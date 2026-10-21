Trump'ın hedefindeki Müslüman vekilden şaşırtan çağrı! Destekçilerinden para istedi - Son Dakika
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Trump'ın hedefindeki Müslüman vekilden şaşırtan çağrı! Destekçilerinden para istedi

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ABD'de vatandaşlık ve göçmenlik geçmişine ilişkin soruşturma iddialarıyla gündeme gelen Demokrat Partili Kongre üyesi İlhan Omar, günler sonra yayımladığı videoyla destekçilerinden para istedi. Trump yönetiminin kendisini susturmaya çalıştığını öne süren Omar, 5, 10 ve 20 dolarlık bağış çağrısında bulundu. Hakkındaki suçlamaları reddeden Omar'ın vatandaşlığının iptal edilmesi ve sınır dışı edilmesi ihtimali tartışılırken, soruşturmanın siyasi amaçlarla yürütüldüğünü savundu.

ABD'de vatandaşlık ve göçmenlik belgeleriyle ilgili soruşturmanın odağındaki Demokrat Parti Milletvekili İlhan Omar, günler süren sessizliğinin ardından yayımladığı videoyla yeniden gündeme geldi. Federal ajanların evinde arama yaptığı ve kişisel eşyalarına el koyduğu Omar, destekçilerinden bağış talep ederek Donald Trump yönetimine karşı mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.

ARABADAN VİDEO PAYLAŞIP BAĞIŞ İSTEDİ

ABD Temsilciler Meclisinin Minnesota üyesi İlhan Omar, hakkındaki soruşturma devam ederken sosyal medya hesabından yaklaşık bir dakikalık video yayımladı.

Bir aracın arka koltuğunda çektiği videoda kendisine destek verenlere teşekkür eden Omar, yaklaşan ara seçimler öncesinde Trump yönetiminin kendisini ve diğer isimleri sindirmeye çalıştığını öne sürdü.

Omar, destekçilerinin katkılarıyla siyasi mücadelesini sürdüreceğini belirterek, "Bizi sindiremeyecekler, susturamayacaklar ve korkutamayacaklar" ifadelerini kullandı.

"5, 10, 20 DOLAR GÖNDEREBİLİRSİNİZ"

Demokrat Partili siyasetçi, önümüzdeki dönemin hem mali açıdan hem de siyasi mücadele bakımından zorlu geçeceğini söyledi.

Destekçilerinden bağışlarını sürdürmelerini isteyen Omar, "Çok masraflı ve zorlu bir dönem olacak. Bu nedenle 5, 10 ya da 20 dolar gönderebilecek herkese minnettarız" dedi.

Omar, ara seçimlerde Demokratların hem Temsilciler Meclisinde hem de Senatoda çoğunluğu kazanması için kampanya çalışmalarına katılacağını belirtti.

Trump'ın hedefindeki Müslüman vekilden şaşırtan çağrı! Destekçilerinden para istedi

EVİNDE ARAMA YAPILDI, TELEFONUNA VE PASAPORTUNA EL KONULDU

İlhan Omar'ın bağış çağrısı, ABD'de yürütülen göçmenlik soruşturmasının genişlediği bir dönemde geldi.

Federal görevliler, 12 Ekim'de Washington'daki evinde mahkeme kararıyla arama gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında Omar'ın cep telefonu, bilgisayarları, not defterleri ve pasaportuna el konulduğu bildirildi.

Yetkililerin, Omar ve ailesinin geçmişte ABD'ye göç ederken sunduğu belgelerde usulsüzlük yapılıp yapılmadığını araştırdığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında Omar'ın bazı yakınları hakkında da mahkeme celbi çıkarıldığı, ailesinden kişilerin ifadelerine başvurulduğu aktarıldı.

VATANDAŞLIĞININ İPTALİ VE SINIR DIŞI EDİLMESİ GÜNDEMDE

Somali doğumlu İlhan Omar'ın ABD vatandaşlığını elde etme sürecinde yanlış bilgi verilip verilmediği soruşturmanın temel başlıklarından biri olarak öne çıktı.

ABD basınında yer alan haberlere göre soruşturma, Omar'ın doğum tarihi ve babasının vatandaşlık işlemleri sırasında sunduğu belgeler üzerinde yoğunlaşıyor.

İddiaların kanıtlanması ve gerekli hukuki süreçlerin tamamlanması durumunda Omar'ın vatandaşlığının iptal edilmesi ve Somali'ye sınır dışı edilmesi ihtimali gündeme gelebilecek. Ancak Omar hakkında bu yönde kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmuyor.

Trump'ın hedefindeki Müslüman vekilden şaşırtan çağrı! Destekçilerinden para istedi

SUÇLAMALARI REDDETTİ: SİYASİ BİR GÖZDAĞI

Hakkındaki iddiaları defalarca reddeden İlhan Omar, ABD vatandaşlığını hukuka uygun şekilde kazandığını savundu. Trump yönetiminin soruşturmayı siyasi amaçlarla yürüttüğünü ileri süren Omar, özellikle ara seçimler öncesinde hedef alındığını belirtti.

Omar'ın avukatları da evinde gerçekleştirilen aramanın hukuka uygunluğuna itiraz ederek el konulan eşyaların iadesini talep etti. Adalet Bakanlığı ise aramanın mahkeme kararına uygun gerçekleştirildiğini savundu.

DAHA ÖNCEKİ İNCELEMEDE SUÇ UNSURU BULUNAMAMIŞTI

Öte yandan Omar'ın göçmenlik geçmişinin Trump'ın ilk başkanlık döneminde de incelendiği ortaya çıktı.

Washington Post'un haberine göre 2019 yılında yapılan incelemede, Omar'ın vatandaşlık işlemlerinde usulsüzlük yaptığına ilişkin kanıt bulunamamış ve süreç sonlandırılmıştı.

2026 yılında yeniden başlatılan soruşturma ise ABD'de yaklaşan ara seçimler öncesinde siyasi tartışmaların merkezine yerleşti. Omar'ın bağış çağrısıyla yeniden kamuoyu karşısına çıkması, hakkındaki soruşturma sürerken siyasi faaliyetlerine devam edeceği mesajı olarak değerlendirildi.

Amerika Birleşik DevletleriMilletvekiliDonald TrumpDünyaSon Dakika

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