiye ve CIS Bölgesi Satış Direktörü Emirhan Aşçı, “Günümüzde yapay zekâ, kurumların çalışma şekillerini kökten değiştiriyor. Bu da güvenliğin kapsamını genişletiyor. TrendAI ile amacımız, yalnızca sistemleri korumak değil yapay zekâ destekli süreçleri anlayan, yöneten ve güvence altına alan yeni bir güvenlik yaklaşımı sunmak. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de işletmeler yapay zekâyı hızla iş süreçlerine entegre ediyor. Ancak bu dönüşüm, beraberinde ciddi görünürlük ve yönetişim ihtiyaçlarını da getiriyor. TrendAI ile işletmelerin bu dönüşümü güvenle, kontrollü ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmesine destek olmayı hedefliyoruz” dedi.

TrendAI dönüşümü, araştırma bulgularıyla da örtüşüyor

TrendAI tarafından hazırlanan “Yapay zekâ ile dönüşen kurumlarda güvenlik: yönetişim boşlukları, görünürlük zorlukları ve artan riskler” başlıklı küresel araştırma, bu dönüşümün neden gerekli olduğunu somut verilerle ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre, yapay zekâ kuruluşların operasyonlarını hızla dönüştürürken, güvenlik ve yönetişim tarafında ciddi bir olgunluk açığı bulunuyor:

Kurumların önemli bir bölümü yapay zekâ kullanımına dair tam görünürlüğe sahip olduğunu düşünse de, gerçekte bu görünürlük sınırlı kalıyor

Kurumların %53’ü hâlâ Yapay Zekâ politikalarını oluşturma aşamasında

Karar vericilerin %64’ü Yapay Zekâ regülasyonlarına dair yalnızca orta düzeyde bilgiye sahip

BT yöneticilerinin %22’si Yapay Zekâ kullanımına yalnızca kısmi görünürlük sağlanabildiğini kabul ediyor

Bu bulgular, yapay zekâ kullanımının hızla yaygınlaştığı bir dönemde, güvenlik ve yönetişim yaklaşımlarının aynı hızda gelişemediğini ve kurumların yeni nesil risklere karşı daha hazırlıklı olması gerektiğini ortaya koyuyor.

TrendAI Kurumsal Satış Müdürü Aslı Altınay, “Sahada gördüğümüz en net değişim, kurumların artık sadece güvenlik ürünü değil, iş süreçlerine entegre ve sürekli değer üreten çözümler talep etmesi. Yapay zekâ yatırımları hızlandıkça, güvenlik ekipleri üzerindeki baskı da aynı oranda artıyor. TrendAI™ ile müşterilerimize yalnızca tehditleri tespit eden bir yapı değil; riskleri önceliklendiren, operasyonel yükü azaltan ve ekiplerin daha stratejik çalışmasını sağlayan bütüncül bir yaklaşım sunuyoruz. Böylece kurumlar hem güvenlik seviyelerini yükseltebiliyor hem de iş hedeflerinden ödün vermeden büyümeye devam edebiliyor” dedi.

Genişleyen saldırı yüzeyi: Yapay zekâ hem fırsat hem de risk

Yapay zekâ, kuruluşlar için önemli fırsatlar sunarken, aynı zamanda saldırı yüzeyini de genişletiyor. Yapay zekâ destekli sistemler; veri manipülasyonu, yanlış yönlendirilmiş kararlar, model istismarı ve otomatik saldırı senaryoları gibi yeni risk alanlarını beraberinde getiriyor. Araştırma sonuçları, siber suçluların da yapay zekâyı aktif olarak kullanmaya başladığını ve saldırı zincirinin birçok aşamasını otomatikleştirdiğini gösteriyor. Bu durum, geleneksel güvenlik yaklaşımlarının tek başına yeterli olmadığını ve daha proaktif, bağlam odaklı bir modele ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyuyor. TrendAI™, tam da bu noktada; yapay zekâ sistemlerinin nasıl çalıştığını anlayan, bu sistemleri yöneten ve kontrol altına alabilen bir güvenlik yaklaşımı sunmayı hedefliyor.

TrendAI Vision One™ ile platform tabanlı güvenlik yaklaşımı

TrendAI’nin merkezinde yer alan TrendAI Vision One™, kuruluşlara bulut, ağ, uç nokta ve yapay zekâ sistemlerini kapsayan birleşik bir güvenlik platformu sunuyor. Platform; yalnızca tehdit tespiti değil, aynı zamanda risk görünürlüğü, bağlam analizi, politika yönetimi ve insan denetimi gibi kritik yetkinlikleri tek bir çatı altında topluyor.

Bu yaklaşım sayesinde kurumlar:

Yapay zekâ kullanımını uçtan uca izleyebiliyor

Model ve veri etkileşimlerini anlayabiliyor

Riskleri iş etkisiyle birlikte değerlendirebiliyor

Kritik karar noktalarında insan denetimini devreye alabiliyor

Böylece güvenlik, reaktif bir yapıdan çıkarak proaktif ve öngörülebilir bir modele evriliyor.

Türkiye’de yapay zekâ dönüşümü hızlanırken güvenlik daha da kritik hale geliyor

Türkiye’de finans, üretim, kamu ve e-ticaret başta olmak üzere birçok sektörde yapay zekâ yatırımları hızla artıyor. Bununla birlikte veri güvenliği, regülasyonlara uyum ve risk yönetimi konuları giderek daha kritik hale geliyor.

KVKK başta olmak üzere veri koruma regülasyonları ve küresel uyum gereksinimleri, kurumların yapay zekâ kullanımını daha şeffaf, izlenebilir ve denetlenebilir hale getirmesini zorunlu kılıyor. TrendAI, bu ihtiyaçlara yanıt olarak yalnızca teknoloji değil; aynı zamanda yönetişim, görünürlük ve kontrol mekanizmalarını bir arada sunan bütünsel bir yaklaşım getiriyor.